El tiempo en Aragón hoy: nevadas en el Pirineo, bajada notable de temperaturas y rachas de viento muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado en Aragón una jornada marcada por las nevadas en el Pirineo, el descenso notable de las temperaturas máximas y las rachas de viento muy fuertes en el cuadrante sureste y en cotas altas de la cordillera, donde no se descarta ventisca.

El cielo estará muy nuboso, aunque por la tarde tenderá a abrirse con intervalos nubosos en los sistemas montañosos y cielos despejados en el valle del Ebro. Las precipitaciones serán más probables durante la primera mitad del día, aunque podrán persistir durante la tarde en la divisoria del Pirineo y en zonas del sistema Ibérico.

La cota de nieve en el sistema Ibérico y en los Pirineos bajará de forma acusada, desde los 1.800-2.000 metros hasta situarse entre 600 y 800 metros, lo que favorecerá una acumulación significativa de nieve nueva en la divisoria pirenaica.

Las temperaturas irán en descenso en todo Aragón, una caída que será especialmente notable en las máximas. Además, se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico.

Por capitales de provincia, los termómetros se moverán entre los 5 y 12 grados en Huesca, los 3 y 10 en Teruel y los 7 y 13 en Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Así será el tiempo en Aragón durante los próximos días

De cara al domingo, se esperan intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo, sin descartar que también aparezcan en el sistema Ibérico durante la primera mitad del día. La cota de nieve se situará en torno a 700-900 metros, con tendencia a subir.

Las temperaturas apenas variarán o bajarán ligeramente, con heladas débiles en áreas de montaña. El viento del noroeste soplará moderado, con episodios fuertes en Pirineos y probables rachas muy fuertes en el valle del Ebro, la Ibérica sur y cotas altas del Pirineo.

El lunes predominará el cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras horas en Pirineos y sistema Ibérico, y nubes altas a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas cambiarán poco, pero las máximas subirán de forma notable y, en algunos puntos del sistema Ibérico y del Pirineo, incluso de manera extraordinaria. Continuarán las heladas débiles en zonas altas, con viento del noroeste moderado en el valle del Ebro.

Para el martes, la previsión apunta a una jornada de cielo poco nuboso. Las mínimas bajarán ligeramente o se mantendrán estables, mientras que las máximas subirán en buena parte de la comunidad, de forma localmente notable. Las heladas seguirán limitadas a puntos del Pirineo y el viento será flojo y variable.

El fin de semana dejará un ambiente claramente más invernal en Aragón, con el foco puesto en el Pirineo, donde regresará la nieve con intensidad, y en el viento, que podrá soplar con fuerza en varias zonas de la comunidad. A ello se sumará una bajada acusada de las máximas antes de que los termómetros vuelvan a recuperarse a partir del lunes.