Vecinos de Utebo critican la ubicación del nuevo centro de salud: "Es una zona con arbolado que tiene décadas y hay muy cerca una dolina"

Son varias las quejas que remiten vecinos de Utebo (Zaragoza) sobre la ubicación del nuevo centro de salud, una parcela que describen como una zona "preciosa" al haber plantados "árboles inmensos y antiguos" que para residentes como J., que prefiere el anomimato, deberían estar "protegidos". A su voz se suman otras como la de Javier Luna Boné, que también es miembro de la plataforma vecinal contra la ubicación del nuevo centro de salud de Utebo en parque Europa y que apunta que el malestar vecinal llega "por muchos motivos". Este viernes, a las 19.00 horas, se van a reunir con el ayuntamiento para trasladárselas, que denuncian que "no ha abierto ningún proceso de participación ciudadana" para decidir donde se iba a situar la instalación.

Javier asegura que el Ayuntamiento de Utebo no explicó a los vecinos cómo iba a ubicar el nuevo centro de salud ni si les parecía adecuada tanto su creación como su ubicación. "Eso no ha existido. Directamente se hizo la cesión del terreno al Gobierno de Aragón y ya está", indica.

Ello ha causado malestar porque, según señala J., cerca de 200 vecinos forman parte de la plataforma y que, por tanto, no están conformes con algunos aspectos de la nueva instalación sanitaria. Este jueves, el consistorio indicó en sus redes sociales que este viernes a las 19.00 horas se celebraría una reunión informativa en el salón de actos para resolver dudas, que los vecinos podían enviar por correo antes de las 14.00 horas.

Javier celebra el encuentro pero apunta que ya hay "poco margen" de actuación porque se ha cerrado el plazo de alegaciones a la cesión del terreno. "Es una zona verde consolidada, con arbolado que tiene décadas, que es muy singular, es perenne en su mayoría y que protege a la fauna y la flora de la zona durante todo el año", expone Javier. A ello añade que se va a construir "muy cerca de una dolina" y desconocen "si hay algún estudio geotécnico que avale que ese suelo es válido sin tener que invertir una millonada en cimientos". "Estoy algo triste porque, además, es innecesario", remarca J.

La alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena, indica que se ha realizado un estudio geotécnico en el que se refiere que la parcela en la que se va a construir el nuevo centro de salud no está afectada por la dolina. La regidora sostiene que se ha explicado la ubicación elegida mediante la revista consistorial y folletos informativos, así como también se va a hacer este viernes por la tarde.

Sariñena explica que se requería una parcela urbana dotacional, característica a la que responde la ubicación escogida, y afirma así que "no es una zona verde". "Otra cosa es que hubiera árboles plantados", puntualiza. Recuerda que el solar tiene 2.312 metros cuadrados, lo que, según indicó el Departamento de Sanidad, supone una ampliación de un 60% respecto al centro de salud actual.

Vecinos de Utebo también se refieren a esta ampliación del espacio al denunciar que "aunque el centro de salud va a ser más grande, no va a tener más servicios". "Igual las consultas son más grandes, pero va a haber el mismo número. No va a haber salud bucodental, una queja que los vecinos tenemos desde hace mucho tiempo, ni psicología... Va a haber el mismo número de facultativos, de enfermeros, de personal de la administración", sostiene Javier, y agrega: "Si la queja es que el actual centro no puede atender a toda la población, y teniendo en cuenta que se prevé un crecimiento hasta los 23.000 habitantes, no se puede hacer un centro con los mismos facultativos".

Javier comparte que los vecinos también desconocen para que se va a usar el centro de salud actual, para el que "no hay una planificación" y que, asegura, no va a continuar prestando atención sanitaria. Pero la alcaldesa considera que, si se incrementa el espacio, también lo hará el número de consultas, y desmiente la idea de que el centro sanitario ahora en marcha vaya a dejar de funcionar porque, dice, no se sabe por el momento.

Las quejas vecinales tienen también su origen en que falta zona de aparcamiento cerca del solar, que las calles son de sentido único y no hay espacio para que entre una ambulancia y que no existe una para de autobús cercana, algo que consideran esencial al situarse el solar en una zona alejada del casco antiguo de la ciudad donde, remarca Javier, vive mucha población mayor.

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"Nos parece genial que haya un nuevo centro de salud, pero que tenga una planificación adecuada teniendo en cuenta las necesidades que va a tener el pueblo a futuro. No en una zona apartada, no destruyendo una zona verde con arbolado que es único en todo el municipio", defiende Javier. El vecino recuerda que, además, hace poco se acometieron obras de ampliación en el actual centro de salud. También así lo indicaron desde el Departamento de Sanidad el pasado marzo (2025). "Si se quiere ampliar, otra opción sería poner atención de tardes en el centro que ya tenemos", sugiere.