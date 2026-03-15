Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase "todas putas" con las manos: "Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños"

Diez letras y un insulto machista: «Todas putas». El martes de esta semana, 10 de marzo, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del instituto Goya de Zaragoza se fotografiaron formando con sus manos el mensaje «todas putas». El grupo de estudiantes mandó la imagen a una docente que estaba recopilando material audiovisual para el día de la graduación del estudiantado de este curso.

Según explican fuentes del instituto, una profesora recibió este collage de diez imágenes con las manos de distintos alumnos simbolizando cada una de las diez letras del mensaje «todas putas» y enseguida alertó de lo sucedido a sus compañeros a través de un grupo de WhatsApp. «Cuando lo leí, no me lo podía creer. No sé si era un reto viral de TikTok o de alguna otra red social, o cualquier alguna estupidez de esas, pero son alumnos de 2º de Bachillerato, que ya no son tan niños», asevera personal del centro.

Ella no pudo ver la imagen, pero confirma que los hechos sucedieron. Otras dos madres del instituto comparten haber escuchado también que se había producido este altercado, aunque desconocen más detalles.

Cartel completo contra los hechos machistas sucedidos esta semana el IES Goya. / Servicio Especial

Lo que aseguran fuentes del IES Goya de Zaragoza es que se va a reprender al alumnado que lanzó este insulto machista y que ahora parece haberse «arrepentido mucho de los hechos». «Se van a tomar medidas, que supongo que pasan por la expulsión a estos chavales que, en un principio, están muy arrepentidos», comparten.

Por redes sociales como X (antes Twitter) también se ha compartido un cartel en el que se denuncian los hechos ocurridos este martes en el instituto y se exigen medidas contundentes contra este grupo de estudiantes de 2º de Bachillerato. «Exigimos a la dirección que se lo tome en serio y que repudie públicamente este acto y ejerza sus funciones disciplinarias», sostiene, y añade: «¡¡¡Un (día) de expulsión no es una sanción, son vacaciones!!!».

En el cartel se subraya que el gesto del alumnado de 2º de Bachillerato «no es una broma», sino «una expresión de desprecio y de violencia simbólica hacia las mujeres». Asegura así que «normalizar estos mensajes y dejarlos impunes contribuye a perpetuar el machismo y las faltas de respeto, y más si es en un centro educativo». En el folleto se reivindica que «la educación consiste en aprender a convivir desde la igualdad y el respeto a la dignidad de todas las personas», algo que se vulnera con el acto acometido este martes.

El cartel también desgrana los hechos sucedidos en el IES Goya, una explicación que coincide en su mayoría con la remitida por fuentes del centro. «Durante la preparación de material audivisual para la gala de graduación de 2º de Bachillerato, diez alumnos de este instituto se hicieron una fotografía formando con sus manos la frase Todas Putas», detalla. E insiste: «Esto no es una broma. Es un mensaje machista y ofensivo».

Personal del centro desconoce cuántos alumnos han participado en la fotografía, estiman que unos cinco o seis, y también quién la tomó. «Tampoco sé cómo no se dio cuenta de lo que pasaba quien hizo la imagen», comparten. Pudo ser entre ellos, un compañero u otra persona.

En lo que coinciden las partes es en que esta «gracieta» no es graciosa y en que se van a tomar medidas. «Esto no es una broma. Es un mensaje machista y ofensivo», incide el cartel, que parece llegar de dentro del propio instituto al lanzar también el siguiente mensaje: «No al machismo en nuestro instituto». «Por una educación basada en el respeto y la igualdad», concluye el folleto.