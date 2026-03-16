La IA que está por llegar a Aragón: gestión de citas médicas por Whatsapp, tramitación de ayudas y búsqueda de personal

La implantación de la inteligencia artificial en el proceso de escolarización educativa es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta Aragón en su progresiva incorporación de esta herramienta a la tramitación administrativa, baremación de solicitudes y validación de permisos, entre otros muchos servicios que ya se prestan y en los que se trabaja para el futuro a corto o medio plazo. Pero su utilización no es gratuita, requiere de inversión pública y las cifras demuestran la apuesta que es.

De hecho, solo en los procesos que ya están funcionando con IA, los que están en trámite y los que están en estudio pero con contratos ya adjudicados para materializarlos, el desembolso autonómico supera los 3 millones de euros. Y puede ser mucho mayor si otros procesos que ya están estudiándose, y que deberían adjudicarse antes para que sean una realidad, fructifican, ya que hay otras aplicaciones que en caso de materializarse obligarían a multiplicar por cinco ese esfuerzo económico, hasta superar los 15 millones de euros, aunque es pronto aún para saber cuántos de ellos saldrán adelante.

En un primer bloque de procesos estarían los que están en marcha. Se pusieron en marcha 4 proyectos piloto financiados completamente por Microsoft y AWS para probar su eficacia. Uno era para los procesos de selección de recursos humanos, como la creación de la bolsa de interinos de la entidad Aragonesa de Sistemas Telemáticos (para 120 personas), realizado por Integra y Microsoft, y que ya está finalizado y en producción desde abril de 2025, con un «resultado muy satisfactorio». También la comunicación de instalaciones de ascensores, desde la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, ya puesta en servicio y también realizado por Integra y Microsoft, pero con un uso limitado por ser prueba piloto, aunque sirvió de base para otros procesos.

El tercero es el de lenguaje fácil, de la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas, que servirá para reescribir contenidos y eliminar barreras con las personas con discapacidad intelectual, para permitir que cualquier usuario pueda comprender la información. Se trata de un proyecto ya finalizado que «no ha pasado todavía a producción porque se está a la espera de la aprobación de los resultados por la asociación Plena Inclusión».

El cuarto es el servicio de conversación médico-paciente puesto en marcha en 2025 por la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras, que conllevaba la digitalización automática de estas comunicaciones en el ámbito sanitario incorporando un resumen a la historia clínica del usuario y que en el futuro podrá ayudar al facultativo a realizar un diagnóstico. Se puso en marcha como proyecto piloto con 50 médicos de Atención Primaria, a través de Microsoft y AST, y con un contrato ya adjudicado, se ampliará en Atención Primaria y en Asistencia Especializada.

Una vez probados estos proyectos piloto, el Gobierno de Aragón comenzó a licitar proyectos concretos. Uno de los más avanzados está adjudicado por 83.360 euros para la gestión de indemnizaciones de accidentes cinegéticos, ya en producción y en manos del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que está trabajando en la integración con el sistema de gestión de expedientes para extender su uso de una forma semiautomática.

Otro lote, valorado en 400.000 euros, afecta a cinco proyectos de Vivienda, para aplicar la IA a la tramitación de subvenciones de alquiler, rehabilitación, colectivos vulnerables y gestión de fianzas. Están todos finalizados y «en producción desde el pasado 16 de febrero», con la formación a usuarios realizada, aunque en rehabilitación y alquileres, se usa «de forma acompañada» para la evaluación de la documentación y en fianzas.

El segundo lote tendrá un coste de 450.000 euros y pertenece al Departamento de Educación, con la gestión del proceso de becas de comedor, ayudas al material escolar y al transporte. El desarrollo de la aplicación está finalizado pero sigue en preproducción a la espera de que pueda empezar a desplegarse a partir de este mes, aunque podría demorarse. Más avanzado está el lote 3, del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y valorado en 300.000 euros, que buscará dar respuesta rápida a las ofertas de empleo, la gestión curricular y la plataforma Medea. Los proyectos están «finalizados y en producción», se han hecho pruebas con expedientes reales «desde principios de este año y han sido satisfactorias» y se ha «dispuesto un servicio de acompañamiento de la empresa desarrolladora».

El cuarto lote afecta a procesos de selección de recursos humanos en el Departamento de Sanidad con un proyecto de 470.000 euros centrado en la valoración de méritos, un proceso muy complejo cuyo desarrollo se da por finalizado y con el que se han realizado «pruebas con 2.400 méritos reales, elegidos aleatoriamente, que han permitido ajustar la precisión de la IA». «El sistema está listo para entrar en producción real», aseguraron desde la DGA a este diario, así como que se prevé empezar este mismo mes con su uso de forma ordinaria, ya que cuentan con un millón de méritos para valorar.

Por último, el lote 5 se centra en el uso de la IA para autorizaciones y comunicaciones, en un proyecto valorado en 350.000 euros y que se centra en ayudar en los «trámites sobre permisos técnicos, carnés sanitarios y registros alimentarios». Comprende hasta cinco procedimientos: dos del Departamento de Industria, uno de Salud Pública y otros dos de Agricultura, sobre semillas y manipulación de animales. Este último «precisa de más pruebas», el resto ya están «en producción».

La tercera remesa, ya adjudicada desde octubre de 2025, busca que a lo largo del «segundo semestre» estén todos los proyectos en producción», aunque algunos comenzarán antes, como el del proceso de escolarización. En otros lotes tendrán que esperar, como el referido a las subvenciones de Justicia gratuita o de acción social, con dos proyectos valorados en 300.000 euros. Otros tres están en el lote de Agricultura, con expedientes referidos a la cesión de derechos y la notificación de procedimientos de control de la PAC, o el registro de explotaciones agrarias, todo ello valorado en 369.979 euros.

La cuarta remesa se centra en proyectos de Sanidad, uno valorado en 235.000 euros que permitirá desarrollar la prueba piloto de conversación médico-paciente y pasar de 50 facultativos a 1.200 en diciembre 2026. Y otro de 105.000 euros que ayudará a gestionar el absentismo en las citas médicas del Salud, con un sistemade AWS que permite llamar telefónicamente a los pacientes con cita unos días antes y confirmarla o liberarla para que Admisión reasigne la vacante a otro usuario. Ya se ha creado una cuenta oficial de Whatsapps para hacer esto mismo y ahora «se está trabajando en la integración con el sistema de gestión de citas para una mayor automatización».