Aragón registra la racha de viento más fuerte de toda España: 154 kilómetros por hora en el Pirineo
Cerler es el punto de la comunidad que más ha sufrido este domingo las inclemencias del tiempo con fuertes ventiscas y temperaturas por debajo de los diez grados bajo cero
Efe
La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Pico Cogulla en el término de Cerler, en el Pirineo oscense, ha registrado este domingo una racha máxima de hasta 154 kilómetros hora, la mayor de España que ha dejado el último temporal de viento y nieve que azota a gran parte de la península.
En esta zona el viento sopla a una velocidad medida de 124 kilómetros por hora, con rachas puntuales de 152 y 154 km/h, la última registrada a las 11.30 horas de la mañana de este domingo. En el observatorio de Panticosa-Petrosos la velocidad máxima de viento ha alcanzado los 112 km/h y en el de Astún se ha medido otra de 107 mientras que en la estación de Castellote (Teruel) se han alcanzado los 101. En Sopeira, también en el Pirineo, la velocidad máxima ha llegado a los 92 km/h y en Andorra (Teruel) se han marcado los 90.
Asimismo se han medido rachas por encima de 80 km/h en Mosqueruela (89), Cedrillas (83) y Valmadrid (81) y por encima de los 70 en Caspe (79), Jaca y Jabaloyas (78), Aínsa (77), Fonfría (76), Lanaja (71) y Torla (70).
La temperatura mínima ha caído hasta los 10,4 grados bajo cero en Cerler y hasta los -10 en Astún. En el Pico Aneto se han registrado -19 grados, con una sensación térmica de hasta -40; en el Pico Basurin con -11 grados de mínima la sensación ha caído hasta los 28 bajo cero y hasta los -23 en el refugio de Góriz, donde el termómetro ha marcado una temperatura mínima de -9 grados.
- Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
- Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador
- La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
- El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
- El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: 'No tenemos comparación
- El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
- De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: 'He ganado en calidad de vida
- Ebrosa tiene previsto construir 'en el corto-medio plazo' una nueva promoción de 160 viviendas frente a Torre Zaragoza