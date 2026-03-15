EL PERIÓDICO analiza en un foro cómo el aeropuerto ha puesto en órbita a Teruel

Lo que hace apenas unos años parecía una apuesta singular en medio de la provincia turolense se ha convertido en uno de los grandes motores económicos de Aragón. El Aeropuerto de Teruel encara una nueva fase de expansión, mientras continúa atrayendo inversiones, generando cientos de empleos y logrando situar a la provincia en el mapa europeo de la industria aeronáutica y aeroespacial.

Con ese telón de fondo, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso del Gobierno de Aragón y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel, organiza este jueves 19 de marzo la jornada El aeropuerto pone en órbita a Teruel. Un foro que se desarrollará en la sede de la Cámara de Comercio de Teruel y que servirá para analizar el momento que atraviesa esta infraestructura y su impacto en la economía turolense y aragonesa.

La jornada comenzará con las intervenciones del presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y seguirá con la mesa redonda Del hangar al futuro. Industria, talento e innovación en Teruel con la participación de IAC, Delsat y PLD Space, tres de las empresas que operan en las instalaciones, y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Un diálogo entre el director general del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim y el director de EL PERIÓDICO, Ricardo Barceló, cerrará el foro.

A lo largo de la mañana se abordará la evolución que ha tenido una plataforma que ha dejado de ser una singularidad dentro del mapa español para consolidarse como uno de los principales polos industriales y tecnológicos de la comunidad.

Una instalación singular

No se trata de un aeropuerto al uso y ese ha sido precisamente uno de los secretos de su crecimiento. Desde su puesta en marcha en marzo de 2013, el Aeropuerto de Teruel ha construido un modelo propio, vinculado a la actividad industrial aeronáutica: estacionamiento, mantenimiento, pintura, reciclaje, ensayo de nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos aeroespaciales. Ese posicionamiento especializado le ha permitido ganar peso en Europa, donde es centro referente en MRO, y convertir una infraestructura periférica en un enclave estratégico dentro de un sector de alto valor añadido.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del fenómeno. En la actualidad operan en el recinto una quincena de empresas, con unos 850 empleos directos y alrededor de 1.700 indirectos, según los últimos datos facilitados por el aeropuerto. Pero el impacto va mucho más allá del recinto aeroportuario: arrastra actividad logística, tecnológica, de servicios e ingeniería y ha situado a Teruel en una conversación en la que hace apenas unos años parecía impensable estar.

En plena expansión

Pero los números todavía pueden crecer porque el aeropuerto encara una nueva fase de expansión. Entre los proyectos en marcha figuran la ampliación de la terminal, nuevas áreas de estacionamiento, una nueva zona de reciclado de aeronaves, el impulso de actividades vinculadas a defensa y espacio y la culminación de instalaciones llamadas a reforzar su futuro.

Uno de los hitos más visibles será el segundo hangar de pintura de IAC, que se prevé estará finalizado a finales de año. A ello se suma el futuro Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea del Ministerio de Defensa, con una inversión prevista de 42 millones y capacidad para atraer a unos 350 profesionales a la provincia.

Pero el crecimiento no se limita al negocio aeronáutico más tradicional. El aeropuerto quiere reforzar también su perfil como polo aeroespacial y tecnológico. En esa línea se enmarcan el desarrollo del llamado estratopuerto, con un hangar singular para aeronaves estratosféricas, y la consolidación de actividades experimentales y de ensayo.

Noticias relacionadas

Todo este proceso de crecimiento explica el interés de la jornada del 19 de marzo. Más allá del balance empresarial, la cita, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de Teruel, ITA, IAC y Delsat, servirá para abrir un debate de fondo sobre qué supone para Teruel disponer de una infraestructura capaz de generar empleo cualificado, atraer inversión industrial y reforzar el papel de la provincia en sectores punteros.