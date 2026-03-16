Escolarización en Aragón: novedades, plazos y baremación para conseguir plaza

Aragón ya mira al siguiente curso escolar. El próximo septiembre, 8.699 niños comenzarán 1º de Infantil en la comunidad. Son 316 menos que el pasado, una clara consecuencia de la bajada de la natalidad que sufre el país de un tiempo a esta parte. Para todos ellos, y también para los de 0 a 3 años, Primaria, Secundaria y Educación Especial, podrán solicitar plaza en los colegios e institutos las familias a partir del 15 de abril a las 9.00 horas. El plazo se cerrará a las 14.00 horas del 22 del mismo mes. El 8 de mayo se celebrará el sorteo público y, el 15, se publicarán las listas definitivas.

La bajada del número de alumnos de 3 años que se matricularán el próximo curso por primera vez se da en las tres provincias de Aragón, una situación que "preocupa" en el Departamento de Educación del Ejecutivo autonómico. Así lo ha expresado el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, que este lunes ha detallado que se prevé que empiecen 1º de Infantil 6.409 niños en Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel. El curso escolar pasado fueron 6.520, 1.509 y 956 respectivamente.

Mallada ha explicado que, por esta situación, Educación realiza una planificación del proceso de admisión "año a año" y con "precisión" y un análisis exhaustivo para estudiar de qué forma afecta la incorporación de alumnado al sistema educativo. Este año y cara al próximo curso, esa organización recoge dos novedades principales.

Las novedades del proceso de escolarización

Una de ellas es el adelanto de la admisión de los niños de 3 años que estudian en una de las 11 escuelas infantiles de la DGA (4 en Zaragoza ciudad, una en Calatayud, una en Ejea de los Caballeros, una en Gallur, una en Alcañiz, una en Barbastro, una en Monzón y una en Huesca) a los colegios adscritos. El curso pasado, a estos estudiantes se les reservó un puesto de oficio en los colegios públicos que les correspondían. La medida despertó malestar entre algunas familias, que criticaron que, cuando se hizo la oferta global de todos los puestos en los centros, algunos ya estaban reservadas fueran o no a ocuparse.

Para evitar esa situación, la consejería ha adelantado este año la matriculación para que, antes de que se abriera el proceso de escolarización, los alumnos de estos 11 centros de la DGA ya tuvieran opción de solicitar su plaza en los centros adscritos. Mallada ha indicado que "en torno a un 20%" lo solicitó y se matricularán esta misma semana, del día 19 al 24 de marzo. El director general ha asegurado que, de esta manera, la oferta de plazas que saquen las 11 escuelas de la DGA "se ajustará a la realidad".

En esta misma línea, Educación ha ampliado la adscripción de aquellas escuelas infantiles de la DGA que están en el medio rural a todos los colegios públicos de sus localidades. Es decir, que tendrán asignada una plaza en todos los colegios públicos de las mismas. En esta línea, el director general ha puntualizado que los estudiantes de estos centros "ya pasaron en su día por un proceso de admisión" y "lo que se hace es garantizar la continuidad en el mismo".

La otra novedad es que, a partir de mayo, se aplicará la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de las matriculaciones fuera de plazo de Infantil a Secundaria. Como adelantó EL PERIÓDICO y ha desgranado Mallada, el uso de esta tecnología aportará "certidumbre" a las familias ya que solo podrán seleccionar aquellas plazas en las que haya vacantes.

Hasta ahora, una familia que solicitaba plaza fuera de plazo podía escoger entre hasta siete opciones sin conocer si estas estaban completas o vacantes. Así, podían marcar todas y que se le asignara la primera, la séptima o ninguna de ellas. A partir de este 2026, y de cara al próximo curso, solo podrán escoger entre aquellas que estén desiertas. Se aportará la documentación requerida por la aplicación, la IA la analizará y le adjudicará plaza al alumno.

El uso de la IA no será obligatorio. Las solicitudes de aquellas familias que no quieran emplearla serán gestionadas por un gestor, que será también el encargado de resolver aquellas que la IA no pueda tramitar por no leer la información o algún otro obstáculo, si lo hay.

Mallada ha defendido que, con la IA, las familias "van a evitarse desplazamientos y demoras" que se producían en los Servicios Provinciales de Educación en los momentos de máxima demanda de las solicitudes. Ha informado también que van a poder seguir el proceso y conocer a tiempo real si se requiere alguna subsanación o si la petición está tramitada. "Vamos a conseguir un proceso mucho más transparente, más eficaz, más rápido y con menor incertidumbre para familias", ha asegurado, y ha incidido en que la herramienta ya ha sido probada. Por ahora, Educación la empleará para las solicitudes realizadas fuera de plazo a partir de mayo.

Los plazos: publicación de las listas y periodo de matriculación

Será en mayo también cuando se tramitarán las solicitudes de Infantil a Bachillerato realizadas en el periodo ordinario. Una vez las familias hayan demandado una plaza en la web educa.aragon.es/admision, el 4 de mayo se publicarán las listas baremadas. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las definitivas se darán a conocer el 15 de ese mismo mes.

Una vez publicadas las listas definitivas se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

Criterios de baremación

Como es habitual que haya más solicitudes que plazas en algunos colegios, Educación establece un sistema de baremación para asignarlas en función de la puntuación obtenida. El máximo son 50 puntos, y para el próximo curso se mantienen los criterios del pasado.

La máxima puntuación la otorga tener uno o varios hermanos matriculados en el centro, lo que suma 15 puntos. El siguiente criterio con más peso es el domicilio laboral o laboral. Tener la vivienda en el mismo municipio en el que está ubicado el centro educativo seleccionado dará 10 puntos, los mismos que el lugar de trabajo de uno de los progenitores o del tutor legal. En caso de que haya empate, se priorizará el domicilio familiar "para facilitar la socialización del menor en su entorno".

Aquí entra en juego el aspecto de la zona única de escolarización, que se introdujo en Aragón en el curso 2024-2025 y que también genera un impacto en la baremación. De esta forma, Zaragoza capital, Utebo, Pastriz y Villamayor de Gállego funcionan como un solo municipio y tienen dos anillos. El primero es a una distancia de un kilómetro lineal con el centro educativo y, el segundo, a cuatro kilómetros. Así, en caso de que solicite colegio en el primer anillo se suman cuatro puntos más (14 en total) y, en el segundo, tres más (13 en total). Esto se produce así tanto en Zaragoza como en Huesca.

En caso de Teruel, la proximidad lineal entre el domicilio familiar del solicitante o lugar del trabajo de uno de los progenitores o representantes legales del menor y el primer centro solicitado menor o igual a 1 kilómetro otorgará 4 puntos.

Además de estos criterios, en la asignación de plaza puntúan también otros aspectos como que haya un integrante de la familia que perciba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la prestación aragonesa al Ingreso Mínimo Vital (5 puntos); que los progenitores o representantes legales trabajen en el centro (4 puntos); la escolarización conjunta y simultánea de hermanos prevista en el artículo 16 en relación con este apartado (4 puntos); contar con la condición reconocida de discapacidad física, psíquica o sensorial del alumnado (2 puntos), con la de familia numerosa general (1 punto) o especial (2 puntos), con la de familia monoparental general (1 punto) o especial (2 puntos); con la de alumnado nacido de parto múltiple (1 punto), con la de guarda, tutela y acogimiento (1 punto), la víctima de violencia de género (1 punto) o ser víctima de terrorismo (1 punto).

Educación habilitará el teléfono 876 03 67 64 el 14 al 22 de abril para resolver dudas y ayudar a las familias. También habrá oficinas de atención presencial en la Dirección General de Planificación, en los Servicios Provinciales de Educación y en cuatro centros educativos de Zaragoza: el CPI Espartidero, el CEIP Calixto Ariño , el Camón Aznar y un cuarto pendiente de definir.