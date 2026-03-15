Cortes de agua y falta de vivienda: los vecinos de Cerler se manifestarán para reclamar «calidad de vida»

«Lo que pasa en Cerler no es inevitable ni es un daño colateral del desarrollo». Los vecinos de la Ribagorza y los miembros de la asociación de vecinos Pico Sarllé ha convocado una manifestación el próximo 21 de marzo en la localidad para reclamar «calidad de vida» ante la degradación de servicios que están viviendo en los últimos años por la presión turística que vive el entorno.

La marcha, convocada a las siete y media de la mañana, tiene previsto un trayecto comprendido entre el Triángulo y el Parking del Molino. Los convocantes denuncian que el principal problema de la zona tiene que ver con la falta de suministro de agua potable. «Queremos un saneamiento que no convierta el pueblo en un foco de malos olores y riesgos», explican.

El crecimiento del pueblo debido a las pistas de esquí también se nota en la degradación de las infraestructuras. Por eso quieren mejorar la unión entre administraciones (como el Ayuntamiento de Benasque, Aramón, la comarca de la Ribagorza, la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón) para garantizar «calles bien reparadas, aceras transitables, un casco histórico cuidado y protegido, instalaciones eléctricas y de fibra ordenadas y seguras, limpieza regular y un transporte público que permita a mayores, jóvenes y trabajadores moverse sin depender siempre del coche». En este sentido resumen que buscan que los impuestos que se pagan se traduzcan en servicios «y no en propaganda».

Por otro lado, desde la asociación vecinal denuncian «un modelo especulativo urbanístico que expulsa al residente permanente, dispara precios abusivos imposibles para familias que quieren arraigar en el valle y trabajar todo el año, sin un parque público de alquiler asequible que garantice vivienda digna y estable. Ese enfoque prioriza el beneficio inmobiliario sobre la vida del pueblo».

En este sentido, afirman que los que residen durante todo el año en Cerler y los que mantienen una segunda residencia sufren juntos «los cortes de agua, las chapuzas eternas y los cables expuestos, luchando por el mismo sueño de un pueblo verdaderamente habitable para todos».

La protesta llega tras muchos meses de quejas y peticiones de atención por parte de los residentes en el valle y otras zonas de la comarcas. «Salimos a la calle porque no queremos que nuestros hijos normalicen el abandono ni el maltrato institucional. Salimos a la calle porque Cerler no es tierra de nadie: es nuestro hogar», alertan en el manifiesto.