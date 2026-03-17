Azcón matiza las prisas de Feijóo para pactar con Vox antes de abril: "El tiempo es importante, pero más lo es el contenido"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha quitado hierro a las palabras del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, este mismo martes en una entrevista esta mañana en Esradio en la que urgía a que los acuerdos con Vox para los gobiernos autonómicos lleguen antes del mes de abril después de cerrarse el ciclo electoral con las elecciones autonómicas de Castilla y León, el pasado domingo.

"El tiempo es importante, pero más importante es el contenido del acuerdo", ha resumido el presidente del Ejecutivo aragonés, que ha llamado a "intensificar" las negociaciones con la extrema derecha ahora que ha concluido el carrusel electoral que comenzó el pasado 21 de diciembre con los comicios en Extremadura.

El presidente del Gobierno de Aragón ha insistido en la necesaria "discreción" del diálogo con Vox para que pueda "fructificar" el acuerdo. Es la misma línea que defienden desde la formación de extrema derecha, donde criticaron con dureza las manifestaciones de María Guardiola respecto de Vox, y exigieron una negociación más discreta y silenciosa por su parte.

Ahora, fuentes de Vox en Aragón coinciden con el presidente aragonés en funciones en reclamar cautela, con la vista puesta en Génova. "Génova tiene que dejar de entorpecer los acuerdos en las comunidadas autónomas", han defendido estas mismas fuentes a El PERIÓDICO, y han declinado confirmar ni desmentir si Azcón les trasladó un documento la pasada semana, antes de las elecciones de Castilla y León, como ha desvelado Feijóo en esa misma entrevista. De este asunto no ha hablado hoy el presidente Azcón.

"Lo importante es que haya un buen acuerdo. Es mejor que el acuerdo sea antes que después, pero lo importante es que sea un buen acuerdo para los aragoneses. Me gustaría que fuera lo antes posible, y ahora tenemos que intensificar las negociaciones. Pero creo que el tiempo es importante, pero lo más importante es el contenido", ha defendido Azcón, respecto a esa premura de cerrar los acuerdos antes de abril.

Después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, diera por hecho que entrarán en los tres gobiernos autonómicos, Azcón ha recordado que Vox también ha dicho que "quieren que haya un acuerdo de programa, con medidas concretas". "Desde hace tiempo yo defiendo el mínimo común denominador, donde los programas de Vox y PP pueden confluir. Lo lógico es que primero se acuerden esas medidas y después, depende de si Vox quiere entrar en el Gobierno, cuál será su papel", ha recalcado el líder del PP en Aragón.

Además, Azcón ha querido vincular el pacto a la palabra "estabilidad". "Lo importante ahora es que haya estabilidad en el Gobierno y en el Parlamento, para aprobar presupuesto y leyes", ha defendido. Y ha insistido en la "prudencia" y en que todas las declaraciones públicas que se hagan "ayuden a que la negociación siga fructificando".

"Llega el momento de llegar a un acuerdo"

Para el presidente del gobierno en funciones, acabadas las elecciones de Castilla y León, "llega el momento de llegar a un acuerdo". "Llega el momento de que intensifiquemos las negociaciones que comenzaron hace unas cuantas semanas y que empiecen a fructificar en lo que han pedido los aragoneses, que haya un Gobierno encabezado del PP, y Vox tiene que decidir cuál es la posición que quiere ocupar", ha expresado Azcón. "Vox ya estuvo en el gobierno, y luego se salió de los gobiernos, pero Vox todavía no han decidido o no nos han comunicado qué papel quieren jugar en este nuevo gobierno", ha expresado Azcón.

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Con todo, el presidente en funciones ha reiterado el leifmotif que está guiando las negociaciones. "Hay que seguir con la misma estrategia de discreción en el trabajo con la que venimos desarrollando las negociaciones, para que fructifiquen. Es bueno no hacer comentarios día a día, porque eso dificulta llegar a un acuerdo", ha considerado, antes de concluir que esta debe ser una "negociación adulta, discreta, donde comuniquemos los acuerdos que se alcancen, que espero que sean lo antes posible".