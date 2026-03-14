Merlin levantará su gran centro de datos en el entorno de Muel con un proyecto comprado a Forestalia

El gran campus de centros de datos que Merlin Properties proyecta en la provincia de Zaragoza se ubicará en el entorno del municipio de Muel, en la comarca del Campo de Cariñena, donde se encuentra la subestación eléctrica de Los Vientos que alimentará la instalación. La ubicación, que hasta ahora el promotor no había revelado por motivos de confidencialidad, sitúa así la futura infraestructura en esta zona del eje sur de la capital aragonesa. El desarrollo tiene además su origen en un activo energético comprado a Forestalia, compañía aragonesa que en las últimas semanas se encuentra en el foco informativo por distintas investigaciones judiciales.

El proyecto contempla la construcción de dos centros de datos —ZGZ-Wind 1 y ZGZ-Wind 2— con 80 y 70 megavatios de capacidad IT respectivamente, lo que sumará un total de 150 MW, una dimensión que lo situaría entre los grandes campus de centros de datos proyectados actualmente en Aragón y España.

Aunque la localización exacta aún no se ha hecho pública oficialmente, según informaron a este diario fuentes conocedoras de la iniciativa, el suelo se encuentra en el entorno de Muel o en alguno de los municipios cercanos, donde se analizan varias parcelas próximas a la subestación eléctrica.

Un activo energético procedente de Forestalia

El origen de la operación se encuentra en un activo energético desarrollado inicialmente por Forestalia y que formaba parte de del denominado proyecto Búfalo, que hace solo tres meses fue declarado de interés autonómico por el Gobierno de Aragón. La iniciativa promovida por la compañía que lidera Fernado Samper contemplaba la creación de tres centros de datos en Botorrita, Magallón y Alfamén. Uno de ellos pasa ahora a manos de la socimi del IBEX 35.

Merlin habría adquirido el permiso de acceso y conexión para demanda eléctrica en el nudo de Los Vientos, un elemento clave para poder desarrollar una infraestructura digital de gran escala. Las negociaciones entre ambas compañías se remontan a hace alrededor de nueve meses, cuando la socimi comenzó a analizar la posibilidad de utilizar ese punto de conexión eléctrica para impulsar un gran campus de centros de datos en Aragón.

Fuentes próximas al proceso subrayan que no existe una alianza empresarial entre ambas compañías, sino que la operación se limita a la transferencia del activo energético necesario para desarrollar el proyecto y a las plantas de energía renovables asociada al campus de datos. Esta infraestructura digital contará con un sistema de autoconsumo basado en generación verde —con un mix de eólica, fotovoltaica y baterías— promovido por la compañía aragonesa.

Tramitación desde cero

Una de las características del desarrollo es que se tramitará como un proyecto completamente nuevo, sin aprovechar expedientes administrativos previos. Merlin prevé solicitar en las próximas semanas la Declaración de Interés Autonómico (DIGA), primer paso para iniciar su tramitación administrativa en Aragón. Posteriormente se impulsaría el correspondiente Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), el instrumento urbanístico que permite acelerar grandes inversiones industriales.

Si el calendario administrativo avanza según lo previsto, las obras podrían arrancar a lo largo del próximo año. El proyecto parte con dos elementos considerados críticos ya asegurados: la energía y el suelo. La ubicación definitiva se conocerá cuando se registre formalmente la iniciativa.

Ingeniería aragonesa en el desarrollo

En el desarrollo técnico del proyecto tendrá también presencia la ingeniería aragonesa Levitec, con la que Merlin ha trabajado en otras infraestructuras de centros de datos en España. Esta compañía, vinculada a Forestalia, ha participado en distintos desarrollos energéticos y tecnológicos vinculados al sector, además de colaborar con grandes operadores tecnológicos.

El diseño energético del campus se apoyará en generación renovable, combinando energía eólica, fotovoltaica y almacenamiento con baterías.

El sistema energético asociado alcanzaría 227 megavatios eléctricos, destinados a alimentar los 150 MW IT del centro de datos. Este modelo permitiría alcanzar elevados niveles de autosuficiencia energética, uno de los factores que están impulsando el atractivo de Aragón para este tipo de infraestructuras tecnológicas.

Una inversión de hasta 1.700 millones

La inversión necesaria para desarrollar el campus zaragozano podría situarse entre 1.600 y 1.700 millones de euros, según estimaciones trasladadas por fuentes cercanas al proyecto.

La cifra encaja con la media de inversión anunciada por Merlin en la tercera fase de su plan de expansión en centros de datos, con el que prevé destinar 4.470 millones de euros para desarrollar 412 MW IT adicionales en la península ibérica.

En términos de empleo, el complejo podría generar entre 650 y 700 puestos de trabajo directos en fase operativa, además de los empleos asociados a la construcción y a la cadena de proveedores.

Con este proyecto, Aragón refuerza su posición como uno de los principales polos emergentes de centros de datos en España, un sector que en los últimos años ha atraído a la comunidad algunas de las inversiones tecnológicas más ambiciosas del país.

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Refrigeración sin consumo de agua

Otro de los aspectos que el proyecto quiere subrayar es el relativo al consumo de agua, un debate recurrente en el despliegue de centros de datos. El campus utilizará tecnologías de refrigeración que no requieren consumo de agua, a diferencia de otros sistemas tradicionales utilizados en este tipo de infraestructuras. Este planteamiento permitiría operar el complejo con consumo hídrico prácticamente nulo, un factor que busca minimizar el impacto ambiental y responder a las preocupaciones que han surgido en algunos territorios.