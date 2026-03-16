Aragón tiene la carretera más peligrosa de toda España: "Tiene un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media"

Aragón acumula 22 puntos negros entre los 100 tramos más peligros en las carreteras españolas y, de ellos, prácticamente todos se localizan en una misma vía, la N-330. No es una anécdota. Esta carretera, que une Alicante con Francia a través de la comunidad aragonesa, es la que más zonas peligrosas presenta (26) de todo el país, según el informe elaborado por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) analizando el quinquenio 2020-2024 y que incluye un listado de 295 referencias.

La gran mayoría de los puntos kilométricos problemáticos en la N-330 se localizan en Aragón (25), especialmente en Zaragoza (16), aunque también en notable presencia en Huesca (8) y más testimonial en Teruel (1). En esta carretera nacional a su paso por la comunidad hubo 105 accidentes con heridos o fallecidos en esos cinco años, un tercio de ellos en carreteras con dos o más carriles por sentido.

"Hay un tramo que presenta un índice de peligrosidad 100 veces superior a la media", expresa a este diario Mario Arnaldo, presidente de AEA. Se trata del punto kilométrico 476, en Cariñena, que es el tercer punto más peligroso de toda España con un índice de peligrosidad de 878, mientras que la media de las carreteras españolas es de 82, y solo superado por dos tramos de la N-632 en Asturias (1370'2).

Ese indicador de "peligrosidad" se define en el informe como un coeficiente calculado de acuerdo al número de accidentes con víctimas en un punto kilométrico y la cantidad de vehículos que utilizan cada día esa carretera (IPM).

Puntos negros clásicos

La carreteras de Aragón aparece en ese listado en 50 ocasiones, la mayoría por primera vez en este informe de AEA en los últimos 8 años. Repiten 11 tramos de cinco carreteras: N-2, N-232, N-234, N-240 y N-330. "Habría que analizar lo que ocurre y las soluciones que se pueden dar", expresa Arnaldo, que alude a la diferente naturaleza que puede tener una potencial resolución. "A veces pasa por un reasfaltado o un refuerzo de la señalización, en otras ocasiones pasa por hacer una vía de circunvalación para disminuir la afluencia y desviar el tráfico", continúa.

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En este sentido, el presidente de AEA pone el ejemplo los kilómetros 487 y 488 de la N-330, donde cada día circulan más de 5.000 vehículos. Lo que sí tiene claro es que se debe aumentar el presupuesto destinado a la conservación de carreteras, teniendo en cuenta por ejemplo la erosión y deterioro que han podido sufrir este año a causa de las grandes lluvias que se han registrado. "Llamamos la atención en el déficit presupuestario que se ha dado en los últimos años y reclamamos un mayor esfuerzo inversor", incide.