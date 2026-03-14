Una formación práctica adaptada a las necesidades del mundo laboral

La escasez de perfiles técnicos cualificados es uno de los grandes retos del mercado laboral actual. En este contexto, la Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías más eficaces para conectar a los jóvenes con el empleo, reducir el paro juvenil y reforzar la competitividad de las empresas. Y no solo eso: cada vez más estudiantes la eligen también como trampolín hacia la universidad, valorando tanto sus salidas profesionales como la solidez de su base formativa.

Y este aumento se ve reflejado en las cifras: en el último año un total de 28.347 alumnos han optado por algún tipo de FP en Aragón, alcanzando una cifra récord. Esta respuesta ha ido acompañada también de una ampliación de la oferta formativa, con 150 títulos diferentes en la comunidad. Y es que la empleabilidad de los alumnos de FP supera el 86% y alcanza el 97,4% en el régimen intensivo.

En este escenario, con más de 25 años de trayectoria en Zaragoza, el CFP Valle de Tena ha acompañado ese crecimiento ofreciendo distintas formaciones: grados superiores, grados medios, FP Básica y cursos especializados. Su apuesta por la enseñanza personalizada y el trato cercano define un modelo educativo que pone al alumno en el centro.

Oferta variada

La sanidad es una de las principales especialidades del CFP Valle de Tena y una de las más demandadas. «Es una vía de acceso a carreras como medicina o enfermería, que presenta una gran empleabilidad. Además, la pandemia nos concienció mucho de la importancia de unos buenos servicios sanitarios», destaca el director del centro, Gabriel Numancia.

En el área sanitaria, el centro imparte cuatro grados superiores —prótesis dental, higiene bucodental, radioterapia y dosimetría, y diagnóstico y medicina nuclear—, un grado medio en enfermería y dos cursos especializados: operador de instalaciones de radiodiagnóstico dental y fotografía dental.

Junto a la rama sanitaria, el centro también ofrece formación en imagen personal y en comercio y marketing, dos sectores que están en crecimiento. «Siempre estamos pensando en cómo ampliar nuestra oferta educativa», señala Numancia. En estas áreas de momento cuentan con dos grados básicos: servicios comerciales y peluquería y estética.

La FP básica de peluquería y estética es otra de las formaciones que ofrecen. / CFP VALLE DE TENA

Nuevas instalaciones

Una formación técnica de calidad exige espacios e instrumentos a la altura. El CFP Valle de Tena cuenta con dos sedes en Zaragoza: la histórica en la calle Isabel La Católica y una nueva sede en la calle Pedro Cerbuna, inaugurada este curso y dedicada íntegramente a la formación de la rama sanitaria. «Los ciclos sanitarios están totalmente renovados y seguimos actualizando el equipamiento de forma continua, porque es un campo en constante evolución», apunta el director del centro.

Entre las últimas incorporaciones destaca la adquisición de15 ordenadores de alto rendimiento para la CAD-CAM del ciclo de Prótesis Dental, que permiten trabajar con diseño asistido por ordenador, acercando a los alumnos a las tecnicas más avanzadas del sector.

Prácticas con empresas y bolsa de empleo

El aprendizaje práctico es el eje de la metodología del centro. Con la nueva ley de FP, todos los grados superiores cuentan con la modalidad dual, que permite a los estudiantes combinar la formación teórica con periodos de prácticas en empresas. En los grados superiores se realizan 140 horas de prácticas en primero y 360 en segundo.

«Gestionar ese incremento de horas ha sido un reto logístico, pero gracias a nuestra red de empresas colaboradoras hemos podido hacerlo sin problemas», reconoce Numancia. En el caso de los alumnos de segundo curso en régimen intensivo, las prácticas son además remuneradas, en clínicas o laboratorios dentales.

El acompañamiento continúa una vez terminados los estudios. A través de la bolsa de empleo, el centro conecta a sus alumnos con oportunidades laborales y facilita que quienes ya trabajan en el sector compartan su experiencia con el resto de estudiantes. Los resultados hablan por sí solos: en los ciclos sanitarios, la tasa de inserción laboral roza el 95%. «Prácticamente todo el alumnado que quiere trabajar lo consigue. Los que no es porque han decidido dar el salto a la universidad», afirma el director. Además, cuentan también con ell apoyo logístico de la Agencia de Colocación de la Fundación Rey Ardid, a la que pertenece el centro.

Proyección exterior

El CFP Valle de Tena también apuesta por la visibilidad y la internacionalización. El centro participa en ferias y congresos del sector, entre ellos la feria dental de referencia a nivel nacional que se celebra cada dos años en Madrid.

En paralelo, el centro lleva dos cursos académicos desarrollando proyectos de movilidad europea: intercambios Erasmus para alumnos y docentes. «Ahora estamos trabajando en nuestra acreditación para poder ofrecer esta movilidad a todos los alumnos de grados superiores», explica Numancia. Una apuesta que ya forma parte la hoja de ruta del centro.