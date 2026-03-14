Edelvives: educación para el aula real

La educación está cambiando a una velocidad difícil de imaginar hace apenas una década. Las aulas son hoy más diversas que nunca: en un mismo grupo conviven estudiantes con ritmos de aprendizaje distintos, necesidades diferentes y formas variadas de comprender el mundo. Al mismo tiempo, el docente debe gestionar más tareas administrativas y acompañar procesos de aprendizaje cada vez más complejos. El aula se ha vuelto más diversa, más exigente y más difícil de gestionar.

«En los últimos años hemos entendido que se ha acelerado un cambio muy profundo que requería una respuesta», explica Alejandro Cebrián, director general de Edelvives España. Bajo su punto de vista, nos enfrentamos a «aulas menos homogéneas, mayor atención a la diversidad, distintos niveles de aprendizaje conviviendo al mismo tiempo y una burocracia que muchas veces aplasta al docente. Y todo eso ocurre a la vez, en el mismo aula. El docente debe sostenerlo todo».

Ese diagnóstico ha llevado a la editorial a replantear profundamente su propuesta educativa. En palabras de su director general, «nos dimos cuenta de algo muy importante: en Edelvives no diseñamos materiales pensando en el alumno ideal, sino en el aula real». Si el aula había cambiado, también debía cambiar la forma de diseñar la educación. «Estábamos obligados a hacer un replanteamiento radical. Decidimos empezar de cero, cuestionarnos todo y repensar cada elemento desde la realidad del aula actual».

El resultado es Edelvives Learning Experience, un ecosistema que integra materiales didácticos, tecnología, personalización pedagógica y herramientas que ayudan al docente a responder a la diversidad real del aula.

Los personajes de 'Viaje al centro de la curiosidad' , el nuevo proyecto de Primaria de Edelvives / Edelvives

Volver a lo esencial

¿Cómo aprende un niño y de qué manera podemos ayudarle a comprender mejor? Esa es la cuestión fundamental que Edelvives se ha planteado en plena transformación del sector. Lejos de fórmulas complejas, Cebrián defiende que «la verdadera revolución educativa empieza, antes de cualquier metodología, por volver a lo esencial».

Con esa idea nace Viaje al centro de la curiosidad, el nuevo proyecto de Educación Primaria de la editorial zaragozana. La propuesta refuerza en los seis cursos de esta etapa educativa los pilares básicos como la lectoescritura, la comprensión lectora y el desarrollo del vocabulario, integrándolos en todas las asignaturas.

El directivo sostiene que «las palabras son las herramientas con las que pensamos. Estamos detectando un empobrecimiento del lenguaje en el alumnado y quizá también en la sociedad, y creemos que la escuela puede ayudar a fortalecerlo. Trabajar el vocabulario es también ayudar a los estudiantes a comprender mejor la realidad que les rodea».

Por su parte, en matemáticas, el nuevo proyecto de Primaria de la editorial combina razonamiento, resolución de problemas y entrenamiento progresivo del cálculo para reforzar la comprensión numérica.

Diseñar la atención

Edelvives ha revisado también el diseño de los materiales educativos. En un contexto donde la atención se ha convertido en un recurso escaso, la editorial ha trabajado la claridad visual, la organización de la información y la eliminación de elementos distractores.

Cebrián incide en que «hoy sabemos que la atención es un recurso educativo crítico. Por eso hemos trabajado mucho la claridad de los materiales: qué se ve en la página, cómo se organiza la información, qué ayuda realmente a concentrarse y qué distrae». También se han revisado las tipografías utilizadas, seleccionando letras avaladas por estudios de legibilidad. «La claridad no es una cuestión estética, es una decisión pedagógica».

Pensado para aulas diversas

Las propuestas de Edelvives para Primaria combinan aprendizaje manipulativo, exploración y juego dentro de estructuras pedagógicas claras que facilitan el trabajo del docente. Una de las claves es el trabajo multinivel, que permite desarrollar las actividades con distintos niveles de complejidad dentro de la misma situación de aprendizaje. Así, en un mismo aula pueden convivir hasta nueve ritmos de aprendizaje sin romper la dinámica grupal.

Este enfoque se refuerza con la colaboración de GEU Editorial, especialista en atención a la diversidad, incorporando adaptaciones curriculares significativas desde 1º y 2º de Primaria y asistentes pedagógicos que permiten adaptar contenidos a diferentes necesidades educativas.

Personalización real

El proyecto cuida especialmente la transición entre las etapas de Educación Infantil y Primaria, uno de los momentos más delicados del recorrido educativo. Para facilitar ese paso, Edelvives ha creado Flexiletra, una propuesta única en el sector que permite al docente elegir – cada trimestre y a demanda – el tipo de letra, el formato del papel o la pauta de escritura según las necesidades de su grupo. A esta flexibilidad se suma Esencia, una propuesta que garantiza los aprendizajes nucleares para quienes necesitan avanzar a otro ritmo.

Toda esta personalización es posible gracias a una infraestructura poco habitual en el sector editorial. Edelvives mantiene su propia capacidad industrial y ha inaugurado en Zaragoza la mayor planta de impresión digital educativa para personalización de Europa, capaz de producir materiales adaptados a cada contexto educativo.

Aprendizaje emocional

El proyecto incorpora también un enfoque de bienestar emocional integrado en el aprendizaje. Cebrián lo tiene claro: «A estar bien también se aprende. Y es que educar no consiste solo en adquirir conocimientos, sino en aprender a cuidarse a uno mismo, a los compañeros, a los docentes y al entorno del aula y del centro».

El ecosistema educativo de Edelvives incluye, además, un entorno digital que permite adaptar contenidos y personalizar actividades. Gracias a la alianza con ReduApp, los materiales pueden adaptarse a distintos niveles de dislexia y otras dificultades de aprendizaje, incorporando además tecnología inmersiva y sistemas de traducción simultánea en más de 180 idiomas.

Uno de los elementos más innovadores es su marco de inteligencia artificial contextualizada, diseñado específicamente para el ámbito educativo. «Muchos profesores ya utilizan inteligencia artificial», comenta el directivo, «pero en la mayoría de los casos lo hacen con herramientas genéricas y con contenidos que no siempre tienen rigor pedagógico. Nosotros ofrecemos un entorno de IA contextualizada y pensada para la educación».

Este enfoque busca también ofrecer tranquilidad a las familias en un entorno controlado, contextualizado y con una propuesta que guía al estudiante sin darle la respuesta.

Tras tres años de validación, Cebrián se muestra satisfecho con los resultados: «Hemos comprobado que nuestro asistente de inteligencia artificial es enormemente útil para mejorar la accesibilidad al contenido y facilitar la comprensión de conceptos complejos. Pero también hemos aprendido algo importante: el aprendizaje significativo y duradero ocurre fuera de la inteligencia artificial».

Una nueva experiencia

Todo este conjunto forma parte de una experiencia educativa integrada. «Era importante cambiar el paradigma para que los materiales estén al servicio del docente y no al revés», concluye el director general de Edelvives España. «Es el docente quien hace posible cualquier adaptación. Nosotros solo hemos querido ofrecer todas las herramientas posibles para que cada profesor elija las que mejor encajan en su contexto».

Porque la educación solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas.