La Puebla de Híjar vibra con el fragor telúrico (y lúdico) de la tamborada nacional

Un fin de semana en el que el estruendo telúrico de los tambores y las marchas de Semana Santa no han parado en ningún momento. Así se está viviendo este fin de semana en La Puebla de Híjar la concentración estatal de tamboradas que ha escenificado este sábado su acto de exaltación en el que mostraron sus diferentes toques las 22 localidades (la mitad de Aragón y las otras de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha) que participan en este encuentro de referencia para la tradición pascual.

La localidad del Bajo Martín está viviendo 36 horas de hermanamiento cofrade en el que para las que se han volcado más de 200 voluntarios con meses de trabajo dando vida a una tradición musical con ecos en todo el mundo que ha sido designada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El acto central tuvo lugar en la pasada media noche cuando los miles de asistentes participaron en una rompida de la hora recreando el sobrecogedor ambiente de las rompidas de la hora de los jueves o viernes santos.

«Los vecinos de La Puebla de Híjar lo están viviendo con gran intensidad y emoción debido a la gran afluencia de gente que ha venido ha conocernos y que ha llenado las calles», han destacado desde la localidad.

Varios de los participantes en las jornadas de La Puebla de Híjar. / Pablo Ibáñez

Con todo, la devoción en tiempos de Cuaresma no ha limitado las ganas de fiesta de los muchos asistentes al Bajo Martín. Para completar el ambiente festivo, puesto que lo telúrico no está reñido con lo lúdico, desde la organización han puesto a la disposición de los asistentes de barras de bar complementando el ambiente de hermandad en la localidad, algo que algunos han visto necesario al tener en cuenta que toque del tambor no ha parado en ningún momento desde el viernes por la tarde.

La organización del acto ha supuesto un reto para el Ayuntamiento de La Puebla de Híjar. De hecho, ante la gran afluencia de visitantes y miembros de las diferentes cofradías fue necesario habilitar en el edificio del colegio, así como en otros espacios de la población, de varias decenas de literas montadas por voluntarios y vecinos para garantizar el alojamiento de los asistentes.

Además, ha tenido que ser regulada la circulación por el interior de las calles del pueblo y limitar el aparcamiento de los coches de los visitantes a las zonas habilitadas en los diferentes accesos.

La tamborada nacional se ha convertido en los últimos años en una cita de referencia para unir una tradición de Semana Santa que se extiende por muchas localidades en el levante de la península. El próximo año la celebración de estas actividades previas de hermandad corresponderá a Albalate del Arzobispo.