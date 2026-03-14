Lasobras no se descarta para la futura presidencia de Chunta Aragonesista

Chunta Aragonesista reinicia su vida orgánica tras el dramático fallecimiento de Joaquín Palacín, su presidente. La formación ha convocado este sábado un comité extraordinario para comenzar la organización de la Asamblea del partido, en la que decidirán su nuevo liderazgo. Isabel Lasobras, actual secretaria general del partido, no ha descartado presentar su candidatura a la presidencia de la formación. Como tarde, CHA tiene que resolver este traspaso de poderes forzoso en los próximos 50 días, según marca su régimen organizativo. Y ha elegido el 18 de abril, en Alcañiz, como día para celebrar esta jornada.

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, ha atendido a los medios de comunicación durante el transcurso del comité y no ha descartado confirmar su candidatura a liderar el partido. "Desde la enfermedad de Joaquín Palacín me he estado haciendo cargo del partido", ha resumido Lasobras, que ha asegurado que su nombre está "a disposición del partido" y ha afirmado que serán los delegados quienes "decidirán quién ocupa la nueva presidencia".

En lo personal, Lasobras ha admitido tener que "pensar muy seriamente y muy serenamente" si da ese paso al frente y se postula como presidenciable. La secretaria general ha pedido comprensión y "entender que toda la organización está pasando un duelo ante la pérdida de la figura de Joaquín Palacín". En este sentido, Lasobras ha agradecido al resto de partidos políticos, tanto aragoneses como nacionales, como a representantes de la sociedad civil "las muestras de apoyo y cariño" hacia CHA tras la muerte de su presidente.

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La secretaria general del partido sí ha señalado que este sábado "no es el día de postularse" y sí el de empezar a definir la organización de la futura asamblea. "Estamos debatiendo cúando va a ser el día concreto y el lugar, aunque tenemos 50 días hábiles", ha resumido Lasobras, que ha garantizado que CHA "va a ponerse manos a las obras, en todos los órganos, para que haya democracia y transparencia". La número dos del partido ha insistido en "seguir trabajando por la organización" y en que en breve comenzará la elección de los delegados que acudan a ese cónclave para elegir la presidencia y los nuevos órganos directivos, para "trabajar con responsabilidad, seriedad y sensatez por Chunta Aragonesista".