Guerra de cifras sobre los sueldos de los profesores en Aragón: de ser los peor pagados de España a cobrar más que en Madrid y Cataluña

El problema de las condiciones laborales y los salarios de los profesores en Aragón parte de una incógnita fundamental a resolver que es decidir quién tiene razón en las cifras, si el sindicato CCOO, que en el último informe presentado la semana pasada aseguraba que los docentes aragoneses son los peor pagados de España, o el Departamento de Educación del Gobierno autonómico, que este lunes ha aportado sus datos oficiales y en la comunidad al parecer se cobra más que en territorios como la Comunidad de Madrid o Cataluña. ¿Quién tiene la razón? Cuando las matemáticas fallan, el resultado para unos y otros siempre podrá ser diferente, aunque las nóminas reales nunca engañen.

La versión del Gobierno aragonés no puede ser más diferente a la que arrojaba el informe de CCOO la semana pasada. En su estadística oficial, recopilando datos publicados por el resto de comunidades y trasladada este lunes a los medios a través de un comunicado, los docentes aragoneses no solo no serían los peor pagados de España, sino que habría hasta siete autonomías con peores cifras y entre ellas se incluirían algunas de las más 'ricas' del país, como son la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, o Cataluña, dirigida por el socialista Salvador Illa. Los profesores en Aragón, en base a esta estadística de la DGA, estarían percibiendo 8,4 euros más al mes que los madrileños y 85,3 más que los catalanes.

Sus datos publicados apuntan a que los docentes aragoneses perciben de media 2.581,86 euros brutos mensuales, de los cuales 1.199,52 pertenecen al salario base, 592,11 al complemento de destino y otros 740,23 por complementos específicos, además de 50 extra por tutorías. Un sueldo que le permite estar por delante de comunidades como Madrid (sueldo medio de 2.573,47 euros), Navarra (2.565,91), Galicia (2.520,77), Castilla y León (2.509,28), Cataluña (2.496,58) y Asturias (2.391,64).

Por todo ello, el director general de Personal, Formación e Innovación del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, ha salido este lunes al paso de las declaraciones de CCOO sobre su informe que aseguraba que los profesores de la comunidad son los peor pagados de España. “Nos vemos en la obligación de desmentir que sean los peor tratados de España, ya que analizando las distintas tablas retributivas publicadas por las distintas comunidades autónomas podemos decir que entre todas ellas Aragón se situaría en el puesto 11 entre los de Primaria y en el 13 entre los de Secundaria”, ha afirmado.

“A lo largo de estos dos próximos cursos, la DGA va a invertir un 2,5% en el incremento de los sueldos y supondrá dedicar 18 millones de euros para cada uno de los años”, ha aseverado, esto es 36 millones en total para ir escalando en esta estadística nacional. “Entendemos que así se palía en parte el défict que durante los años anteriores (al actual Gobierno del PP) habían ido arrastrando en estas condiciones de trabajo y que nos encontramos cuando llegamos”, ha añadido Cabello.

"Cuando hablan de la precariedad como norma, desde el Gobierno de Aragón solo hemos hecho que mejorar las condiciones laborales de los docentes y reducir las tasas de interinidad con amplias ofertas de empleo público y ofertando plazas para el concurso de traslados, para las que hasta ahora no se habían ofertado como son aquellas a las que el sindicato CCOO nunca ha entrado ni ha firmado”, ha apostillado el director general.

En su opinión, el problema parte de que el propio sindicato no se ha adherido a ninguna de las propuestas que sí han salido adelante con otros sindicatos y que ayudan a atajar esa precariedad que luego denuncian. “Les invitamos a que participen en esas negociaciones con espíritu constructivo y a que si, por ejemplo, se sumen al acuerdo firmado con el resto de sindicatos sobre las mejoras en las condiciones laborales y puedan entrar en la mesa sobre la reducción de la burocracia, en la que no pueden asistir por no haber firmado ninguno de los acuerdos con la Administración”, ha expuesto Cabello.

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En este sentido, también ha remarcado que “la Administración, siempre en su espíritu constructivo, ha conseguido llegar a acuerdos como los de la concesión de permisos y licencias, para la que ha habido unanimidad con el resto de sindicatos, y lo que pedimos a CCOO es que se una a esta ola de acuerdos , de construcción y de mejora de condiciones laborales de los docentes y sobre todo de la educación aragonesa que es lo que realmente nos interesa a todos”, concluye el director general.