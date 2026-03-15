El Burgo de Ebro alumbra su primera comunidad energética

El Burgo de Ebro ha puesto en marcha su primera comunidad energética. Esta asociación de vecinos y vecinas se ha unido para incorporar el consumo de energía limpia en sus hogares, reducir la factura eléctrica y sensibilizar sobre la importancia de consumir de forma responsable. Esta iniciativa forma parte del programa Escuela Solar, un proyecto pionero puesto en marcha con el diseño y activación de Ecodes, la coordinación del Ayuntamiento de El Burgo y el apoyo económico de Amazon, que cuenta con centros de datos en el municipio burgolés.

El proyecto Escuela Solar se puso en marcha hace un año en el CPI La Cabañeta con la creación de una comunidad de aprendizaje en la que se trabaja para que el alumnado impulse el cambio de hábitos para el ahorro de energía y agua en el municipio. Este programa contempla, además, la instalación de paneles solares en el tejado del centro escolar para la generación de energía eléctrica que se consumirá por parte del propio colegio y de los hogares que forman parte de la comunidad energética.

Como explicó el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, con este proyecto, «el municipio está trabajando de forma global para consumir la energía de forma responsable por una parte, favoreciendo la incorporación de energías limpias y, por otra, a través de la educación y la sensibilización». En este sentido, para el responsable del programa InCommunities de Amazon Web Services, Carlos Valdés, «proyectos colaborativos como este muestran cómo la transición energética puede empezar desde lo local, implicando a la comunidad y acercando el conocimiento sobre energías renovables a la población local desde su propio centro educativo. Desde Amazon queremos seguir apoyando iniciativas que nacen en el territorio y que contribuyen a generar un impacto positivo y duradero en las comunidades donde estamos presentes»

Una asociación abierta a todos los hogares del municipio

La comunidad energética es una asociación que ya ha dado sus primeros pasos al constituirse y celebrar su primera jornada informativa el 4 de marzo. Aunque ya han sido numerosas las personas que han iniciado los trámites para formar parte de este proyecto, la comunidad está abierta a todos los hogares del municipio.

El Ayuntamiento de El Burgo ha apostado por el uso de energías limpias y reducción del consumo de luz con la instalación de tecnología led en toda la luminaria pública y paneles de energía fotovoltaica en el centro cultural, pabellón multiusos y edificio de Secundaria. También ha adoptado medidas para mejorar la calidad de vida de sus vecinos teniendo en cuenta las altas temperaturas en verano con la climatización de la escuela infantil y pabellón polidepotivo, sombreado del patio de la escuela e instalación de zona verde en espacios públicos.

En función del número de socios que se incorporen, se determinará la forma en la que pueden consumir la energía generada. El CPI La Cabañeta será el centro que se beneficie de forma prioritaria. Después, cada uno de los hogares que formen parte dispondrá de una cantidad de energía fotovoltaica que, con su uso, reducirá el consumo de la energía convencional y, por tanto, la factura.

Como subrayó Carlos Pesqué, director de Energía y Personas en Ecodes, las comunidades energéticas «no son solo una forma de generar y compartir energía renovable de forma local, sino que también implican la creación de nuevos espacios de diálogo en torno a los recursos de los que disponemos y cómo hacemos uso de ellos». «Ello posibilita construir compromisos compartidos y, en definitiva, crear comunidad. Hoy, El Burgo ya cuenta con un espacio así y estamos convencidos de que va a generar un impacto muy positivo en los vecinos del municipio», indicó.

«Estamos muy ilusionados con la creación de esta comunidad energética que nace desde el ámbito escolar. Es una iniciativa novedosa y pionera que está teniendo buena acogida. Vamos a ver cómo podemos desarrollarla para favorecer la vida de los vecinos», apuntó el alcalde, Vicente Royo.