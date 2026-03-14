El idioma se aprende a través del juego y la experimentación

El Colegio Inglés Zaragoza es conocido por sus buenos resultados en los exámenes de Cambridge. Pero, según su directora, Carolina Gopal, «no son solo altos, son los mejores». El centro cuenta con profesorado nativo, «formado en Reino Unido e Irlanda», y eso le ha permitido ser el único colegio de Aragón con Currículo Británico desde Infantil. De hecho, la Asociación Nacional de Colegios Británicos de España concedió recientemente a este currículo una validez de 4 años, la máxima duración otorgada.

En esa etapa, en Early Years, siguen una metodología «propiamente británica» en la que los niños aprenden inglés de forma natural, «tal como lo harían en un país de habla inglesa».

La enseñanza en el Colegio Inglés es «personalizada e individualizada», con atención a las necesidades de cada alumno para que desarrolle «todo su potencial a su propio ritmo». A ello se suma, añade la directora, una comunicación constante con las familias, que pueden seguir de cerca «su evolución diaria en el colegio».

Experimentación y 'soft-skills'

Desde el centro ponen en valor la oportunidad que tienen los alumnos —especialmente los más pequeños— de aprender fuera del aula, con actividades al aire libre, experimentación y trabajo de soft skills (habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación o la adaptabilidad).

El Colegio Inglés Zaragoza destaca por su innovadora metodología en la etapa 'Early Years' / Colegio Inglés Zaragoza

En esta línea, Gopal defiende la «adquisición natural del inglés» porque entienden que el idioma «no debe imponerse, sino vivirse». En este centro zaragozano, el inglés es la lengua vehicular y forma parte del día a día donde se aprende «preguntando, experimentando, compartiendo y participando».

En el Colegio Inglés también ponen el foco en evitar el «desgaste emocional» que puede generar el aprendizaje cuando hay presión o miedo a equivocarse. Por eso priorizan la comunicación, la comprensión y la seguridad ya que «un niño feliz aprende más rápido». Frente a modelos más intensivos o basados en la repetición, asegura Gopal, aquí los alumnos «se expresan con espontaneidad, ganan confianza y construyen una base sólida sin bloqueos ni ansiedad». La diferencia, insiste, «no es solo lingüística, sino emocional porque cuando el aprendizaje se vive con bienestar, el idioma se integra con naturalidad y para siempre».

Una situación habitual en el centro es la incorporación de alumnos con distintos puntos de partida, por ejemplo, niños que han tenido poco contacto con el inglés. Para facilitar su integración «con confianza y sin frustración», el Colegio Inglés impulsa el proyecto buddy, en el que un grupo de alumnos «veteranos» recibe a los nuevos, los acompaña en los primeros días y les enseña el colegio para que se sientan cómodos desde el inicio. Además, Gopal explica que también se organizan grupos reducidos de refuerzo, tanto de inglés como de español, según la necesidad.

El Colegio Inglés Zaragoza es conocido por sus buenos resultados en los exámenes de Cambridge. / Colegio Inglés Zaragoza

Pero el objetivo del centro, recalca la directora, va más allá del bilingüismo, «queriendo formar parte de su educación e impulsando una generación de alumnos seguros, reflexivos y preparados para un entorno global», reforzando así competencias que no se quedan solo en el idioma.

En ese camino, trabajan el pensamiento crítico a través del debate —con iniciativas como la participación en el Parlamento Europeo de los Jóvenes— y la toma de decisiones. La idea es fomentar una comunicación «segura y respetuosa» en ambos idiomas, desarrollar la autonomía con «responsabilidad progresiva» y potenciar la creatividad mediante proyectos y metodologías activas. Todo ello en un entorno donde «el respeto, la colaboración y el acompañamiento emocional» ayudan a que cada alumno crezca «de forma integral».

Atención individualizada

En el Colegio Inglés Zaragoza consideran que la seguridad emocional es «la base de todo aprendizaje sólido». Por eso, la tutoría y la atención individualizada «no son un complemento, sino un pilar esencial». Cada alumno cuenta con un seguimiento cercano: el profesorado y la orientadora conocen su carácter, sus fortalezas, sus inquietudes y también sus momentos de dificultad. Esa mirada personalizada, junto a una comunicación constante y transparente con las familias, busca crear un entorno de confianza en el que «el niño se siente visto, comprendido y acompañado». De hecho, uno de los aspectos que más suelen destacar los propios alumnos es «lo bien que sus profesores los conocen».

En el Colegio Inglés Zaragoza consideran que la seguridad emocional es «la base de todo aprendizaje sólido». / Colegio Inglés Zaragoza

Pensando en el futuro académico, Gopal pone en valor la «visión a largo plazo» del centro, con la que preparan a los estudiantes para las siguientes etapas fomentando hábitos de estudio, pensamiento crítico, autonomía y una competencia comunicativa avanzada en inglés.

Un equipo directivo con una visión internacional Carolina Gopal ha sido recientemente nombrada directora del Colegio Inglés Zaragoza. Su experiencia como directora en otros colegios británicos e internacionales de España ha contribuido a potenciar y enriquecer el modelo pedagógico ya consolidado en el centro. Criada en un entorno bilingüe y marcada por una etapa formativa de gran movilidad internacional, Carolina siente una profunda vocación por la educación bilingüe. Ha sido consejera educativa en un colegio británico de secundaria dentro de la Fundación Aldridge y aporta, además, una valiosa visión estratégica gracias a su experiencia previa en los sectores minorista y hotelero, donde lideró con éxito la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Aunque lleva «relativamente poco tiempo en el colegio», Carolina Gopal cuenta que tiene «el privilegio de conocer a nuestros alumnos, familias y personal y es un auténtico placer venir a trabajar cada día». Además, la nueva directora asegura que se siente «increíblemente afortunada de dirigir una comunidad escolar tan acogedora, comprometida y dedicada a dar lo mejor a sus alumnos».

A ello se suma el carácter internacional del colegio, que facilita la movilidad y la adaptación a contextos universitarios tanto nacionales como internacionales. En los cursos superiores, los viajes e intercambios —con especial relevancia de Estados Unidos— se plantean como una experiencia «transformadora»: convivir con familias norteamericanas, ampliar perspectivas, ganar madurez y reforzar el idioma en situaciones reales.

Además, los alumnos se preparan para los certificados de Cambridge desde 4º de Primaria, con la posibilidad de llegar a alcanzar el nivel C2 con 16 años, algo que la directora define como un «claro ejemplo de éxito conjunto».

Alumnos seguros y formados

En pleno periodo de escolarización, la directora del Colegio Inglés Zaragoza considera que su centro se diferencia por «formar alumnos seguros, bilingües y preparados para un mundo global desde el bienestar emocional». Y anima a las familias a conocer el colegio en persona para «ver el ambiente en las aulas, la naturalidad con la que se utiliza el inglés y hablar con los alumnos», porque —concluye— «en su forma de expresarse y relacionarse encontrarán la mejor prueba de nuestro proyecto educativo». La Open Week tendrá lugar entre los días 23 al 27 de marzo.