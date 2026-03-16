La dirección del IES Goya de Zaragoza actúa tras el gesto machista de "todas putas": los alumnos piden disculpas

El equipo directivo del instituto Goya de Zaragoza ha trasladado a la comunidad educativa a través de su página web que, tras el incidente sucedido el 10 de marzo en el centro por el que unos alumnos de 2º de Bachillerato habrían simbolizado con sus manos el mensaje "todas putas", actuaron "de acuerdo a las normas de convivencia decretadas en el RRI (Reglamento de Régimen Interno), dando la respuesta educativa y disciplinaria correspondiente". De la misma forma, han explicado que los estudiantes implicados, cuando fueron conscientes de la gravedad de los hechos, "manifestaron su arrepentimiento, iniciaron un proceso de reflexión, pidieron disculpas a la comunidad educativa y manifestaron sentirse avergonzados por lo sucedido". Las partes -centro y escolares- acordaron así "elaborar una disculpa pública como medida restaurativa del daño".

En el comunicado concretan que las medidas acordadas por el equipo directivo del instituto buscan "hacer reflexionar sobre el acto en sí mismo y sobre que este es resultado de normalizar el machismo, y su violencia implícita, en nuestra sociedad", ya que consideran que "este hecho es producto de que la sociedad construye la relación entre hombres y mujeres en términos de desigualdad"; y también "reeducar, desde el feminismo las actitudes machistas de los adolescentes, menores en proceso de formación y formarlos como individuos críticos, con conciencia igualitaria y respetuosa".

Servicio Especial

Desde el equipo directivo subrayan que el fin del centro es "formar ciudadanos y ciudadanas libres, responsables y con conciencia crítica, mediante una educación integral que contribuya al desarrollo del alumnado en sus capacidades intelectuales, en el respeto a los demás y en los valores de convivencia democrática e igualdad". "El IES Goya continuará trabajando, junto con el alumnado, las familias y el profesorado, para fortalecer un clima de convivencia basado en el respeto, la responsabilidad y la igualdad", destacan.

Asimismo, desde la dirección del instituto han señalado que "los carteles y mensajes difundidos en los últimos días contienen una información parcial y sesgada, ya que comenzaron a circular antes de que el centro hubiera comunicado oficialmente la sanción a los alumnos implicados y a sus familias". Personal del centro confirmó a este diario que un grupo de alumnos había enviado una fotografía formando la frase "todas putas" con sus manos, y dos familias compartieron que les había llegado escuchado sobre estas actuaciones. Un cartel compartido en redes sociales también se refería al altercado.