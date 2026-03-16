Las familias de Aragón podrán solicitar plaza para el próximo curso escolar del 16 al 22 de abril

Cuenta atrás para el inicio del proceso de escolarización en Aragón. Las familias aragonesas podrán pedir plaza en los centros educativos a partir del 15 de abril y hasta día 22 del mismo mes. El plazo abrirá el primer día a las 9.00 horas y se cerrará el último a las 14.00. A partir de entonces, los colegios e institutos harán el baremo de las solicitudes, que solo en 1º de Infantil serán 8.669, según los datos del padrón. Son 316 menos que hace un año, lo que pone de manifiesto el descenso de la natalidad.

Así lo ha dado a conocer el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional (FP) del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, que ha concretado que las familias deberán hacer la solicitud de la plaza a través de la web educa.aragon.es/admision, donde podrán consultarse las vacantes, la documentación y normativa correspondiente. La página se activará la próxima semana.

Una vez se haya realizado el baremo, se publicarán las listas baremadas el 4 de mayo. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las definitivas se darán a conocer el 15 del mismo mes (mayo).

Una vez publicadas las listas definitivas se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

Mallada ha informado de que este curso se inscribirán 6.409 alumnos en Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel.