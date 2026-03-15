Aragón entra en el 'descuento' para el pacto PP-Vox tras las elecciones en Castilla y León: estos son los plazos

Esta noche se conocerá el resultado de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Un tercer round de comicios autonómicos encadenados que cierra, por unos meses, el clima electoral permanente que se había instalado en España desde que la presidenta en funciones de Extremadura y líder del PP en esa comunidad, María Guardiola, apretara el botón del adelanto electoral tras no llegar a un acuerdo con Vox para los presupuestos de 2026. Después de ella fue el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien puso fin abruptamente a la legislatura alertando del "bloqueo" que había impuesto Vox, por su imposibilidad de cerrar también un pacto presupuestario para 2026.

Y después llegaban los comicios de Castilla y León, que se celebran hoy, con un Alfonso Fernández Mañueco en entredicho, pero al que las encuestas siguen dando por ganador. Un nuevo test para analizar también la pujanza de Vox y el desgaste del PSOE. Y unas elecciones en una comunidad vecina y con retos comunes en la que ningún partido de la comunidad autónoma ha tenido presencia alguna durante la campaña electoral. Ni los líderes del PP y el PSOE han visitado Castilla y León en estos días, ni tampoco los de Vox ni Teruel Existe, que sí que recibió la visita de Soria ¡Ya! en el acto central de campaña de Aragón Existe, en Zaragoza.

Han pasado cinco semanas desde las elecciones autonómicas en Aragón y diez días desde la constitución de las Cortes en esta XII legislatura. Pero poco –o casi nada– se sabe del futuro acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox que muchos dan por hecho desde el día siguiente al 8 de febrero, una vez superado el shock en las filas populares por la pérdida de dos escaños por parte de Azcón y el subidón de Vox, que duplicó resultados y ahora puede exigirle más al líder del PP con el peso que le otorgan los 14 diputados que han obtenido en el Parlamento aragonés.

Desde el pasado 3 de marzo, la nueva presidenta de las Cortes, del PP, planificó una ronda de contactos con los seis partidos con representación parlamentaria (IU, Teruel Existe, Chunta Aragonesista, Vox, PSOE y PP) dedicando una jornada a cada reunión, de modo que la última cita coincidió con el último día de la campaña en Castilla y León.

Casualidad, o no, ello ha hecho que la política autonómica haya mantenido la actividad y las noticias durante diez días de un silencio casi absoluto por parte de quienes tienen que firmar un hipotético pacto por la gobernabilidad de Aragón. Con el final de la ronda de contactos el pasado viernes, 13 de marzo, con las representantes del PP, la presidenta de las Cortes recibió la petición de su partido de proponer a Jorge Azcón como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, junto a Ana Alós, secretaria general del PP, y Ana Marín, portavoz parlamentaria. / CORTES DE ARAGÓN

Ahora, Navarro tiene hasta el 18 de marzo (este miércoles) para confirmar el nombre del candidato. Pero previsiblemente no dirá nada todavía de la fecha del pleno de investidura del nuevo presidente, estirando el chicle de nuevo para dar oxígeno a unas negociaciones «discretas, sin ruido» que se están celebrando entre PP y Vox, entre Zaragoza y Madrid, y de las que el portavoz de la extrema derecha en Aragón, Alejandro Nolasco, dijo que había un "acuerdo incipiente" en el que quedaba trabajo "por hacer". Azcón evitó el mismo día hablar de "acuerdo" e insistió en su mantra de la negociación "discreta y a fuego lento".

Al baile de nombres de posibles consejeros y de peticiones de cargos de los primeros días tras el 8F le sucedió el silencio. Pero, en las últimas horas, hasta Vox empieza a abrir la puerta a un acercamiento en Extremadura. En Aragón, los plazos dan más pistas del inicio del descuento hacia el hipotético acuerdo de gobernabilidad: deben pasar diez días entre un intento de investidura y el siguiente.

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Y muchos son los interesados en llegar al Día de Aragón con este asunto zanjado. Pero de llegar al 23 de abril todavía con la casa por barrer, Azcón tendría margen para intentarlo una segunda vez antes del 3 de mayo, la fecha límite. Muchos miran a la semana posterior a la Semana Santa para esa primera investidura. El tiempo lo dirá, pero la cuenta atrás ha empezado ya.