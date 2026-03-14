Dos grúas 'únicas' en Zaragoza en el mirador de la Torre del Agua: una de 35 toneladas a 100 metros de altura y otra que se usa para montar parques eólicos

Una gigantesca grúa de color azul ha sorprendido a los zaragozanos esta semana junto a la Torre del Agua, el icónico edificio diseñado por el arquitecto Enrique de Teresa, que se está reconvirtiendo en el futuro Faro de la Logística gracias a la inversión millonaria del Gobierno de Aragón. Su aparición no es casual, estaba relacionada con una de las actuaciones más importantes de esa transformación como es la construcción de una nueva azotea acristalada que será en el futuro el primer mirador con vistas de 360 grados de la capital aragonesa.

Una intervención estrella que elevará el edificio 10 metros más y cuya construcción durará "unos 10 meses", siendo una de las obras "más complejas" de las que se van a ejecutar. Compleja y singular, porque se estaba utilizando para subir otra grúa a lo más alto del edificio y ambas representan un ejemplo inédito en la capital aragonesa por sus especiales características.

Así lo explica el responsable del Departamento Técnico de Expo Zaragoza Empresarial, Alfonso Pérez, que asegura que la enorme grúa azul es "nueva, a estrenar expresamente para la Torre del Agua", para la tarea de izar las piezas de otra grúa más pequeña hasta la azotea, situada a "más de 100 metros de altura" desde donde se instaló. Y nunca ha sido visto este modelo en la ciudad porque es "de las que se utilizan para el montaje de aerogeneradores", ya que "puede llegar a mover hasta 750 toneladas y evidentemente no está pensada para trabajar dentro de la ciudad porque el espacio que necesita para su implantación es imposible conseguirlo en la mayoría de los casos". Se utilizan generalmente en el campo para los parques eólicos y, sobre todo, "para colocar las enormes palas, que pesan muchas toneladas, y porque puede trabajar a 130 o 140 metros de altura".

Pero es que su utilización también ha servido para ejecutar una maniobra nunca vista en Zaragoza, como es instalar una grúa en una azotea, a más de 100 metros de altura y con unas características muy específicas que le permitan trabajar allí arriba durante los próximos diez meses, que es el motivo por el que se ha colocado ahora, para llegar a tiempo y cumplir con los plazos marcados para la reconversión de la Torre del Agua. Esta grúa es similar a las que se utilizan habitualmente en la construcción, de viviendas y todo tipo de edificios, pero de menores dimensiones.

La que se está montando en lo más alto del edificio, de color amarillo, alcanza los 20 metros de altura, tiene una pluma (brazo desde el que se izan los materiales con un cable) de 50 metros de longitud y un peso total que ronda las 35 toneladas, entre los dos contrapesos que lleva adheridos, para que no se venza y soporte las embestidas del viento a esa altitud, y el peso de la propia estructura metálica que soporta todo. Además, necesita tener espacio suficiente para los 100 metros de diámetro que dibuja la circunferencia de todos los movimientos que será capaz de hacer desde la cumbre de la Torre del Agua.

Con estas dimensiones y peso es capaz de soportar la importantísima maniobra que va a tener que ejecutar durante la construcción del futuro mirador de la Torre del Agua en la azotea. Tendrá que izar todos los materiales que no podrán subirse en los ascensores del interior del edificio. "Tiene capacidad para cargar hasta 1.400 kilos de peso en su extremo", a 50 metros, y allí arriba, desde puntos más próximos a la torre metálica que la sostiene, a 30 metros o menos, "puede llegar a subir hasta tres toneladas". Una herramienta indispensable para izar "estructuras metálicas, hormigón, ferralla, vidrios, baldosas, climatizadores, conductos, cableados..." y un largo etcétera de materiales que van a escalar esos más de cien metros desde la calle cuando los vayan trayendo los camiones.

Noticias relacionadas

"Trabajar en una obra ya construida siempre es complejo, porque te tienes que ceñir a los condicionantes que impone la construcción existente, y en este caso es un hándicap tener que subir materiales a más de 100 metros de altura porque algunos de ellos no caben en los ascensores", explica Alfonso Pérez. Por eso la grúa y su complicada operación de izado que es llamativa por ser algo inédito en Zaragoza. Una operación singular para un edificio singular como la Torre del Agua.