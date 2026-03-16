Azcón no aclara si quiere a Vox en el Gobierno de Aragón y Abascal da por hecho su entrada en la DGA

Dos posturas muy diferentes respecto al futuro del Gobierno de Aragón. El presidente en funciones y futuro jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, no aclara si quiere o no a Vox dentro de su nuevo gabinete. Y el líder nacional de la ultraderecha, Santiago Abascal, asegura que su partido formará parte de los Gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Extremadura. Vox insiste en tomar esa responsabilidad política que el PP le reclama desde hace meses y en mejorar las relaciones entre los dos partidos, después de la fallida investidura de María Guardiola. En siguiente en el turno es Azcón, el único de los tres barones populares que acudieron a las urnas como presidentes y se ha dejado escaños por el camino.

El tercero, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido la excusa de las dos derechas este lunes para reunir a sus cúpulas. La victoria del PP en Castilla y León, en unas elecciones en las que también mejoraron PSOE y Vox, centró los análisis de todos. Azcón se deshizo en felicitaciones a su compañero de partido, sin escapar del análisis obligado en Aragón. El 3 de mayo se acaba un plazo que los populares no agotarán y se abren ahora unas semanas de negociaciones y conversaciones con la ultraderecha para garantizar la gobernabilidad de la comunidad los próximos cuatro años.

Pese a la insistencia de los medios de comunicación en su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, Azcón no aclaró si quiere compartir responsabilidades con Vox. "Lo primero" que tiene que suceder es que "Vox diga qué es lo que quiere". Azcón ha calificado de "evidente" que los dos partidos tendrán que "ponerse de acuerdo en medidas y tener aprobado un Presupuesto", pero también ha reclamado a Vox decir "qué es lo que quiere hacer en el futuro". De ahí, que "la pelota está en el tejado" de la ultraderecha para los próximos pasos. Poco tardaría Abascal en coger el balón y dar el sí, quiero a regresar al Pignatelli.

El presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, este lunes en su llegada a la sede de Génova. / EFE/ JAVIER LIZÓN

El líder del PP en Aragón ha recordado a la ultraderecha que "gobernar es difícil" y ha asegurado que gestionar una consejería es "extraordinariamente complicado porque hay que tomar decisiones". Azcón ha puesto como ejemplo de departamentos los de Bienestar Social o Medio Ambiente, carteras muy criticadas por Vox en los últimos años y que la ultraderecha no ve con malos ojos para asumir en futuros Gobiernos. Aunque fuentes de Vox insisten en que "el reparto" de responsabilidades aún no forma parte de la conversación, centrada en los cambios en las políticas.

Azcón ha aseverado que "no es lo mismo que Vox quiera quedarse fuera o quiera entrar en los Gobiernos" y ha insistido en que es "una decisón que tienen que tomar ellos". El presidente popular ha dicho que "tarde o temprano" la ultraderecha tendrá que enfrentar esa opción, porque "tendrán que contarle a los españoles si quieren ser un partido de Gobierno o se sienten más cómodos en este momento".

"Vamos a gobernar en las tres regiones"

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha aseverado Santiago Abascal sobre las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde lograron este domingo 14 escaños, uno más de los que tenían, y vuelven a ser necesarios para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sea investido presidente. Eso sí, el líder de Vox ha dejado claro que antes de hablar de cargos será necesario cerrar una negociación programática en los tres territorios. Una labor que, según ha dicho, está "zancadilleando" el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede de Génova 13. Así Abascal ha avisado a los populares de que si no llegan a un entendimiento solo les quedarán dos opciones: o buscar el apoyo del PSOE o repetición electoral.

"Hasta ahora nos hemos encontrado con las zancadillas de Génova 13, más empeñados en hacer un relato del bloqueo que en entablar una negociación seria", ha denunciado Abascal durante una rueda de prensa en la sede nacional de Vox. Además, ha dejado clara su desconfianza hacia los populares, asegurando que la búsqueda de un acuerdo programático deberá ir acompañada de "plazos de cumplimiento" y "garantías". "Cuando se negocia con el PP hay que actuar de esa manera, tal y como hemos aprendido en los últimos años", ha aseverado.

Abascal ha sido tajante a la hora de asegurar que buscarán "unos gobiernos que reflejen el resultado de las urnas" a nivel programático. "Pueden estar seguros de que nos vamos a entregar a esa tarea sin descanso, con una negociación serie, entre partidos y personas adultas, que va a estar basada en las medidas concretas", ha dicho. "Antes de hablar de un gobierno de coalición queremos una negociación, medida a medida, con garantías y plazos de cumplimiento", ha repetido.

Buscar medidas

¿Cuáles serían esas garantías? El propio Abascal ha bromeado con que buscarán las fórmulas adecuadas, ya se "ante notario, con penalizaciones..." o siendo ellos mismos quienes ocupen las consejerías necesarias para cumplir con lo pactado. Así, ha resumido de manera concisa cuál es su postura de cara a la negociación con los conservadores: "Donde haya posibilidad de programa de gobierno, habrá gobiernos de coalición; donde no haya posibilidades de programa de gobierno, pues será porque hay gobierno con el Partido Socialista o porque deciden convocar a las elecciones otra vez".

Lucía Feijoo Viera

Con todo esto, Abascal ha asegurado que su partido afrontará las negociaciones "sin prisa, pero sin pausa" para poder dilucidar si es posible alcanzar un acuerdo con los populares y ha dejado entrever los pasados problemas que tuvieron en los gobiernos autonómicos. Fue en julio de 2024 cuando Abascal dio por rotos los Ejecutivos de Castilla y León, Aragón, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana y retirar su apoyo al de Baleares por respaldar el reparto de menores migrantes provenientes de Canarias.

El ritmo también formó parte de las declaraciones de Azcón. El "sin prisa, pero sin pausa" de Abascal fue "la negociación a fuego lento" expresada por el líder del PP en Aragón, que ha vuelto a insistir en llevar las conversaciones desde la discreción. Ya lo hizo con la presidencia de las Cortes, en manos de María Navarro (PP), después de lograr que Vox y Teruel Existe se abstuvieran en favor de la candidata popular.

Azcón ha insistido en que "lo que toca ahora es saber qué es lo que quieren", en una pregunta repetida en varias ocasiones a Vox. Y ha recordado que la ultraderecha abandonó en 2024 los Gobiernos autonómicos: "Se fueron pensando más en sus propios intereses políticos que en lo mejor para la comunidad autónoma". Azcón ha llegado a insinuar que Vox "toca techo" con el resultado electoral de Castilla y León, algo que ha desechado Abascal.