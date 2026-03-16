Los médicos de Aragón vuelven a la huelga y amenazan con paros indefinidos: "Hora trabajada, hora cotizada"

Los médicos y facultativos de Aragón han vuelto a la huelga para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad y una mejora de sus condiciones laborales al Gobierno autonómico, que está en funciones. Como ya hicieran en febrero, los profesionales han frenado su actividad este lunes 16 de marzo y, a las 12.00 horas, han clamado a las puertas de los hospitales "hora trabajada, hora cotizada" . Los paros se extenderán hasta el viernes.

Los sindicatos médicos convocantes, CESM Aragón y Fasamet, han celebrado un primer día de paros de éxito con un seguimiento elevado. En concreto, han detallado que "más del 80% de los hospitales" los han secundado, porcentaje que se ha reducido al 50% en los centros de salud.

Pero, como ya sucediera en la huelga de febrero, los datos de los sindicatos distan de los del Gobierno de Aragón. Desde el Departamento de Sanidad han indicado que el seguimiento global ha sido de un 14,23%, con 565 profesionales en huelga de los 3.970 efectivos. En concreto, el seguimiento en Huesca ha sido de un 4,27%, con 25 profesionales secundándola de los 585 efectivos reales y de un 10,68% en Teruel, con 36 médicos en paro de los 337 a los que se había convocado. En Zaragoza, el porcentaje se eleva al 16,54% (504 de 3.048 profesionales).

Los sindicatos convocantes han recordado que la huelga médica de esta semana, que también se da a nivel nacional es la segunda del año en Aragón y la quinta en el país, y han indicado que, si las administraciones no escuchan sus reivindicaciones, plantean paros indefinidos y "abandonar todo tipo de actividad voluntaria extraordinaria, que es lo que permite avanzar en la gestión de las listas de espera".

"Falta de respuesta" de las administraciones

Los convocantes consideran que, ante la "falta de respuesta" de las administraciones, las movilizaciones son el "único camino para dignificar la profesión" y poder así dedicarse "a cuidar de la salud de los ciudadanos en las debidas condiciones". Los sindicatos sostienen que ni el Ministerio de Mónica García ni el departamento de José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón ahora en funciones, ha dado ningún paso para negociar sus reivindicaciones a pesar de que la huelga que vivió la comunidad en febrero -del día 16 al 20- obligó a cancelar cerca de mil operaciones y, según informó Bancalero, cerca de 16.000 consultas.

CESM Aragón y Fasamet piden al Gobierno autonómico una mejora de sus condiciones laborales y salariales y que estas se equiparen a las de otras comunidades. Pero, denuncian, el Ejecutivo de Azcón, que está en funciones, no les escucha, pone "excusas" y muestra "desprecio" al "culpar de la huelga solo al Gobierno Central aunque todas las competencias en materia de personal están transferidas".

También aseguran que el Gobierno autonómico posterga las negociaciones. Los convocantes aseguran que la Administración les aplazó a un contacto tras la constitución de las Cortes pero esta ya ha sido y todavía no ha habido un encuentro. "El consejero de Sanidad (en funciones) ha firmado contratos de gestión con los gerentes pero incumple la normativa que obliga a reunirse con el Comité de Huelga", aseguran.

Desde CESM Aragón y Fasamet critican también la "negativa" del Ministerio de Sanidad a reunirse con "los representantes reales de los médicos y los facultativos y con su Comité de Huelga". Los sindicatos piden al ministerio un Estatuto Marco propio, y denuncian que la ministra anunció "hace días" un "supuesto acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, que no es el órgano legalmente legitimado". Cabe recordar que, después de muchas negociaciones, el departamento que lidera Mónica García acordó un borrador de Estatuto Marco con los sindicatos mayoritarios de la mesa (UGT, CCOO y CSIF). Los dos convocantes defienden que estos no representan a médicos y facultativos y que su voz queda "diluida".

"Los médicos y facultativos no podemos seguir sosteniendo con nuestro esfuerzo la debacle de la Sanidad", han remarcado desde el Comité de Huelga de Aragón, y han incidido en que están abiertos a reunirse con los responsables políticos. "Lo que reclamamos es poder realizar nuestro trabajo como se debe hacer, garantizando una asistencia de calidad para los pacientes", han indicado.

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La huelga médica durará toda la semana en Aragón. Los sindicatos médicos han convocado concentraciones a las puertas de los hospitales durante todas las jornadas de paros a las 12.00 horas, y el viernes se manifestarán a las 18.00 horas en Zaragoza. Partirán de la sede de la DGA y llegarán a la Delegación del Gobierno.