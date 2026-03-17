Aragón aspira a cuadruplicar su consumo eléctrico, pero la lenta ampliación de la red es el gran obstáculo

Aragón se prepara para un salto energético sin precedentes. La comunidad, que hoy produce el doble de la electricidad que consume, aspira a multiplicar por cuatro su demanda en apenas una década al calor, sobre todo, de los centros de datos, pero también del hidrógeno verde y la electrificación industrial. Sobre el papel, lo tiene todo para lograrlo, con una abundante producción renovable, costes competitivos, suelo disponible y una posición estratégica entre los grandes polos industriales del país. Pero el reto ya no está en producir más, sino en llevar esa energía hasta los nuevos consumidores cuando la necesiten.

Ese es el diagnóstico que plantea el informe El punto de inflexión energético para Aragón, elaborado por PwC para la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Zaragoza, que radiografía el sistema eléctrico a nivel autonómico. En un contexto de competencia global por atraer inversiones, la comunidad dispone sobre el papel con capacidad suficiente para absorber el crecimiento de la demanda previsto, pero no tiene garantizado que la red esté lista cuando llegue ese momento.

El Plan Energético de Aragón prevé la incorporación de hasta 3,7 gigavatios ligados a centros de datos y otros 1,7 gigavatios de grandes consumidores electrointensivos, a los que se suman otras estimaciones que sitúan el crecimiento en magnitudes similares a medio y largo plazo. En conjunto, el sistema podría cuadruplicar su consumo eléctrico en apenas una década.

El punto de partida es conocido. Aragón produce el doble de la electricidad que consume. En concreto, más de 22.000 GWh generados mayoritariamente con fuentes renovable frente a unos 10.600 GWh de demanda interna. Ese excedente ha convertido a la comunidad en una potencia energética.

“La oportunidad es dejar de exportar energía y empezar a atraer demanda”, resumió el socio de PwC Óscar Barrero durante la presentación. Los primeros indicios ya son visibles. La demanda eléctrica ha pasado de crecimientos prácticamente planos a incrementos cercanos al 10%, muy por encima de la media nacional.

Aragón afronta un cambio de escala en su sistema eléctrico por la avalancha de grandes proyectos consumidores de energía, especialmente centros de datos. El Plan Energético de Aragón 2024-2030 prevé 3,7 gigavatios (GW) asociados a data centers y otros 1,7 GW de grandes consumidores electrointensivos, mientras que otras estimaciones elevan la demanda futura hasta 4,18 GW de potencia total en un horizonte de entre 10 y 15 años. Pero el reto ya no reside tanto en disponer de suficiente energía a lo largo del año, sino en cómo conectar esa nueva demanda a una red limitada, con problemas de evacuación, congestión, estabilidad y calidad de suministro, y con un crecimiento territorial muy desigual.

El informe advierte de que el principal cuello de botella está en las redes de transporte y distribución y, sobre todo, en la capacidad real de acceso. Los mapas del operador del sistema reflejan una elevada saturación. En 54 nudos de la red de transporte no hay capacidad disponible para nuevas conexiones de demanda, mientras que se han identificado nueve nudos reservados para concurso, una vía que permitiría adjudicar unos 2,5 GW de demanda.

A ello se suma una brecha significativa entre la potencia concedida y la que realmente está en funcionamiento. De 30 nudos con capacidad otorgada, solo 10 tienen demanda ya operativa, con apenas 509 megavatios (MW) en explotación, frente a 3.492 MW aún pendientes de materializar. Es decir, el problema no es solo autorizar potencia, sino lograr que se conecte en plazo y se traduzca en inversión efectiva.

Pese a esta presión, el informe sostiene que Aragón aún está a tiempo de convertir su fortaleza energética en una ventaja industrial y digital duradera. Las actuaciones previstas en la planificación de la red hasta 2030 permitirían habilitar cerca de 15,2 GW en puntos de conexión, una cifra que podría cubrir prácticamente la demanda potencial estimada de 13,84 GW.

Sin embargo, para que esa oportunidad no se pierda será imprescindible acelerar la ejecución de infraestructuras, coordinar mejor transporte y distribución y aplicar criterios objetivos que prioricen los proyectos más maduros frente a solicitudes especulativas o inmaduras. “No es un problema de dimensionamiento, es un problema de timing”, insistió Barrero.

Solo así Aragón podrá consolidarse como destino competitivo para centros de datos y otras industrias intensivas en electricidad, aprovechando su excedente energético no solo para exportar, sino también para atraer inversión y consumo interno.

El informe plantea también la necesidad de priorizar la madurez de las iniciativas frente al simple orden de llegada, un modelo que permita dar paso a los proyectos listos para ejecutarse y evitar que otros, aún en desarrollo, retengan capacidad clave. “Tenemos que asegurarnos de que entra primero el que está preparado para invertir”, explicó Barrero.

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Lejos de ser un problema, los grandes consumidores —como los centros de datos— aparecen en el informe como parte de la solución. Por su tamaño, explicó el experto, justifican inversiones en red que, posteriormente, benefician al conjunto del tejido productivo y actúan como tractores que aceleran la construcción de infraestructuras que luego podrán aprovechar pymes, industria o nuevos desarrollos urbanos.