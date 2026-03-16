Los médicos de Aragón vuelven la huelga: estos son los motivos que justifican otra semana de paros en los hospitales y en los centros de salud

La historia se vuelve a repetir. Los médicos de Aragón, como ya hicieran en diciembre y el pasado mes de febrero, están de huelga. Y lo están para exigir al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de Aragón que escuche sus reivindicaciones, que pasan por un Estatuto Marco propio en caso del órgano nacional y por mejoras en las condiciones laborales y salariales en caso del autonómico.

Los reclamos sindicales recogen aspectos como equiparar las condiciones laborales de los médicos aragoneses con las de otras comunidades o el cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025. Según afirman, las retribuciones de los médicos y facultativos de Aragón son inferiores a las de los profesionales de otros territorios, y a ello añaden que sufren unas pérdidas desde 2010 que cifran en más de 20.000 euros.

CESMAragón y Fasamet claman también por un aumento del precio de la hora de guardia, que aseguran que ahora está "entre los seis más bajos", y complementos para los médicos del 061. También solicitan recuperar la carrera profesional para el personal fijo y el temporal "con el desbloqueo del nivel IV y la negociación de un nivel V". Otras de sus exigencias pasan por acordar incentivos para los centros de difícil cobertura, incrementar la retribución de productividad variable, aumentar la remuneración por kilometraje en los desplazamientos y una mejora en prestaciones de la Seguridad Social durante el tiempo de incapacidad temporal por contingencia común.

Entre los reclamos autonómicos se encuentra también "el cumplimiento riguroso de los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025". Los sindicatos recuerdan que en ellos se incluían puntos como "la obligación del Gobierno de Aragón de destinar en 2026 a la Atención Primaria el 25% del gasto sanitario". Por ahora, denuncia, "el porcentaje "sigue estancado en el 13%". Centran sus solicitudes en concreto en recuperar las consultas de apoyo en los centros de salud para garantizar el máximo de pacientes en las agendas -35 para médicos de familia y 28 para pediatras- y que las citas no tengan una demora de más de 72 horas.

Exigencias a nivel nacional: un Estatuto Marco propio

Aunque el pasado enero el Ministerio de Sanidad firmó un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector (UGT, CSIF y CCOO) para crear un nuevo Estatuto Marco, los sindicatos médicos continúan rechazando esta norma porque, explican desde Aragón, "supone retrocesos en nuestra profesión, en nuestra salud y en la calidad asistencial". Apuntan también a que ha quedado "diluida" la voz de los médicos, lo que, según denuncian CESMAragón y Fasamet, ha llevado a aprobar un borrador del Estatuto Marco, "sin el respaldo de médicos y facultativos".

"La norma impone a los médicos jornadas de hasta 45 horas semanales de promedio por las guardias obligatorias, que además se retribuyen a un tercio de las ordinarias y no cotizan para la jubilación, pero sí para el IRPF", critican. Suman a ello que en el borrador de la norma se permite que se "recorten derechos laborales por necesidades asistenciales", lo que anula los descansos, amplía la jornada anual hasta en 150 horas y marca "horarios unilateralmente".

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Por eso, y con el objetivo de que el Estatuto Marco dé voz a los profesionales sanitarios "y acabe con abusos como las guardias obligatorias", los médicos de España irán a la huelga. Y también lo harán los de Aragón, que exponen que este es "el último recurso ante el deterioro de la sanidad". Aseguran, además, que las movilizaciones continuarán hasta que se alcance una solución.