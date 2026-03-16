Dimite Javier Martínez, director general de Economía del Gobierno de Aragón, para volver al sector privado

El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, ha presentado su dimisión y dejará el cargo tras la publicación este lunes de su cese en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Su salida se produce, según asegura, “a petición propia” y en pleno periodo de interinidad del Ejecutivo autonómico tras las elecciones del pasado 8 de febrero, sin que todavía hayan cuajado las negociaciones entre PP y Vox para formar un nuevo gabinete.

Martínez abandona el puesto que ocupaba en el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia --dirigido por la vicepresidenta Mar Vaquero-- después de dos años y medio en el Gobierno aragonés. Su marcha responde, según explica el propio economista, a motivos profesionales relacionados con su regreso al sector privado, donde se encontraba en situación de excedencia desde su incorporación al Ejecutivo.

El hasta ahora director general asegura que su intención inicial era dedicar una legislatura al servicio público antes de volver a su actividad profesional. Sin embargo, el contexto político y los cambios en su empresa han adelantado ese regreso. “Estaba en excedencia en una empresa privada y habíamos hablado de una legislatura. Cuando se planteó ampliarlo otros cuatro años, vimos que por muchas circunstancias no podía ser”, explica.

Una firma de asesoramiento patrimonial

Martínez señala además que la empresa en la que trabajaba ha requerido su reincorporación inmediata. “Ha sido una urgencia profesional. Me pidieron que me incorporara ya y por eso solicité poder salir antes”, indica.

El economista se reincorporará a Orienta Wealth, firma de asesoramiento patrimonial surgida de la fusión entre Alantra Wealth Management y Orienta Capital. La entidad gestiona unos 8.500 millones de euros en activos, cuenta con 160 empleados y 67 asesores financieros y dispone de 11 oficinas.

Participada en un 85% por el grupo Mutua Madrileña, la firma se ha especializado en el asesoramiento patrimonial independiente para inversores que buscan alternativas fuera de los grandes grupos bancarios. Martínez ya era anteriormente responsable en Aragón de Alantra y asumirá ahora responsabilidades en la nueva estructura resultante de la integración.

En su despedida, el hasta ahora director general subraya el carácter personal de la decisión y rechaza que tenga relación con la futura reorganización del área económica del Gobierno autonómico. “Es estrictamente profesional”, insiste.

Martínez deja el Ejecutivo tras una etapa que define como “un privilegio”. “Para una persona normal como yo, haber podido trabajar en el Gobierno ha sido una experiencia que repetiría mil veces”, afirma. También destaca el aprendizaje adquirido durante estos años y la colaboración con el equipo de la consejería.

Eva Valle, posible consejera de Economía

La salida se produce en un momento de transición política en el área económica del Ejecutivo autonómico, después de que Azcón anunciara en la pasada campaña electoral su intención de incorporar a la economista del Estado Eva Valle como consejera de Economía en el próximo Gobierno si el PP continuaba al frente del Ejecutivo tras la cita con las urnas. No obstante, Martínez descarta que su marcha tenga relación con ese movimiento y subraya que la decisión estaba tomada con anterioridad.

El decreto publicado en el BOA, firmado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y Mar Vaquero, agradece expresamente a Martínez “los servicios prestados” durante su etapa al frente de la Dirección General de Política Económica.