Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ForestaliaReal ZaragozaPolémica IES GoyaAsesinato Plasencia de JalónStadium Las Fuentes ZaragozaClínica del Pilar
instagramlinkedin

VIOLENCIA MACHISTA

Minuto de silencio en Aragón y banderas a media asta en memoria de María Paloma: Barbastro decreta dos días de luto

"El ayuntamiento se reafirma en la necesidad de continuar trabajando y aunando esfuerzos de las instituciones y ciudadanía en la lucha contra la violencia en general y hacia las mujeres en particular", dice el consistorio en la declaración institucional

Banderas a media asta en señal de luto en el Ayuntamiento de Barbastro, en duelo por María Paloma, presuntamente asesinada por violencia machista.

Banderas a media asta en señal de luto en el Ayuntamiento de Barbastro, en duelo por María Paloma, presuntamente asesinada por violencia machista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) ha decretado dos días de luto oficial en señal de duelo por el asesinato de su vecina María Paloma B.S, presuntamente por violencia machista, a la que honrará este mediodía con un minuto de silencio y una concentración de repulsa en la plaza de la Constitución de la localidad.

La Junta de Portavoces del ayuntamiento barbastrense ha acordado hoy estas medidas y ha condenado el asesinato de esta mujer de 53 años, desaparecida desde el pasado 17 de enero y cuyo fallecimiento se confirmó este lunes.

Banderas a media asta en la fachada del Ayuntamiento de Barbastro.

Banderas a media asta en la fachada del Ayuntamiento de Barbastro. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la declaración de la Junta de Portavoces, el consistorio traslada sus condolencias y apoyo a la familia y amistades de la víctima y acompaña en el dolor y comparte la indignación con familiares, amistades, vecinos y vecinas de Barbastro.

"Hechos como éste, unidos al sufrimiento que miles de mujeres viven cada día por la violencia de género, hacen que este Ayuntamiento se reafirme en la necesidad de continuar trabajando y aunando esfuerzos de las instituciones y ciudadanía en la lucha contra la violencia en general y hacia las mujeres en particular", concluye el texto.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 asciende a 13 en todo el país, y es el primer caso de violencia machista en Aragón en este año.

El presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, acompañado de otros miembros del Ejecutivo y trabajadores del Pignatelli, en repulsa del asesinato.

El presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, acompañado de otros miembros del Ejecutivo y trabajadores del Pignatelli, en repulsa del asesinato. / PABLO IBÁÑEZ

"La sociedad no puede ni debe tolerar estos actos"

El Gobierno de Aragón ha expresado su "profunda tristeza y consternación" y "su más sincero afecto y solidaridad a la familia y entorno de la vecina de Barbastro asesinada", caso que se está investigando como violencia de género. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha asistido al minuto de silencio convocado en memoria de María Paloma, acompañado de su Gobierno, para reafirmar "el total rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"Este asesinato es un doloroso recordatorio de que debemos seguir trabajando con firmeza para prevenir estos hechos y proteger a todas las mujeres que sufren violencia", subraya el manifiesto del Gobierno de Aragón, que ha leído la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, a la entrada del Edificio Pignatelli, en Zaragoza.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha mostrado el "compromiso de trabajar unidos, de forma responsable, entre todas las instituciones y poderes públicos, para seguir redoblando esfuerzos para prevenir, para que las mujeres se sientan protegidas y para animar a denunciar a todos quienes se sientan cerca o conozcan la violencia machista".

Atención a las víctimas 24 horas en el teléfono gratuito 900504405

Ante cualquier posible caso, está disponible las 24 horas del día el teléfono gratuito 900 504 405. "La sociedad no puede ni debe tolerar estos actos: cada uno de nosotros tiene el deber de actuar, denunciar y educar para evitar que se repitan", recuerda el Gobierno de Aragón, a quien "la memoria de la víctima anima a seguir luchando por un mundo libre de violencia machista".

Noticias relacionadas

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y honrar la memoria de quien ha sido víctima", concluye el manifiesto, leído por Antoñanzas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alumnos del instituto Goya de Zaragoza forman la frase 'todas putas' con las manos: 'Cuando lo leí, no me lo podía creer. No son tan niños
  2. El Gobierno de Aragón sanciona con casi 700.000 euros a Prunus Nuts por los daños provocados en Pina de Ebro y Cinco Villas
  3. La Cava, el restaurante del Actur que conquistó al barrio más exigente de Zaragoza con su cocina mediterránea: “La gente se siente en su segunda casa”
  4. El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: 'No tenemos comparación
  5. Una azotea acristalada en el piso 25 y capaz de soportar rachas de viento de 170 km/h: así será el mirador de 360 grados más espectacular de Zaragoza en 2027
  6. El principal acceso a Parque Venecia y Puerto Venecia, en jaque por unas obras que durarán hasta el 1 de abril
  7. Un vecino de una VPO en Arcosur denuncia la falta de ayudas: 'En 31 minutos se agotó el presupuesto para todo Aragón
  8. Fuga de vecinos en el entorno de Pignatelli tras las inspecciones municipales por miedo a las derramas: 'En cuanto encontremos algo nos vamos

La OCU denuncia el colapso de la Seguridad Social y el SEPE en Zaragoza: "La obligatoriedad de la cita previa es una barrera para los ciudadanos"

La OCU denuncia el colapso de la Seguridad Social y el SEPE en Zaragoza: "La obligatoriedad de la cita previa es una barrera para los ciudadanos"

Minuto de silencio en Aragón y banderas a media asta en memoria de María Paloma: Barbastro decreta dos días de luto

Minuto de silencio en Aragón y banderas a media asta en memoria de María Paloma: Barbastro decreta dos días de luto

Descubriendo las calles más cortas de Zaragoza: un paseo por la calle de la Sombra y la calle del Gallo

Descubriendo las calles más cortas de Zaragoza: un paseo por la calle de la Sombra y la calle del Gallo

El Juzgado de Instrucción de Teruel admite la personación del Gobierno de Aragón en el caso Forestalia

El Juzgado de Instrucción de Teruel admite la personación del Gobierno de Aragón en el caso Forestalia

Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán "lo antes posible"

Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán "lo antes posible"

¿Quién está detrás de Prunus Nuts, la empresa sancionada por la DGA por los daños provocados en caminos y acequias de Pina de Ebro y las Cinco Villas?

¿Quién está detrás de Prunus Nuts, la empresa sancionada por la DGA por los daños provocados en caminos y acequias de Pina de Ebro y las Cinco Villas?

Tres proveedores clave del automóvil aragonés captan nuevas ayudas del Perte del coche eléctrico

Tres proveedores clave del automóvil aragonés captan nuevas ayudas del Perte del coche eléctrico

Otro hilo entre el caso Koldo y el de Forestalia: una consultora de un militante del PSOE trabajó para el Inaga

Otro hilo entre el caso Koldo y el de Forestalia: una consultora de un militante del PSOE trabajó para el Inaga
Tracking Pixel Contents