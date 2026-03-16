Las becas de comedor y las ayudas para material escolar en Aragón, próximos retos para la inteligencia artificial en Educación

La aplicación de la inteligencia artificial ha llegado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para quedarse e ir ganando terreno en los próximos meses y años. La utilización de esta herramienta en el próximo proceso de escolarización que la DGA anunciará este lunes es solo una de las patas de una estrategia mucho más amplia que ya tiene, sobre todo, un contrato adjudicado y valorado en 450.000 euros con el que poder implantarse en otras tramitaciones.

Uno de los lotes que el Gobierno autonómico ha sellado en los últimos meses es el que se centra precisamente en el desarollo de esta herramienta para su aplicación en otros expedientes que van más allá de la escolarización de los alumnos de Infantil. La IA se ha pensado llevar a «la gestión del proceso de becas de comedor, ayudas al material escolar y al transporte», según aseguraron desde el Gobierno aragonés a este diario, con el «desarrollo de una aplicación que ya está finalizado pero sigue en preproducción a la espera de que pueda empezar a desplegarse».

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En principio, las mismas fuentes consultadas afirman que debería empezar a aplicarse «a partir de este mes», aunque podría demorarse porque el proceso está lanzado, en lo que al calendario oficial se refiere, y puede que llegue muy justo para llegar a tiempo e implantarse con plenas garantías en la totalidad de solicitudes que siempre se reciben. Si es posible, se hará este año.