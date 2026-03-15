Aragón registra la racha de viento más fuerte de toda España: 154 kilómetros por hora en el Pirineo

La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Pico Cogulla en el término de Cerler, en el Pirineo oscense, ha registrado este domingo una racha máxima de hasta 154 kilómetros hora, la mayor de España que ha dejado el último temporal de viento y nieve que azota a gran parte de la península.

En esta zona el viento sopla a una velocidad medida de 124 kilómetros por hora, con rachas puntuales de 152 y 154 km/h, la última registrada a las 11.30 horas de la mañana de este domingo. En el observatorio de Panticosa-Petrosos la velocidad máxima de viento ha alcanzado los 112 km/h y en el de Astún se ha medido otra de 107 mientras que en la estación de Castellote (Teruel) se han alcanzado los 101. En Sopeira, también en el Pirineo, la velocidad máxima ha llegado a los 92 km/h y en Andorra (Teruel) se han marcado los 90.

Asimismo se han medido rachas por encima de 80 km/h en Mosqueruela (89), Cedrillas (83) y Valmadrid (81) y por encima de los 70 en Caspe (79), Jaca y Jabaloyas (78), Aínsa (77), Fonfría (76), Lanaja (71) y Torla (70).

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La temperatura mínima ha caído hasta los 10,4 grados bajo cero en Cerler y hasta los -10 en Astún. En el Pico Aneto se han registrado -19 grados, con una sensación térmica de hasta -40; en el Pico Basurin con -11 grados de mínima la sensación ha caído hasta los 28 bajo cero y hasta los -23 en el refugio de Góriz, donde el termómetro ha marcado una temperatura mínima de -9 grados.