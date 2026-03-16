Familias del IES Goya de Zaragoza piden al centro que condene el gesto de "todas putas": "Normalizar la violencia machista no ayuda a los alumnos"

Inciden en la importancia de «formar a los alumnos en la igualdad». Las familias de la plataforma Docentes Decentes en las aulas, creada por un grupo de madres del IES Goya de Zaragoza para denunciar que un condenado por malos tratos a su mujer e hijos diera clase en el centro, muestran su rechazo al incidente sucedido la pasada semana en el instituto por el que un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato se hizo una fotografía formando con sus manos la frase «todas putas». «El equipo directivo tiene ahora la oportunidad de posicionarse», apuntan.

«Precisamente en este instituto dio clase un profesor condenado por violencia machista y, de alguna forma, al mirar el Gobierno de Aragón y el equipo directivo hacia otro lado, se normaliza la violencia machista, y eso no ayuda a los chavales», sostienen desde la plataforma. Relacionan así la fotografía remitida por los alumnos con el mensaje «todas putas» a que un profesor condenado por maltrato impartiera docencia en las aulas del IES Goya. «Vieron que la ley permite estas actuaciones y lo que único que pasa es unas madres haciendo ruido», indican.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explicaron en su momento que, si el profesor no está inhabilitado para ejercer la función docente por sentencia y ha cumplido su pena, no hay marco legal que impida su contratación.

Otro sería el escenario si, durante las clases, tuviera comportamientos o declaraciones inapropiadas. Entonces, los alumnos podrían trasladar estas actuaciones a la dirección y a la Inspección educativa para abrir un expediente disciplinario. En el caso de que hubiera sanción, al ser interino, decaería de la lista. Desde Educación indicaron que la solución para estos casos pasaría por «un cambio legal a nivel estatal».

Pero las familias de Docentes Decentes echaron en falta un «posicionamiento más férreo», sobre todo por parte del equipo directivo y la administración, respecto al profesor condenado, y consideran que el incidente sucedido con el alumnado brinda una oportunidad al instituto para mostrarse contra esta actuaciones, más en un momento como el actual en el que perciben «una ola y auge desproporcionado del machismo». Desde la plataforma subrayan que «no hay que personalizarlo» y cargar contra el grupo de 2º de Bachillerato. «No hay que señalar a estos chicos, porque esto es un reflejo de la sociedad y de lo que viene», apuntan.

Fuentes del IES Goya aseguraron que se tomaría alguna medida después del acto machista de los estudiantes. También así lo sugirió un cartel que se compartió a través de redes sociales y en el que se clamaba: «¡¡¡Un (día) de expulsión no es una sanción, son vacaciones...!!!». El folleto, que parecía llegar del propio IES Goya al contener la frase «No al machismo en nuestro instituto», también exigía «a la directiva del instituto que tome medidas y condene públicamente este acto».

La Federación de Asociaciones de Estudiantes de Aragón (Fadea) compartió hace días una publicación en Instagram en la que mostró su condena a las conductas machistas que se producen en los institutos y defendió que estos actos «deben tener consecuencias acordes a la acción realizada, así como un replanteamiento por parte del centro de qué actuaciones se pueden llevar a cabo para evitar que situaciones parecidas se vuelvan a dar».

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Desde la plataforma les consta que «hay profesores y, sobre todo, profesoras» del Goya que se posicionan contra las actuaciones machistas, e inciden en que el equipo directivo tiene ahora «la oportunidad de enmendar un error».