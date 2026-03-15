Los médicos de Aragón vuelven a la huelga desde este lunes: cuánto dura y a quién afecta

Así dijeron que se haría y así se va a hacer. Los médicos y facultativos de Aragón están llamados esta próxima semana a la que va a ser la segunda huelga del año. Los sindicatos médicos de la comunidad, CESM y Fasamet, han vuelto a convocar paros desde este lunes y hasta el viernes para exigir al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de Aragón que escuche sus reivindicaciones, que pasan por un Estatuto Marco propio en caso del órgano nacional y por mejoras en las condiciones laborales y salariales en caso del autonómico. Esta es la tercera convocatoria que se hace en la comunidad por estas mismas causas, la quinta en el país.

Los convocantes consideran que, ante la "falta de respuesta" de las administraciones, las movilizaciones son el "único camino para dignificar la profesión" y poder así dedicarse "a cuidar de la salud de los ciudadanos en las debidas condiciones". Los sindicatos sostienen que ni el Ministerio de Mónica García ni el departamento de José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón ahora en funciones, ha dado ningún paso para negociar sus reivindicaciones a pesar de que la huelga que vivió la comunidad en febrero -del día 16 al 20- obligó a cancelar cerca de mil operaciones y, según informó Bancalero, cerca de 16.000 consultas.

Por eso, han vuelto a convocar unos paros que se extenderán toda la semana y que irán acompañados de concentraciones a las puertas de los hospitales y centros de salud de Aragón a las 12.00 horas. Estas durarán cinco minutos y se hacen para que se puedan sumar a las reivindicaciones los profesionales a los que se les asignen servicios mínimos. Además, el último día de la huelga, viernes 20 de marzo, se ha convocado una manifestación en Zaragoza que partirá a las 18.00 horas de la sede del Gobierno de Aragón hasta la Delegación del Gobierno.

Los sindicatos inciden en que las movilizaciones son para "salvar" la sanidad. CESM Aragón y Fasamet critican que el Ejecutivo de Azcón, que está en funciones, pone "excusas" y muestra "desprecio" al "culpar de la huelga solo al Gobierno Central aunque todas las competencias en materia de personal están transferidas" y, además, posterga las negociaciones. Los convocantes aseguran que la Administración les aplazó a un contacto tras la constitución de las Cortes pero esta ya ha sido y todavía no ha habido un encuentro. "El consejero de Sanidad (en funciones) ha firmado contratos de gestión con los gerentes pero incumple la normativa que obliga a reunirse con el Comité de Huelga", aseguran.

Desde CESM Aragón y Fasamet denuncian también la "negativa" del Ministerio de Sanidad a reunirse con "los representantes reales de los médicos y los facultativos y con su Comité de Huelga". Las organizaciones sostienen que "hace días" anunció "un supuesto acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, que no es el órgano legalmente legitimado". Cabe recordar que, después de muchas negociaciones, el departamento que lidera Mónica García acordó un borrador de Estatuto Marco con los sindicatos mayoritarios de la mesa (UGT, CCOO y CSIF). Los dos convocantes defienden que estos no representan a médicos y facultativos y que su voz queda "diluida".

"Seguimos dispuestos a negociar, pero no hemos recibido ninguna oferta concreta", sostienen los convocantes, y reclaman a los responsables políticos "un cambio de actitud para poder mantener un Sistema Nacional de Salud sostenible, eficiente y de calidad para profesionales y pacientes". Afirman que, en caso de que no sea así, continuarán las movilizaciones. Por el momento, los médicos y facultativos de Aragón vuelven a estar llamados a la huelga.