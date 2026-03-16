Un vecino de una VPO en Arcosur denuncia la falta de ayudas: "En 31 minutos se agotó el presupuesto para todo Aragón"

Conseguir el acceso a la vivienda sigue siendo un quebradero de cabeza para buena parte de la ciudadanía y para todas las instituciones, en un mercado inmobiliario que continúa al alza (los precios subieron un 7,4% en 2025, según el último informe de Tinsa) y que deja cerca de los máximos históricos los precios, incluso, en los pisos de protección oficial.

Para tratar de paliar el freno que representa el abono de la entrada de la compra de una vivienda, el Gobierno de Aragón impulsó una línea de subvenciones directas para los compradores de VPO. Sin embargo, algunos de los que podrían haber sido beneficiarios de esta línea de ayudas denuncian hoy que la cobertura se quedó "muy por debajo de las necesidades reales" y alertan también de que el sistema elegido para entregar las subvenciones por orden de llegada hace que estas no siempre lleguen, evidentemente, a quienes más las necesitan.

"Yo cumplía con todos los requisitos. Presenté los papeles en la misma mañana en la que se abría el plazo para solicitar las ayudas, el 20 de agosto de 2025. Había escriturado mi vivienda en junio de 2025, en concreto, un piso en el barrio de Arcosur, en Zaragoza. Pero pasaba el tiempo y no llegaban respuestas", explica Javier, que vive en este nuevo piso junto a su madre, y que señala que su caso "se repite en todo el bloque" de nueva construcción.

Pasaban los meses y nadie le confirmaba si tenía, finalmente, acceso a unas ayudas que podían llegar, como máximo, a los 17.000 euros. "Las dudas empezaron a correr en los comentarios entre los vecinos", añade. Y la respuesta, asegura, llegó a mediados de febrero de 2026, seis meses después de cursar la solicitud. "A mitad de febrero recibí la comunicación oficial de que mi solicitud estaba denegada porque el presupuesto de la partida se agotó a las 9.31 horas, es decir, 31 minutos después de abrirse el plazo de la convocatoria", lamenta Javier, que no oculta su enfado. "Si se agotó el crédito disponible a las 9.31 horas del mismo día de la convocatoria, ¿por qué hubo tanto retraso en comunicar la denegación?", se pregunta, consciente de que esos 15.000 euros habrían sido una "ayuda clave, por ejemplo, para amueblar el piso o afrontar cualquier otro gasto, porque mi madre depende económicamente de mí".

Además, alerta sobre otra cuestión. Cuando conocieron, de inicio, que iban a tramitarse estas ayudas, "el presupuesto previsto era de 3 millones de euros". Después, señala, se entregaron ayudas por 1,5 millones. "¿Qué pasó con los 1,5 millones restantes? ¿No ven que con el presupuesto de 1,5 millones, con unos 15.000 euros de ayuda por beneficiario, apenas se llega a cien personas? Eso no cubriría ni las necesidades del bloque donde vivimos", reflexiona. Desde el Gobierno de Aragón explican que, una de las posibilidades para no agotar el crédito es que no se presentaran solicitudes suficientes que cumplieran los requisitos, o que justificaran en tiempo y forma la escritura de la vivienda.

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Los afectados de Arcosur reclaman poder participar en la convocatoria de ayudas que se publique para este 2026. Pero desde la consejería de Vivienda del Gobierno de Aragón explican que ello dependerá "de las condiciones de la convocatoria de este año", que todavía no está publicada.