La educación aragonesa avanza hacia una enseñanza personal e innovadora

Con el curso 2025-2026 casi en su ecuador y con un nuevo proceso de escolarización a la vuelta de la esquina, las familias aragonesas y alumnos de niveles superiores empiezan a preguntarse cuál es la mejor opción para el año que viene. La educación constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad en continua evolución. La adaptación de la enseñanza a las nuevas tecnologías, el bilingüismo o las formaciones prácticas orientadas al mundo laboral son algunos de los aspectos que más pesan a la hora de elegir una opción educativa encaminada ya a su futura trayectoria profesional.

El curso pasado, hubo un total de 153.648 alumnos en Aragón, entre Infantil, Primaria y Secundaria. Unas cifras que fueron superiores a las del año anterior en todas las etapas de formación salvo en Infantil, donde se registró un pequeño descenso debido a que cada vez se registran menos nacimientos en nuestra comunidad. Además, cabe destacar el aumento de alumnos en Bachillerato, 400 más que el curso anterior, con un total de 14.327 estudiantes.

Pero , sin duda, la gran beneficiada en los últimos años es la formación profesional. En el último curso ha continuado su tendencia al alza llegando a los 28.347 alumnos matriculados y alcanzando una cifra récord. Esta respuesta ha ido acompañada también de una ampliación de la oferta formativa, con 150 títulos diferentes en la comunidad. Estos datos demuestran el interés cada vez mayor por este tipo de formaciones por parte tanto de las empresas como del alumnado debido a su adaptación al mercado laboral y la posibilidad de realizar formación en empresas, lo que permite que comiencen su trayectoria profesional con una mayor experiencia.

A las puertas de un nuevo proceso de escolarización, la administración y los centros educativos esperan que para este curso 2026-2027 las cifras de alumnos matriculados en los diferentes cursos siga creciendo. Por este motivo, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó el pasado martes 10 de marzo un desayuno-coloquio en su sede con la presencia de representantes de centros especializados en distintas etapas educativas, una editorial y de la Administración pública. En el coloquio, moderado por la periodista Rebeca Magallón, participaron Luis Mariano Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón; Carolina Gopal, directora del Colegio Inglés Zaragoza; Gabriel Numancia, director del CFP Valle de Tena y Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives.

Cifra récord La FP ha alcanzado los 28.347 alumnos matriculados en Aragón en este curso 2025-2026.

Un proceso consolidado

El proceso de escolarización y los retos y oportunidades que se plantean fue el tema que abrió este foro. Luis Mariano Mallada inició el diálogo destacando el buen momento de este proceso apoyándose en los datos. «El 97,4% de los alumnos son admitidos en la primera opción y 99,3% admitidos entre la primera y segunda opción. A estos porcentajes, positivos y muy reveladores, hay que sumar que con el proceso de admisión que tenemos en este momento, la posibilidad de elección de centros de las familias en algunos casos se ha multiplicado hasta por 10».

Un buen momento El 97,4% de los alumnos son admitidos en su primera opción. La posibilidad de elección de centros por parte de las familias se ha multiplicado por 10 en algunos casos.

Unas cifras que invitan a seguir mejorando y desarrollando nuevas medidas para continuar creciendo. Por su parte, Carolina Gopal, directora del Colegio Inglés Zaragoza, afronta este nuevo curso con ilusión por implementar la innovación curricular. Desde las editoriales también lo afrontan con ilusión. Javier Cendoya señaló que está deseando que termine para ir a los colegios a presentar las novedades en las que están trabajando en Grupo Edelvives.

En cuanto a la formación profesional, en los últimos años se ha notado un mayor interés por parte de los alumnos por esta opción debido a las elevadas tasas de empleabilidad que presenta y a su capacidad de adaptación al mundo laboral. Gabriel Numancia destacó que «hay una demanda continua. Es decir, igual hace años notábamos que en ciertos meses se concentraba una mayor petición de información, pero ahora vemos cómo cada vez se acercan antes a nuestro centro a preguntar».

Y, a la hora de decantarse por un centro u otro, son muchos los factores determinantes que influyen en la decisión final. La directora del Colegio Inglés Zaragoza explicó que «lo más importante es conocer bien a los alumnos, saber cómo potenciar sus habilidades y desafiarles para potenciar el nivel académico y desarrollo emocional».

Por su parte, el director del CFP Valle de Tena, Gabriel Numancia, se centró más en la innovación. «La innovación metodológica tiene un papel muy importante. Yo creo que es algo que las familias cada vez están detectando más, desde etapas muy tempranas». Y quiso puntualizar que ello también es posible porque «la Administración nos da espacio en el aula para poder innovar».

Carolina Gopal, directora del Colegio Inglés Zaragoza. / Jaime Galindo

"Lo más importante es conocer bien a los alumnos, saber cómo potenciar sus habilidades y desafiarles para potenciar el nivel académico y desarrollo emocional" Carolina Gopal — Directora del Colegio Inglés Zaragoza

Equilibrio entre oferta y demanda

Ante este escenario, es necesario que la oferta de formación se adecue a la demanda. El mapa del proceso de escolarización en nuestra comunidad es claro, por un lado está el descenso de la natalidad y por otro el incremento del interés por la formación profesional.

En cuanto a la escolarización en edades tempranas, desde el Gobierno de Aragón Luis Mariano Mallada señaló que «tenemos muchos menos nacimientos, lo que hace que la base del sistema educativo, que sería la Educación Infantil, se vaya estrechando. Conforme esto va subiendo, evidentemente le afecta a la Educación Primaria y le afecta también a la Secundaria. Ahora mismo todavía no estamos en ese momento, pero evidentemente llegará».

Por otro lado, el aumento de las peticiones para cursar una formación profesional se debe a que «se ha visto como una de las mejores opciones para entrar al mercado laboral, también por parte de las empresas», resaltó Mallada.

En esta línea, Gabriel Numancia añadió que «desde la pandemia hemos visto como mucha gente se ha interesado en estudiar la rama sanitaria, también como puente para entrar en la Universidad, en este caso a carreras como enfermería, medicina, incluso odontología».

Desde el Colegio Inglés también han notado un incremento en la demanda. A pesar de la amplia oferta de centros educativos, Carolina Gopal señaló que muchas familias buscan un nivel de inglés muy alto, una educación verdaderamente bilingüe y un entorno con perspectiva global, aspectos que forman parte de la propuesta educativa del centro y que se desarrollan a través de metodologías de enseñanza de calidad e inspiración internacional.

Tecnología en el aula

Otro de los temas que se acorbó en el coloquio fue la adaptación del aprendizaje a las nuevas tecnologías. Un reto necesario para poder adaptar la enseñanza a una sociedad moderna cada vez más digitalizada. En este sentido, la directora del Colegio Inglés señaló el desafío que supone mantenerse al día ante el rápido desarrollo de las tecnologías. Aunque reconoce que son herramientas necesarias, defendió que «hay que utilizarlas sin perder el factor humano, de una forma controlada y concienciada».

Esta tecnología ha modificado también la forma en la que se utiliza el material educativo, cambiando los tradicionales libros por las pantallas. Sin embargo, el director del Grupo Edelvives, Javier Cendoya, no cree que sea el final del papel y destacó que «la tecnología aporta valor, en su justa medida. Creo que hay tecnologías que aportan muchísimo, por ejemplo las herramientas de evaluación, todo lo que signifique reducir la burocracia por parte del profesorado, que hay mucha carga», expuso. Además, incidió en el uso de la inteligencia artificial: «Todo lo que tiene que ver con los tutores inteligentes, que son herramientas que te permiten tutorizar 24/7 y todo lo que tiene que ver con la robótica educativa, pues también es una aportación directa» que puede mejorar el aprendizaje. Pero Cendoya quiso dejar claro que desde Edelvives «siempre hemos pensado que la clave está en lo híbrido, compaginar el papel con la tecnología. Si sabemos conjugar esas dos vertientes, creo que es todo bastante más sencillo y bastante más creíble».

Equilibrio Los profesionales coinciden en combinar pantallas y metodologías tradicionales. Insisten en que la clave es saber emocionar y comprender a los alumnos.

Gabriel Numancia se mostró de acuerdo con Cendoya y añadió que «mezclar metodologías más tradicionales con la tecnología, es el punto más cercano a poder optimizar al máximo el proceso de aprendizaje del alumnado. Si confías en la inteligencia artificial para cargar con todo el proceso educativo, evidentemente es un error, pero obviarlo todavía más, porque no se pueden poner diques al mar».

Por su parte, Luis Mariano Mallada señaló la importancia de la colaboración público-privada para mejorar la tecnología de las formaciones profesionales. «No es lo mismo, por poner un ejemplo, que un alumno que está en mecanizado de máquinas agrícolas vea un tractor de los que tenemos en nuestros centros, que puede ser en el mejor de los casos del 2010, que cuando ven tractores del 2025 o 2026 en una empresa que se dedica a este mundo, porque solo se parecen en que tienen ruedas y un volante», afirmó.

Javier Cendoya, director general del Grupo Edelvives. / Jaime Galindo

"La clave esta en lo hibrido, compaginar el papel con la tecnología. Si sabemos conjugar esas dos vertientes, creo que es todo bastante más sencillo" Javier Cendoya — Director general del Grupo Edelvives

Pantallas, ¿aliadas o enemigas?

En este sentido, surgió uno de los dilemas que están a la orden del día en cuanto a educación, ¿son las pantallas aliadas del aprendizaje o enemigas? A esta pregunta comenzó respondiendo el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón que destacó que «se está desarrollando una regulación que va a permitir a los alumnos utilizar las pantallas de acuerdo con su edad y con su nivel de desarrollo madurativo». Y añadió que «no podemos perder de vista que la educación sin emociones, no tiene los mismos resultados. La educación tiene un carácter emocional importantísimo que debe conferirlo el profesorado. Si el profesorado es capaz de saber emocionar a sus alumnos, de comprenderlos, de darles una educación lo más personalizada posible, con pantallas o sin pantallas, al final es lo que tiene éxito».

Javier Cendoya, del Grupo Edelvives, insistió en la necesidad de tranquilizar a las familias sobre el uso de las tecnologías. «La tecnología es profundamente incómoda, porque siempre hay problemas, siempre hay situaciones que no prevés, y esto al final genera incomodidad. Y ahí nuestra labor es tratar de reducir lo máximo posible esa incomodidad y hacer el trabajo más confortable. La IA yo creo que no debe generar miedo, sino respeto».

En el Colegio Inglés Zaragoza trabajan con niños de distintas edades por lo que ven necesaria la educación en un uso responsable de la tecnología desde pequeños. «Tenemos lo que se llama Digital Citizenship, o sea, un programa de ciudadanía digital a través del cual enseñamos la parte emocional y lo importante, además de profundizar en cómo y cuándo utilizar la tecnología. Entonces, es como una base que introducimos desde Primaria, para que vaya más allá y sirva para concienciar lo máximo posible sobre su uso», explicó Gopal.

Por otro lado, en cuanto a la formación profesional, la cantidad de horas prácticas dentro del plan de estudios hace que el alumnado pase gran parte del tiempo en el taller y empresas. Por eso en el tiempo en el aula se busca dar una base teórica potente y ahí las pantallas se convierten en un gran apoyo. «Prescindir totalmente de una pantalla sería perder oportunidades de enseñanza esenciales. Tienen su sitio y, al final, lo único que hay que hacer es encontrar un equilibrio, un balance», señaló Gabriel Numancia.

Gabriel Numancia, director del CFP Valle de Tena. / Jaime Galindo

"Prescindir totalmente de una pantalla sería perder oportunidades de enseñanza esenciales. Tienen su sitio y hay que encontrar un equilibrio" Gabriel Numancia — Director del CFP Valle de Tena

Empleabilidad: relación con las empresas

La formación en empresas es uno de los puntos clave de la formación profesional. En muchos casos, ofrecer una red de prácticas amplia en distintas empresas es el plus que buscan los alumnos y familias para decantarse por un centro u otro. En el CFP Valle de Tena ofrecen «formaciones útiles que tienen muchísima empleabilidad y creo que eso al final es un reclamo también para las familias y para los estudiantes, el que sepan que es una formación útil, que es una formación que les acerca al mundo laboral, que la experiencia que van a tener en el centro educativo, incluso con las prácticas, en este caso con la dualización, les va a suponer una oportunidad muy grande para encontrar el trabajo de su vida», destacó el director del CFP Valle de Tena.

Pero esta oferta no podría darse sin el apoyo y colaboración de las empresas. «En nuestro caso particular, como llevamos 30 años aquí con la FP, es cierto que nos conocen las empresas y eso es un valor añadido muy grande, porque muchas veces cuando vas a contactar con una nueva compañía tienes esa barrera o recelo inicial. Nosotros siempre priorizamos el trato personal y que el tutor de prácticas de nuestro centro conozca a los tutores de empresa personalmente», explico Numancia.

El interés de las empresas por la formación profesional es cada vez mayor, tan solo en el último año participaron más de 5.000 empresas en estas formaciones. Por ello, para que sigan apostando por este tipo de enseñanzas, tal y como señaló Mallada, es importante facilitarles los procesos de evaluación. «Esos miedos que pueden tener las empresas a la hora de evaluar a los alumnos hay que diluirlos en el sentido de facilitar, simplificar, hacer las cosas sencillas, desburocratizar, y que luego efectivamente sea el personal profesional el que traslade esas valoraciones de la empresa».

Bilingüismo y habilidades, un extra de aprendizaje

Además de las prácticas en empresas, con la llegada de grandes inversores extranjeros a Zaragoza y Aragón, una de las claves que marcan la diferencia a la hora de encontrar un trabajo es el conocimiento de diferentes idiomas. Por eso, desde el Colegio Inglés enseñan el inglés como si fuese el primer idioma para que sus alumnos sepan comunicarse con naturalidad. Pero Carolina Gopal también destacó que «nosotros trabajamos las soft skills, que nos permiten fomentar el pensamiento crítico y las habilidades sociales. Hay que formar a los niños para saber qué preguntas hacer y cómo, para que sepan resolver los problemas». La directora señaló que no sólo hay que buscar sacar un 10 sino también potenciar el valor añadido. «Como le digo a mis alumnos, vuestro currículum personal es igual de importante en estas edades», añadió.

El director del CFP Valle de Tena, Gabriel Numancia estuvo de acuerdo con las palabras de Gopal y añadió que las empresas cada vez buscan más estas soft skills o competencias sociales por encima de los conocimientos técnicos.

Este mayor interés por el bilingüismo se ve traducido también en materiales. El Grupo Edelvives ha adaptado en los últimos años su oferta a las nuevas demandas de enseñanza. «Nosotros lo que hicimos fue un convenio con una empresa que se llama Macmillan, que es una de las más importantes a nivel de enseñanza en inglés, para generar conjuntamente materiales bilingües, que esto da más credibilidad también al profesorado. Llevamos ya trabajando unos 12 años y funcionando muy bien, tratando de dar soluciones a las necesidades de los colegios».

Los ponentes debatieron sobre el futuro del proceso de escolarización, el uso de las nuevas tecnologías en el aula y los avances y mejoras en los últimos años, entre otros temas. / Jaime Galindo

Avances y mejoras desde la Administración

Aunque todavía queda camino por recorrer, son muchos los avances que se han conseguido en los últimos años. Desde hace ya varios cursos el proceso de escolarización se hace a través de una herramienta digital que agiliza y facilita el trámite, pero que aún puede generar problemas a algunas familias. «Tenemos margen de mejora y estamos trabajando en ello, vamos a meter más tecnología para mejorar un poquito más los procesos, que sean más sencillos, y sobre todo que a las familias no les genere tanta incertidumbre», explicó Mallada.

Puertas abiertas

En las semanas previas al proceso de escolarización, como el momento en que nos encontramos ahora, aparecen los open days o jornadas de puertas abiertas. Una iniciativa que permite a las familias conocer las instalaciones y la metodología del centro educativo.

La directora del Colegio Inglés señaló que las jornadas de puertas abiertas son importantes porque permiten a las familias ver la esencia del colegio y conocer su ambiente real.

Por otro lado, muchas familias utilizan estos días para conocer las instalaciones, sin embargo, tal y como destacó Numancia, «es casi secundario, creo que al final lo principal es conocer un poco la identidad, la misión del centro, incluso poner cara a los profesores, que puedan hablar con ellos directamente, que les puedan trasladar preguntas».

Una mirada hacia un futuro esperanzador

Por último, para cerrar el foro, se reflexionó sobre los retos y oportunidades de la educación en el futuro. Luis Mariano Mallada hizo hincapié en la mejoras que todavía quedan por realizar. «Tenemos que fijar muy bien la mirada y los objetivos a corto, medio y a largo plazo, para poder implementar un buen plan que mejore por un lado las infraestructuras, que la educación no deje atrás a nadie, y que se mejoren los resultados y el bienestar del alumnado porque detectamos, por desgracia, cada vez más casos de acoso, más casos de bullying, y evidentemente nos preocupa y lo queremos solucionar lo mejor posible».

Luis Mariano Mallada, director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón. / Jaime Galindo

"Vamos a seguir trabajando a corto, medio y largo plazo para que la educación no deje a nadie atrás y mejorar los resultados y el bienestar de los alumnos" Luis Mariano Mallada — Director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón

Por su parte, Carolina Gopal puso el foco en potenciar las habilidades STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pero incluyendo también las Artes. La «A» de STEAM es tan importante como las materias STEM. Las artes ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades de comunicación fundamentales a través de la creatividad y la expresión. Una vez trabajé con un alumno que tenía dificultades para hablar con confianza. Al pedirle que fingiera que estaba leyendo las noticias con una «televisión» hecha con una caja de cartón en la cabeza, realizó una actuación excepcional. Las artes pueden despertar la confianza y la voz en los jóvenes estudiantes.

Gabriel Numancia siguió esta línea y se centró sobre todo en la importancia de la salud mental. «Tenemos que darles ese terreno en el cual ellos puedan florecer. Creo que eso parte también de la capacitación del profesorado, el poder aprender, porque parece que muchas veces terminamos la carrera o el máster y ya está. No, aquí hay que estar en constante aprendizaje y es verdad que desde el cuerpo docente hay muchísima voluntad».

En cuanto al reto de la supervivencia del papel, Javier Cendoya subrayó que «hay un mundo nuevo que nos puede permitir una personalización absoluta de los materiales educativos en función de lo que existe en el aula, que es diverso. Creo que hay que adecuar el libro de texto a las habilidades y las capacidades de cada alumno», enfatizó.

Además, al hilo de cuidar la salud mental de los alumnos, Javier Cendoya añadió que «hay que fomentar la autoestima. Esto en otros tiempos no era tan necesario pero ahora es imprescindible. Tenemos que conseguir que se reduzca el abandono escolar y creo que para eso la autoestima es fundamental».

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Retos Cuidar la salud mental y dar apoyo personalizado son algunas de las claves. Fomentar la autoestima puede contribuir a reducir el abandono escolar.

En definitiva, todos coincidieron en que la educación del futuro ha de basarse en una enseñanza de calidad y con un trato personalizado a cada alumno que les permita, no solo adquirir conocimientos fundamentales para su formación y para entrar en el mercado laboral, sino también para sentirse a gusto durante todo el proceso de aprendizaje.