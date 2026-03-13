Un total de 35 jóvenes participan en el Erasmus agrario y ganadero en Aragón

Un total de 35 jóvenes participan en Aragón en el programa Cultiva de prácticas para agricultores y ganaderos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en colaboración con entidades del sector. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha visitado este viernes en Ainzón una de las 14 explotaciones modelo de la comunidad en las que se desarrolla esta iniciativa, en este caso, con UPA.

"Sabemos que la incorporación de jóvenes y de mujeres es uno de los retos del sector y el Gobierno de España está comprometido con aportar soluciones. Este programa Cultiva es un claro ejemplo. Es una especie de Erasmus agrario y ganadero con los gastos pagados que permite acceder a una formación práctica sobre el terreno y conocer las mejores prácticas del país", ha explicado Beltrán.

Cultiva es un programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que jóvenes agricultores y ganaderos realizan estancias de entre 5 y 14 días en explotaciones modélicas en toda España. Estas explotaciones anfitrionas se eligen por sus rasgos destacados en áreas como la innovación, los medios de producción, características ambientales, climáticas o sociales. Una vez presentadas las candidaturas de las explotaciones, son los jóvenes quienes aplican y solicitan visitar una o varias explotaciones según el orden prioridad.

Los participantes deben cumplir como requisitos haberse incorporado a una explotación agraria en los últimos cinco años o tener menos de 41 años. El delegado ha estado acompañado del secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, y del propietario de la finca familiar Aljemi, dedicada principalmente a almendros y olivos, Juan Pablo Bellido. Además, han asistido los alumnos del programa de esta semana: Alberto Gimeno Lisbona, natural de Aniñón y propietario de una explotación de cereal, con alguna parcela de olivo y almendro; Leticia García Garín, de Fuentes de Ebro, que tiene una explotación de almendros en regadío; y Javier Calzada Pañero, de Cáceres, propietario de una explotación de pinos resineros y olivos en la que empezando a plantar frutales y almendros.

Roche ha asegurado que se trata de un programa exitoso, que va ya por su quinto año: "Cuando le hicimos la propuesta al Ministerio de Agricultura creíamos que era fundamental la transferencia de conocimientos entre agricultores, sobre todo, que estos jóvenes conocieran explotaciones modelo. En el caso de Aragón, más de 20 llegados de puntos de toda España han venido a nuestra comunidad".

"El objetivo es que jóvenes aragoneses pisen otras comunidades y que todos aprendan nuevas técnicas y conozcan estas explotaciones diferenciadas y que luego lo pueda trasladar a sus propios campos", ha explicado.

Además de la formación, el otro objetivo es que estas personas que apuestan por el medio rural y la agricultura conozcan otros modelos "para poder diversificar sus explotaciones y asegurar su futuro". Estos jóvenes participan en las estancias de Cultiva y UPA que tienen una duración de 5 días y 35 horas, de lunes a viernes, en las que se imparte formación teórica y práctica basada en el conocimiento del anfitrión.

Los participantes tienen todos los gastos cubiertos: transporte, alojamiento, manutención y sustitución en su explotación. El Ministerio ha destinado 2,4 millones de euros al programa Cultiva en 2025 en toda España. En total, han participado 194 explotaciones modelo y 363 jóvenes. En Aragón, son 14 explotaciones modelo asignadas --6 en Huesca, 4 en Zaragoza y 4 en Teruel-- en las que participan 35 jóvenes --6 en Huesca, 25 en Zaragoza y 4 en Teruel--.