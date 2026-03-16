La Inteligencia Artificial llegará por primera vez al proceso de escolarización en Aragón

La Inteligencia Artificial (IA) se va a aplicar a partir de este año en el proceso de escolarización de Aragón. Educación utilizará esta tecnología a partir de mayo para gestionar las solicitudes de plazas en los colegios de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que se realicen en el periodo extraordinario. Es decir, fuera de plazo. Además, también prevé probarla en la baremación de las solicitudes de Bachillerato o de Formación Profesional (FP) que se hagan en periodo ordinario. El objetivo final es poder servirse de esta herramienta para ambos plazos -ordinario y extraordinario-, lo que supondrá una reducción de la carga de trabajo y una mayor eficacia. Los primeros pasos ya se han dado.

El Director General de Planificación, Centros y Formación Profesional (FP), Luis Mariano Mallada Bolea, explica que una de las grandes ventajas de aplicar la IA en el proceso de escolarización fuera de plazo va a ser «la certidumbre». Hasta ahora, una familia que solicitaba plaza en el periodo extraordinario podía escoger hasta entre siete opciones sin saber si estas estaban completas o vacantes. Por tanto, podían marcar todas y que se le asignara la primera, la séptima o ninguna de las solicitadas. Ello, expone Mallada, conllevaba «cierta frustración». «Iban a ciegas», indica, y recuerda que esto sucedía porque la escolarización es «un proceso vivo».

Esto es lo que a partir de este año va a cambiar. «Ahora las familias van a solicitar plaza donde haya vacantes», afirma Mallada, y detalla: «Por ejemplo, yo voy a matricular a mi hijo en 5º de Primaria y en la aplicación me salen cinco opciones porque no hay más. Si hubiera ocho, me saldrían ocho. Yo la reservo, introduzco la documentación que se me solicite y, en condiciones normales, la IA discriminará si esta es adecuada y automáticamente adjudicará el centro». En caso de que la herramienta no pueda analizar la información remitida, habrá un gestor administrativo que realizará esta tarea y, asegura, el alumno obtendrá su plaza en un día o, «como mucho», dos.

Mallada comparte que otro de los cambios que van a percibir las familias es la transparencia. «Van a notar una rapidez increíble y van a poder ver cómo va el proceso: si su plaza está adjudicada, si está pendiente de asignar, si tienen que subsanar algo...», detalla. Madres padres y tutores legales podrán conocer la información «en tiempo real», remarca.

El uso de la IA en la escolarización no será obligatorio. En caso de que una familia prefiera no emplearla, su solicitud será tramitada por el mismo gestor responsable de aquellos posibles casos en los que la tecnología pueda registrar dificultades para procesar la documentación. «Ese órgano resolverá las gestiones fuera de plazo, que desde hace tiempo se hacen con un gestor administrativo, es decir, online», aclara Mallada.

En torno 5.000 solicitudes fuera de plazo al año entre Infantil y Primaria

La puesta en marcha de la herramienta supondrá también un alivio de la carga de trabajo, ya que, según detalla el Director General de Planificación, se tramitan en torno a 5.000 o 6.000 matrículas al año en el periodo extraordinario entre Infantil y Primaria y alguna menos en Secundaria. «Empezaremos a aplicarla en mayo o junio, que es cuando hay pocos fueras de plazo. Aunque ya hemos hecho pruebas, entonces es cuando se hará el testeo real para que, cuando en septiembre llegue la avalancha de solicitudes, el programa funcione perfectamente», apunta, y remarca que, aunque inicial, este paso es significativo porque las solicitudes en fase extraordinaria son una «parte importante que genera mucho trabajo».

Hasta ahora, en «periodos punta como septiembre», la gestión de las matrículas fuera de plazo la realizaban en torno a once trabajadores en todo Aragón: cuatro o cinco de ellos en Zaragoza, dos o tres en Huesca y dos o tres en Teruel. En los momentos de menor demanda, la cifra se reducía a unos siete funcionarios. Mallada concluye que la aplicación de la IA va a suponer así «un ahorro de personal importante». Con todo, habrá algunos que conozcan cómo se realiza esa gestión de matrículas extraordinarias. Hasta ahora, resolvían las solicitudes extraordinarias unas dos veces por semana aproximadamente.

La primera fase de aplicación de la IA en la escolarización llega tras un trabajo «intenso». El Gobierno de Aragón anunció el pasado abril (2025) que estudiaba utilizarla en algunos procesos que dependen de la administración para reducir burocracia y agilizar la gestión, en una medida que, subraya Mallada, vino liderada por el presidente Jorge Azcón, ahora en funciones.

Mallada explica que Educación comenzó a trabajar en octubre «con intensidad y con un grupo de trabajo potente para ir volcando la normativa de admisión en las propias herramientas tecnológicas y que la IA pudiera trabajarlo bien». También por este motivo, el de reducir al máximo los posibles errores, la Administración ha optado por aplicarla en distintas fases, empezando con las admisiones fuera de plazo para, en un futuro, extenderla a la baremación ordinaria de todas las etapas educativas.

Mallada remarca que los dos objetivos principales que persigue la Administración con la introducción de la IA en el proceso de escolarización son lograr «una eficacia en el trabajo, en el tiempo, en los puestos laborales» y ofrecer «una experiencia mucho más positiva para la ciudadanía que le dé más certidumbre».

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De ahí llega también la importancia de implementarla de manera progresiva, por fases, para minimizar errores en un proceso que es de gran trabajo pero que también es clave para familias. «La certidumbre que van a tener las familias y la comodidad es absoluta, y una experiencia mucho más positiva», asegura.