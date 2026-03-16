Reacciones en Aragón a la victoria del PP de Mañueco en Castilla y León: de los 'recados' entre Azcón y Nolasco al "partido de vuelta" para el PSOE de Alegría

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz de su grupo en las Cortes, Pilar Alegría, ha felicitado al candidato socialista Carlos Martínez por los resultados obtenidos por su formación en las elecciones autonómicas de Castilla y León, en las que el PSOE ha ganado dos procuradores respecto a los comicios de 2022 y ha ganado 6 décimas en porcentaje de voto, pasando del 30,1 al 30,7.

"Enhorabuena, Carlos Martínez y a todos los compañeros y compañeras del PSOE de Castilla y León. Vuestro trabajo y compromiso marcan el camino", ha escrito Alegría en su cuenta de la red social X. Un mensaje que ha concluido instando a su compañero de formación a perseverar: "A seguir, Carlos".

Los resultados de Castilla y León empiezan a generar las primeras reacciones en Aragón, por parte de la líder socialista, que sufrió un importante descalabro en los comicios autonómicos de la comunidad, celebrados el pasado 8 de febrero. Sin embargo, en Castilla y León, al PSOE le ha ido bastante mejor, con un candidato que no procedía del Consejo de Ministros y que siempre mantuvo más distancia con las políticas de Pedro Sánchez a nivel estatal. No en vano, se quedó este domingo como segunda fuerza de la Cámara autonómica, con los mismos tres escaños de desventaja respecto al PP en 2022 (31-28) pero con una diferencia en porcentaje de voto que si en 2022 fue de 1,3 puntos, ahora es de 4,8 puntos porcentuales.

Ello teniendo en cuenta que las opciones a la izquierda del PSOE --Izquierda Unida - Sumar - Verdes Equo (2,23% de voto obtenido) y Podemos (0,74%), se han quedado sin representación perdiendo el único procurador que obtuvieron en 2022 cuando concurrieron unidos y captaron 61.290 votos y el 5,08%--. Para el PSOE Aragón, la foto que deja las elecciones en Castilla y León sitúa al PP "muy lejos de una mayoría absoluta", por lo que, advierten, tendrá que conformar gobierno "maniatado" a Vox.

El "precio a pagar" por Azcón en Aragón

Un Vox, prosiguen en su análisis, que en la región vecina "no llega al 20% anunciado, seguramente por el recuerdo de su nefasta gestión cuando estuvieron en el gobierno y también sus líos internos". Por tanto, los socialistas aragoneses se plantean cuál va a ser "el precio a pagar" ante un futuro gobierno de PP y Vox "y las cesiones que Azcón, Mañueco y Guardiola acepten".

Los resultados en Castilla y León demuestran, constatan desde el PSOE Aragón, que la estrategia de adelantos electorales "no le han salido bien al PP". Utilizaron las comunidades en lo que entienden una "huida hacia adelante de Feijóo" y hoy creen que están "más atados que nunca" a las exigencias de la ultraderecha. Una estrategia que valoran como "errónea", especialmente para Azcón, que es el único barón del PP que pierde escaños, según subrayan.

El PSOE de Pilar Alegría traslada su satisfacción por que el PSOE "recupera fuerza y obtiene un mejor resultado que el del 2022". Un resultado que explican en parte porque los ciudadanos "han primado el voto útil". Por ello, aseguran desde Aragón que seguirán trabajando en esa línea, "estando en el territorio, escuchando a la gente y planteando soluciones". "Sabemos que el dueto PP-Vox se desgastará conforme pasen los meses, enredados en sus luchas internas. Y estamos más que preparados", aseguran.

"Valoramos muy positivamente el resultado de Carlos Martínez, en un feudo de la derecha y en un momento de auge de la ultraderecha. Con el resultado de estas elecciones, desde el PSOE Aragón reafirmamos nuestra intención de recuperar la confianza de los ciudadanos, somos la alternativa real al desgobierno provocado por Azcón", proclaman antes de lanzar el mensaje de que "el PSOE Aragón está ya preparado para ganar el partido de vuelta".

Los 'recados' entre Azcón y Nolasco

Nada que ver con la visión del líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, que ha valorado la cita en Castilla y León como "el mejor resultado electoral" de su partido "en toda la historia", que certifican que "la ola del sentido común es imparable". "Vox ha superado su techo de porcentaje de voto en unas elecciones" y el partido no va a defraudar a sus votantes, ha asegurado el líder aragonés de la extrema derecha en un audio facilitado a los medios.

Vox logró este domingo casi el 19 % de los sufragios emitidos y ganó un procurador en el parlamento de Castilla y León hasta un total de 14. El portavoz de la ultraderecha en las Cortes de Aragón ha afirmado que harán valer su fuerza para aplicar sus políticas en Castilla y León, Aragón, Extremadura y en toda España y ha añadido que mientras el bipartidismo piensa "en los sillones y los puestos", Vox se preocupa de aplicar las "políticas de sentido común" que benefician a todos los españoles.

Nolasco apunta indirectamente a las negociaciones en Aragón con el PP de Jorge Azcón, que también se ha pronunciado ya a través de redes sociales para felicitar a Mañueco que, al no tener mayoría absoluta, tendrá que negociar como él con Vox su investidura, igual que está haciendo la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola. Azcón ha afirmado que los castellanoleoneses "han hablado alto y claro en las urnas" y han dado una victoria "incontestable" para Mañueco, por lo que la región va a seguir gobernada "por el mejor presidente posible".

Un "mal resultado" para IU

La secretaria general de Izquierda Unida Aragón y diputada de IU-Sumar en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha reconocido el "mal resultado" obtenido por la coalición IU-Sumar-Verdes Equo en las elecciones de Castilla y León en las que se ha quedado sin representación tras recoger únicamente el 2,23% de los votos emitidos. "Son, claramente, un mal resultado para Castilla y León y para la izquierda. Confirman el avance del bloque de las derechas y la ampliación de su espacio político, en una tendencia que también se ha visto en otros territorios y que en esta ocasión viene acompañada además de un refuerzo del bipartidismo en detrimento de las fuerzas transformadoras", valora Abengochea.

Un panorama que la líder de IU en Aragón valora como "una mala noticia para los derechos de la ciudadanía, los servicios públicos y la protección del territorio, especialmente con una derecha cada vez más condicionada por las posiciones de la ultraderecha". Abengochea ha defendido que la coalición de la que Izquierda Unida formaba parte ha realizado una campaña "centrada en los derechos, los servicios públicos y la lucha contra la despoblación, aunque finalmente no se haya logrado representación", ha lamentado. Pese a todo, sostiene que IU es "imprescindible" para defender derechos y "organizar la respuesta social, en las instituciones en las que estamos y también en las calles, con la sociedad civil".