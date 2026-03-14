El pueblo 'más pesado' de España está en Aragón: un pequeño oasis de piedra entre barrancos y pinares

El turismo en Aragón no para de crecer en los últimos años impulsado por la belleza de los pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Muchos viajeros han dejado de considerar la capital aragonesa como una ciudad de paso y se embarcan en conocer en profundidad las localidades más famosas de las tres provincias. Cualquier turista medio tiene en su agenda visitar alguna vez en la vida localidades como Albarracín, Aínsa, Alquézar o Sos del Rey Católico, considerados por los expertos en viajes entre los más bonitos de toda España.

Una de las mayores curiosidades de los pueblos de Aragón es su propio nombre que llega a llamar la atención de un conductor que lo lee en el cartel de salida en cualquier carretera. La comunidad cuenta con varias localidades con una toponimia única. Dentro del selecto grupo de pueblos con nombres curiosos se encuentran Atea (Zaragoza), Contamina (Zaragoza), Moros (Zaragoza), Bea (Teruel), Lafortunada (Huesca), Triste (Huesca), Torrijas (Teruel), El Cuervo (Teruel), Libros (Teruel), Guasa (Huesca), Codo y Codos (Zaragoza).

Otro pequeño pueblo de Aragón con el nombre de un insecto muy pesado durante los meses de verano es Moscardón. Esta pequeña localidad de la provincia de Teruel de tan solo 62 habitantes situada en un oasis de paz entre los pinares y barrancos de la Sierra de Albarracín. La naturaleza hace diferente la visita a Moscardón, inmerso en un bellísimo paraje rodeado de calizas jurásicas y cretácicas recorridos por cursos de agua entre los que destaca el barranco del Masegar, afluente del río de la Fuente del Berro.

Panorámica de Moscardón / ALBARRACÍN TURISMO

Una iglesia sobre el barranco

Moscardón, asomado al barranco del Castellar, se puede observar desde la lejanía ya que en uno de sus extremos, sobre un espolón rocoso, se alza la iglesia de San Pedro Apóstol, obra del siglo XVIII. Un templo de tres naves cubiertas con bóveda de medio cañon y cúpula en el crucero. Dentro de esta estructura principal destaca sin duda la torre, de planta cuadrada más habitual de una fortaleza que de una iglesia que ha sido el mayor superviviente al paso del tiempo.

El casco urbano de la localidad cuenta con otros dos templos religiosos que bien merecen una visita como la ermita de San Roque, la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Otro edificio muy interesante es la casa consistorial de dos pisos, ocupado el inferior por una lonja con dos arcos. Cabe recordar que Moscardón ha logrado conservar la arquitectura típica de la Sierra de Albarracín de piedra y madera, uno de los puntos más fríos de España y también de los más húmedos.

Los aficionados a la naturaleza podrán conocer otros puntos muy característicos como El Masegar, el Pino Gordo, o la Balsa, donde encontrarán un molino harinero y una antigua tejería. Tal como explica Aragón Comarca a Comarca, una de las caminatas más recomendadas es la que lleva al barranco de la Hoz., un lugar "Una de las caminatas más recomendadas es la que lleva al Barranco de la Hoz, "un lugar de belleza sobrecogedora donde el silencio solo es interrumpido por el canto de los pájaros. En los alrededores de Moscardón también encontrarás muchas fuentes, como las del Barranco, la Oyala y la Tubilla.+

Mismo alcalde durante más de 40 años

Moscardón fue conocido en toda España por tener el mismo alcalde desde 1979. Manuel Murciano llegó a la alcaldía del pueblo turolense en 1979 y falleció en 2024 a los 83 años tras más de 45 años al servicio de sus vecinos.

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Manuel Murciano, antiguo alcalde de Moscardón posa antes de las elecciones del 2023 / EFE / ANTONIO GARCÍA

Una cosa que se desconoce es el origen del nombre del pueblo. Según Marcelino Cortés, doctor en filología, señala que "el topónimo parece más un apodo o sobrenombre formado sobre el zoonónimo moscardón que ha pasado a nombrar el terreno". Cabe recordar que la RAE define moscardón como una "especie de mosca de doce a trece milímetros de largo, de color pardo oscuro, muy vellosa, que deposita sus huevos entre el pelo de los rumiantes y solípeos en los que el animal se puede lamer".