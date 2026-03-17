Minuto de silencio en Aragón y banderas a media asta en memoria de María Paloma: Barbastro decreta dos días de luto

El Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) ha decretado dos días de luto oficial en señal de duelo por el asesinato de su vecina María Paloma B.S, presuntamente por violencia machista, a la que honrará este mediodía con un minuto de silencio y una concentración de repulsa en la plaza de la Constitución de la localidad.

La Junta de Portavoces del ayuntamiento barbastrense ha acordado hoy estas medidas y ha condenado el asesinato de esta mujer de 53 años, desaparecida desde el pasado 17 de enero y cuyo fallecimiento se confirmó este lunes.

Banderas a media asta en la fachada del Ayuntamiento de Barbastro. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la declaración de la Junta de Portavoces, el consistorio traslada sus condolencias y apoyo a la familia y amistades de la víctima y acompaña en el dolor y comparte la indignación con familiares, amistades, vecinos y vecinas de Barbastro.

"Hechos como éste, unidos al sufrimiento que miles de mujeres viven cada día por la violencia de género, hacen que este Ayuntamiento se reafirme en la necesidad de continuar trabajando y aunando esfuerzos de las instituciones y ciudadanía en la lucha contra la violencia en general y hacia las mujeres en particular", concluye el texto.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 asciende a 13 en todo el país, y es el primer caso de violencia machista en Aragón en este año.

El presidente del Gobierno en funciones, Jorge Azcón, acompañado de otros miembros del Ejecutivo y trabajadores del Pignatelli, en repulsa del asesinato. / PABLO IBÁÑEZ

"La sociedad no puede ni debe tolerar estos actos"

El Gobierno de Aragón ha expresado su "profunda tristeza y consternación" y "su más sincero afecto y solidaridad a la familia y entorno de la vecina de Barbastro asesinada", caso que se está investigando como violencia de género. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha asistido al minuto de silencio convocado en memoria de María Paloma, acompañado de su Gobierno, para reafirmar "el total rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres".

"Este asesinato es un doloroso recordatorio de que debemos seguir trabajando con firmeza para prevenir estos hechos y proteger a todas las mujeres que sufren violencia", subraya el manifiesto del Gobierno de Aragón, que ha leído la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, a la entrada del Edificio Pignatelli, en Zaragoza.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha mostrado el "compromiso de trabajar unidos, de forma responsable, entre todas las instituciones y poderes públicos, para seguir redoblando esfuerzos para prevenir, para que las mujeres se sientan protegidas y para animar a denunciar a todos quienes se sientan cerca o conozcan la violencia machista".

Atención a las víctimas 24 horas en el teléfono gratuito 900504405

Ante cualquier posible caso, está disponible las 24 horas del día el teléfono gratuito 900 504 405. "La sociedad no puede ni debe tolerar estos actos: cada uno de nosotros tiene el deber de actuar, denunciar y educar para evitar que se repitan", recuerda el Gobierno de Aragón, a quien "la memoria de la víctima anima a seguir luchando por un mundo libre de violencia machista".

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"Hoy reafirmamos nuestro compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres y honrar la memoria de quien ha sido víctima", concluye el manifiesto, leído por Antoñanzas.