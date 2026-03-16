De tener hermanos en el colegio al domicilio laboral o familiar: ¿qué puntúa en el proceso de escolarización de Aragón?

Las familias de Aragón podrán solicitar plaza para el próximo curso escolar a partir del próximo 15 de abril y hasta el 22 del mismo mes. Una vez se realicen las solicitudes, los centros educativos las analizarán y realizarán la baremación. El máximo de puntos a otorgar son 50, y cada aspecto tiene una puntuación diferente en el proceso. El director general de Planificación, Centros y Formación Profesional (FP) del Gobierno autonómico, Luis Mallada, ha explicado que este año se mantiene el mismo criterio que el pasado.

De esta forma, la máxima puntuación la vuelve a concentrar el tener uno o varios hermanos matriculados en el centro, aspecto que otorga un máximo de 15 puntos. El siguiente criterio es el domicilio laboral o laboral. Tener la vivienda en el mismo municipio en el que está ubicado el centro educativo seleccionado dará 10 puntos, y lo mismo para el lugar de trabajo. En caso de que estos dos aspectos empaten, se priorizará el domicilio familiar.

Aquí entra en juego el aspecto de la zona única de escolarización, que se introdujo en Aragón en el curso 2024-2025 y que también genera un impacto en la baremación. De esta forma, Zaragoza capital, Utebo, Pastriz y Villamayor de Gállego funcionan como un solo municipio y tienen dos anillos. El primero es a una distancia de un kilómetro lineal con el centro educativo y, el segundo, a cuatro kilómetros. Así, en caso de que solicite colegio en el primer anillo se suman cuatro puntos más (14 en total) y, en el segundo, tres más (13 en total). Esto se produce así tanto en Zaragoza como en Huesca.

En caso de Teruel, la proximidad lineal entre el domicilio familiar del solicitante o lugar del trabajo de uno de los progenitores o representantes legales del menor y el primer centro solicitado menor o igual a 1 kilómetro otorgará 4 puntos.

Además de estos criterios, en la baremación cuentan también los siguientes:

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