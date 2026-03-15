El centro de salud del barrio Jesús suma 14.995 cartillas en solo tres años: oxígeno para una margen izquierda saturada

Han pasado casi tres años desde que el centro de salud del barrio Jesús abrió sus puertas. Lo hizo después de reiteradas reivindicaciones y para asumir cartillas asignadas al Arrabal y La Jota, lo que supuso una mejora de la asistencia de la margen izquierda de Zaragoza. Los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón muestran ese «alivio»: ambos ambulatorios han reducido sus tarjetas sanitarias desde 2019 hasta la actualidad y el creado en 2023 cuenta en la actualidad con 14.995 pacientes asignados.

Las cifras que registra la Consejería de Sanidad son las siguientes. En 2019, el centro de salud del Arrabal, que pertenece al sector Zaragoza I, contaba con 16.716 tarjetas sanitarias. Este 2026 son 13.396. La reducción de 3.320 cartillas (cerca de un 20%) supone una liberación de presión para este centro de salud.

Lo mismo sucede en el caso de la zona de Avenida Cataluña-La Jota, que antes de la pandemia tenía asignadas 27.997 cartillas médicas frente a las 20.120 que tiene en 2026. Es aquí donde se ha producido la mayor reducción de usuarios: 7.877 en seis años. «El mayor alivio se lo llevó el centro de salud de La Jota, que tenía tantas tarjetas como tiene Teruel capital», asegura Rafael Tejedor, presidente de la asociación de vecinos Tío Jorge del barrio Arrabal. Tres años después de su apertura, este cuenta con 14.995 cartillas, mientras que el Arrabal y Avenida Cataluña-La Jota han reducido juntos 11.197 tarjetas sanitarias.

Tejedor analiza qué ha supuesto la apertura del centro de salud del barrio Jesús y explica que el principal alivio ha sido para La Jota porque la población del Arrabal que se asignó al entonces recién creado ambulatorio es joven y «apenas requiere visitas médicas». Según apunta, son en su mayoría vecinos del entorno de la Azucarera, que es otro punto donde «se ha mejorado el servicio» aunque, matiza, «tampoco es para echar flores y cohetes». «Una cosa es bajar el número de cartillas y, otra, la frecuencia de esos pacientes», añade.

Tejedor indica que, por ejemplo, los pacientes asignados al centro de salud del Arrabal son mayores porque a él están asignados los usuarios de dos residencias. Eso sí, antes de la apertura del ambulatorio del barrio Jesús eran tres. Por eso, incide en que, más allá del número de tarjetas, se ha de tener en cuenta el perfil del paciente.

Tejedor echa en falta que se hubiera hecho una previsión a medio-largo plazo. «Si no se crea otro centro de salud en La Jota, todas las tarjetas que se han reducido volverán a subir porque ha habido un desarrollo en todo el entorno de la avenida Cataluña que nos va a llevar a lo mismo», expone. A su juicio, «a la vez que se edifican pisos se debería pensar en hacer centros de salud».

Ahora bien, la margen izquierda del Ebro, y también el resto de la ciudad y de la comunidad, enfrentan un reto mayor: la falta de profesionales. Tejedor recuerda que, con la apertura del centro de salud del barrio Jesús, apenas se incrementó la plantilla, sino que se derivó a facultativos del Arrabal y La Jota.

La Consejería de Sanidad, entonces liderada por Sira Repollés, informó de que se dotó al nuevo ambulatorio de nueve médicos de familia, de los que cuatro procedían de La Jota y dos del Arrabal; y tres pediatras, todos ellos derivados de los centros de salud ya citados.

Ampliar la plantilla ahora es un reto por el déficit de profesionales que sufre Aragón y porque, indica Tejedor, «hasta que no sobrepasas las 1.600 cartillas no te asignan un nuevo médico». «Todos los cupos rozan las 1.500 tarjetas. Es un problema porque no es lo mismo tener 900 pacientes que 1.450», apunta.