Miles de personas rompen la hora al unísono en la Tamborada nacional de La Puebla de Híjar.

La rompida de la hora condensa uno de los momentos más emotivos y esperados de la Semana Santa y lo que se vivió la pasada medianoche en La Puebla de Híjar sirvió para acercar las sensaciones a apenas dos semanas de que lleguen estas festividades. Miles de personas tocaron al unísono en la medianoche de este sábado desde este municipio del Bajo Martín después de 24 horas de hermandad llenando las calles del pueblo y confraternizando entre los grupos de percusión de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón y del resto de localidades llegadas de distintos puntos de España.

La Tamborada nacional 2026, que se celebra desde el viernes con actividad ininterrumpida, llegó con la rompida de la hora a su momento cumbre. Después del acto de exaltación, en el que mostraron sus diferentes toques las 22 localidades (la mitad de Aragón y las otras de Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha) ayer por la tarde, por la noche llegó ese momento especial con bombos y tambores rasgando el silencio de la localidad.

La Puebla de Híjar vive desde el viernes 36 horas de hermanamiento cofrade en las que se han volcado más de 200 voluntarios con meses de trabajo dando vida a una tradición musical con ecos en todo el mundo que ha sido designada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El alcalde del municipio, Pedro Bello, reconoció que la celebración de la Tamborada nacional es «un reto colectivo para un pueblo que ha podido demostrar que puede hacer cosas grandes, todo el mundo que ha podido ha aportado su granito de arena». «Hemos descubriendo culturas diferentes y otras formas de vivir lo que más nos gusta, que es el tambor, viendo que muchas personas viven lo mismo pero de otras maneras», expresó ayer.

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En el programa de este domingo, a partir de las 11.00 horas se procederá a la despedida a todas las delegaciones. El próximo año, la cita se celebrará en Albalate del Arzobispo.