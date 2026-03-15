La expansión de Zaragoza dispara hasta un 29% las tarjetas sanitarias desde antes de la pandemia

La expansión de los "nuevos" barrios de Zaragoza ya se deja notar en la sanidad. En los últimos seis años, hasta 29 zonas de salud de la ciudad han incrementado su número de tarjetas sanitarias -si a ellas se suma la del barrio Jesús, creada en 2023, serían 30- con un aumento medio cercano al 9% y que es remarcable en los distritos más nuevos. La zona líder del crecimiento es Valdespartera-Montecanal, que en 2026 tiene asignados casi 7.000 pacientes más que los que tenía en 2019, antes de la pandemia del covid. La subida es de casi el 29%.

El aumento de cartillas que reflejan los datos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en la zona de Valdespartera-Montecanal, que pertenece al sector Zaragoza II, tiene como causa principal el crecimiento de la zona de Arcosur y de Rosales del Canal, que es de nueva creación y en la que por ahora no se dispone de centro de salud. Por eso, los residentes de esta área tienen asignado el de Valdespartera, que también es un barrio en expansión.

La consecuencia para el presidente de la asociación de vecinos Los Montes, Adolfo Lahoz, es una «saturación» del centro de Valdespartera, ya que a la alta cantidad de usuarios suma una falta de zonas de aparcamiento en relación con la cantidad de cartillas asignadas. Lahoz indica que en Valdespartera predominan las familias formadas por jóvenes de entre 30 y 40 años. «Llevan en la zona desde 2008-2009 y han tenido hijos que están creciendo. Eso se nota en todos los servicios», sostiene. Lahoz explica que la población del barrio se ha incrementado hasta los 23.000 o 24.000 habitantes, pero hay algunos que todavía no se han empadronado y que, por tanto, continúan asignados a su anterior centro de salud.

Esta suma de condiciones lleva al presidente de la asociación de vecinos Los Montes a considerar que, hasta que no se construya el nuevo centro de salud en Arcosur, uno de los compromisos del Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones, la situación no se revertirá. «El nuevo ambulatorio aliviará, pero necesitamos médicos», señala.

Lahoz insiste en que, además, esta edificación deberá ir acompañada de la dotación de más profesionales sanitarios. «Muchas veces nos faltan profesionales en Valdespartera y nos asignan personas de apoyo, y las citas médicas siguen siendo cada mucho tiempo, con 20 días», ahonda. El presidente de la asociación vecinal subraya que a los facultativos actuales «no se les puede achacar» estos problemas de saturación y retraso en las citas que, asegura, dependen de una Consejería de Sanidad que a su juicio «no presupuesta la cantidad de médicos que hacen falta».

Lahoz asegura que este problema existe «también en otras zonas» de la ciudad, y así lo avalan los datos de la Consejería de Sanidad, que evidencian que en la zona de salud de Torrero-La Paz, también en el sector Zaragoza II, existen retos similares a los que enfrentan en la de Valdespartera.

En concreto, en Torrero-La Paz se han incrementado las tarjetas sanitarias en 3.020 desde 2019: frente a las 21.783 de antes de la pandemia, 24.803 en 2026. Esta subida de casi el 14% se debe en gran parte al crecimiento exponencial del barrio de Parque Venecia, otra zona de la ciudad con más habitantes pero que no cuenta con un centro de salud propio. El de Torrero-La Paz asume los pacientes del barrio pero también los de este distrito en expansión, lo que lleva a una saturación de sus servicios y a un aumento de la presión. Además de en la zona Zaragoza II, otra zona de salud que ha experimentado un crecimiento de cerca de casi 3.000 pacientes en los últimos seis años es Miralbueno-Garrapinillos.

Según los datos de Sanidad, el centro, que pertenece al sector Zaragoza III, ha pasado de contar con 13.440 tarjetas sanitarias antes de la pandemia a 16.155 en la actualidad. Ello refleja un incremento de 2.715 tarjetas sanitarias, por lo que en 2026 tiene en torno a un 20% más que en 2019. Miralbueno es otro de los barrios en expansión en la ciudad ya que, igual que Montecanal, Valdespartera, Rosales o Arcosur, cuenta con una estructura demográfica rejuvenecida y es una zona mayoritariamente residencial.

Crecen las cartillas en los barrios de renta baja

Las cifras de la consejería de Sanidad reflejan que el número de tarjetas sanitarias ha crecido desde antes de la pandemia en todas las zonas de salud de Zaragoza excepto en cinco: Actur Sur, Arrabal, Avenida Cataluña-La Jota, Almozara y Madre Vedruna-Miraflores. Además de en los barrios de expansión, se ha dado un incremento notable en barrios de renta baja de las tres áreas (I, II y III) como son San Pablo, Delicias Sur y Norte u Oliver. Esta reordenación sanitaria va ligada al incremento poblacional en estos distritos en los que la vivienda es más asequible, clave en un momento en el que los precios suben con fuerza y el acceso a un inmueble se ha convertido en un reto.

En San Pablo, en el sector Zaragoza II, el centro de salud ha pasado de tener 19.308 tarjetas sanitarias en 2019 a 21.882 en 2026. Son 2.574 más (13,33%). El incremento se traduce en una mayor presión asistencial para los profesionales sanitarios en un barrio que cuenta con un alto porcentaje de población inmigrante y joven.

Dos profesionales sanitarias que trabajan en este ambulatorio del distrito admitían el marzo pasado (2025) a este diario estar «desbordadas». Explicaban que hacen unas 35 consultas diarias, incluidas las telefónicas pero no las visitas a domicilio, que hacen aumentar esa cifra. Remarcaban también el perfil del paciente al indicar que «no es lo mismo» atender a 35 personas mayores que son «pluripatológicos y polimedicados» que a 35 jóvenes de Mali con los que, en ocasiones, el idioma es la primera barrera. Reclamaban así más recursos y una agenda más liberada para poder prestar la mejor asistencia sanitaria a los usuarios.

Este mismo escenario se puede repetir en otras zonas comoOliver, que antes de la pandemia tenía asignados 12.907 pacientes y que seis años después cuenta con 14.843. Son casi 2.000 tarjetas sanitarias más (14%) en este centro del sector Zaragoza III.

Asimismo, en este sector sanitario (Zaragoza III) pero en la zona de Delicias, que cuenta con un alto porcentaje de población inmigrante, la cantidad de pacientes asignados ha aumentado en los dos centros de salud que hay en el barrio. El mayor crecimiento de número de cartillas se ha dado en Delicias Sur, que en 2019 tenía 21.798 y en 2026 ha alcanzado las 24.214. Es decir, que acumula 2.416 más que hace seis años. Por su parte, Delicias Norte ha pasado de las 21.843 de antes de la pandemia a las 23.610 en la actualidad. Ha sumado así 1.767 cartillas.

A final de 2023, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ahora en funciones, comenzó a trabajar en una reordenación del mapa sanitario de Zaragoza. En octubre de 2025, informó de que este «un instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria para garantizar un acceso equitativo» a la sanidad, que debería haber estado rematado este febrero (2026), se retrasaría. Y así ha sido.