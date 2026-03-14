Zaragoza protesta contra la guerra en Oriente Medio: "No al genocidio. No hay que olvidar Gaza"

Zaragoza se ha vuelto a concentrar este sábado para mostrar su rechazo a la guerra en Oriente Medio impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Varias personas se han sumado a la protesta convocada por sindicatos y organizaciones sociales y ciudadanas para clamar "No al genocidio" y recordar la situación que sufre Gaza. Las pancartas han lanzado mensajes como "Paz, feminismo, no a la guerra" y algunos de los manifestantes han ondeado las banderas de Palestina.

Al mismo tiempo que la protesta, los convocantes han organizado una mesa para recoger firmas para la página pararlaguerra.es y alzar la voz contra el conflicto bélico e intercambio de bombardeos que ya se ha saldado con la vida de miles de personas. Los manifestantes han pedido "no olvidar Gaza" en una convocatoria que tenía por lema Hay que parar la guerra en Oriente Medio.

Estos mensajes son también los que traslada pararlaguerra.es en su página web, en la que se recoge un manifiesto que denuncia los ataques que "son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial". "Rechazamos tajantamente los ataques ejecutados por EEUU e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional", subrayan.

"Condenamos con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses. Todo nuestro apoyo al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad. Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", indican en la web, y matizan: " Pero nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

Noticias relacionadas

Desd ela etnidad llaman "a los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio"