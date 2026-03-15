El tejido industrial tira del carro del crecimiento económico de El Burgo de Ebro

El Burgo de Ebro se ha consolidado como uno de los principales polos industriales del entorno de Zaragoza gracias al desarrollo de cuatro polígonos y a un tejido empresarial marcado por la diversificación. Aunque el sector papelero ha sido desde sus orígenes el gran motor económico del municipio, con el paso de los años se han incorporado nuevas actividades y proyectos que han impulsado un crecimiento industrial sostenido. Este dinamismo ha propiciado además la llegada de iniciativas de alto valor añadido, como la implantación por parte de Amazon Web Services de uno de los tres centros de datos que la compañía ha puesto en marcha en Aragón.

Cada día llegan a El Burgo alrededor de 3.500 trabajadores, una cifra superior a su población censada de 2.800 vecinos, lo que refleja su enorme capacidad económica. Entre sus ventajas competitivas destacan las bonificaciones fiscales, la disponibilidad de suelo, su excelente ubicación y conexiones, así como la proximidad a Zaragoza. En cambio, entre los grandes retos, el consistorio —que aprobó un presupuesto para 2026 de 5,32 millones de euros— se enfrenta a la necesidad de ampliar la oferta de vivienda, especialmente la vivienda protegida, para contribuir a fijar población.

Educación y apoyo a las familias

En el ámbito educativo, el Ayuntamiento de El Burgo destinó dos millones de euros para hacer realidad una vieja reivindicación: la construcción de un edificio donde los jóvenes pueden estudiar Secundaria en el municipio. Este año son 120 alumnos y el próximo curso está previsto que se imparta el ciclo completo. Además, el consistorio apoya a las familias con ayudas para adquirir libros de texto, becas de comedor y el transporte de estudiantes residentes en la localidad. También mantiene un firme compromiso con las asociaciones culturales y deportivas, a las que destina 30.000 y 54.000 euros, respectivamente.

Respecto a la necesidad de mejorar algunos equipamientos y servicios, el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro está trabajando en tres grandes proyectos. Por un lado, el municipio contará con un nuevo consultorio médico que se construirá en una parcela de 700 metros cuadrados situada en los terrenos que actualmente ocupa el punto limpio. Además, el consistorio espera cerrar la ubicación definitiva de una piscina cubierta, aunque a día de hoy todavía se desconoce si finalmente será entre la residencia y la piscina de verano. Ambos proyectos se encuentran en la fase previa de redacción. También El Burgo de Ebro sustituirá el punto limpio por otro más moderno en uno de los polígonos.

Además, el ayuntamiento está pendiente de la licitación del techado de las pistas de pádel y de la construcción de los vestuarios del recinto deportivo, que incluye las pistas de tenis, pádel y frontón. Otras actuaciones se centran en la renovación y asfaltado de calles y en el desarrollo del plan de accesibilidad, que contempla el incremento y mejora de la señalización de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, la eliminación de barreras de acceso al centro cultural y la supresión del escalón en los bordillos de la carretera.

Apuesta pionera por la energía

Por último, El Burgo de Ebro ha sido pionero en el ámbito energético. De la mano de Ecodes y Amazon, el ayuntamiento ha impulsado la creación de la primera comunidad energética. Una iniciativa novedosa que nace en el Colegio Público Integrado La Cabañeta y que estará abierta a todos los hogares del municipio.

También el consistorio ha promovido la puesta en servicio de la Oficina de la Energía en El Burgo, como un espacio de información y asesoramiento gratuito, y ha instalado placas fotovoltaicas en edificios públicos como el pabellón multiusos y el pabellón polideportivo con un doble objetivo: rebajar la factura de la luz y dar respuesta con el excedente a las necesidades de vecinos en riesgo de pobreza energética. Esta iniciativa se suma a la implantación de luminarias con tecnología led en el alumbrado público.