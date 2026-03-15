Jorge Azcón es el único presidente que pierde escaños en el carrusel electoral del PP

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones y líder del Partido Popular (PP) en la comunidad autónoma es el único barón popular que ha perdido escaños en el carrusel electoral autonómico impulsado por su partido desde el pasado mes de diciembre.

Solo Jorge Azcón perdió escaños en las elecciones autonómicas de Aragón del pasado 8 de febrero, mientras que tanto María Guardiola, en Extremadura, el pasado 21 de diciembre, como Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León este domingo, mejoraron sus resultados electorales respecto a las últimas citas con las urnas. Este lunes al mediodía, todos los barones populares y la cúpula del partido se citan en Génova, en una nueva reunión de la Junta Directiva Nacional presidida por Alberto Núñez Feijóo en la que se analizarán estos últimos resultados.

La presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola. / Jero Morales

Las cuentas son las que son. Y aunque las expectativas jugaron muy en contra de la líder extremeña, la foto fija del resultado electoral fue mejor que la de su homólogo aragonés. Guardiola solo subió un escaño cuando ansiaba la mayoría absoluta para librarse de Vox. Obtuvo 29 diputados, el 43% de los votos y 228.300 sufragios. Pero Azcón perdió dos diputados (bajando de 28 a 26), obtuvo el 34,17% de los votos y 228.388 sufragios. Mientras, Vox duplicó sus resultados electorales y pasó de 7 a 14 escaños en las Cortes de Aragón.

Mañueco, tras ganar las elecciones en Castilla y León. / E. PRESS

Fernández Mañueco, que se mantendrá como presidente autonómico desde 2019 (el mismo año en el que Azcón fue elegido alcalde de Zaragoza), ha ganado dos procuradores, más de 50.000 votos sobre la última vez y obtuvo 33 procuradores con 434.019 sufragios. Por el contrario, el líder del PP aragonés se dejó 9.429 votos respecto a las elecciones de mayo de 2023.

Vox "rompe su techo" pero se queda en 14 procuradores

La lectura del resto de partidos también da para análisis en Aragón. Vox ha obtenido en Castilla y León su mejor resultado electoral hasta la fecha, con casi el 19% de los votos y 14 procuradores. Su cabeza de cartel, Carlos Pollán, que no podía hablar de "duplicar resultados" ni de que los castellanos y leoneses querían "el doble de Vox", como ocurrió en Extremadura y Aragón, destacó que han "roto su techo de voto en España". La duda que dejan estas últimas eleciones autonómicas es si los de Santiago Abascal, que ha estado igualmente volcado en la campaña, como en las extremeñas y aragonesas, han llegado a su techo electoral al sumar en plena ola de crecimiento solo un procurador más de los que ya tenían.

En unas elecciones autonómicas de la comunidad vecina en las que la presencia de políticos aragoneses ha sido prácticamente inexistente, el PSOE Aragón de Pilar Alegría también puede extraer conclusiones. El candidato, alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha roto la tendencia a la baja de los otros dos ciclos electorales (del descalabro en Extremadura a la pérdida de cinco diputados en Aragón) y ha conseguido sumar dos escaños. Con un perfil distinto a la apuesta de Pedro Sánchez, uno de los pocos candidatos autonómicos que no era ministro, deja un sabor de vuelta de la tortilla entre las filas socialistas, donde ya hablan que empieza el «partido de vuelta» para recuperar el liderazgo perdido en cantidad de territorios desde 2023.

La izquierda a la izquierda del PSOE también tiene para reflexionar. Mientras en Aragón CHA aglutinó y condensó el descontento del votante socialista, Podemos se quedó del Parlamento aragonés e IU consiguió mantener el escaño que ya tenía. Pero la nueva Junta de Castilla yLeón no tendrá representantes a la izquierda del PSOE, después de no llegar al mínimo para lograr el diputado. Y en el proyecto de la España Vaciada del que forma parte Soria ¡Ya!, hermana o heredera de TeruelExiste, la lectura se repite respecto a Aragón. La polarización y la recentralización en los grantes partidos pasa por encima de estas opciones territoriales, que a menudo se fijan más en los problemas concretos que en preocuparse de un posicionamiento ideológico claro.

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Pero el cierre de las urnas en Castilla y León puede suponer la apertura del pacto PP-Vox en Aragón. Ya no hay tensión electoral que resolver y queda un mes y medio para acordar.