El conflicto por la subrogación del ‘contact center’ de WiZink se dirimirá en Zaragoza

El conflicto laboral por la subrogación de los 121 trabajadores del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza se resolverá finalmente en los tribunales de la capital aragonesa. La demanda presentada por Zelenza Cex, anterior gestor del servicio del banco digital, debe determinar si la nueva adjudicataria (Marktel) debe asumir a la plantilla, una cuestión que finalmente dirimirá la Audiencia Provincial de Zaragoza después de que la Audiencia Nacional se declarara no competente para conocer del caso.

Antes de que se active la vía judicial, las partes han sido convocadas este martes a un acto de conciliación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), un paso previo habitual en este tipo de conflictos laborales, según informaron fuentes del comité. El procedimiento reproduce así el mismo esquema que ya se produjo semanas atrás en el ámbito estatal, cuando se celebró una mediación en el SIMA antes de que el litigio se encaminara inicialmente hacia la Audiencia Nacional.

El caso gira en torno a la obligación de subrogar o no a la plantilla del contact center que hasta febrero ofrecía servicio desde Zaragoza para el banco digital. La actividad fue adjudicada a Marktel, que ahora ofrece el servicio desde Elvas (Portugal), lo que los sindicatos califican como una deslocalización para pagar menores costes laborales.

El cierre del centro de trabajo dejó sin empleo a 121 trabajadores, muchos de ellos con más de una década de antigüedad en el servicio. La plantilla fue dada de baja en la Seguridad Social tras finalizar el contrato, pero sin despido formal ni subrogación por parte de la nueva adjudicataria, una situación que los representantes sindicales han denunciado como un caso de “despidos encubiertos”.

Búsqueda de respaldo político

Mientras el conflicto se encamina hacia los tribunales aragoneses, el comité de empresa trata de recabar apoyo institucional. Representantes de la plantilla registraron el pasado jueves un escrito en las Cortes de Aragón para solicitar que la cámara autonómica apruebe una declaración institucional de respaldo a los trabajadores afectados.

El comité ha mantenido reuniones con varios grupos parlamentarios para explicar la situación y recabar apoyos. Entre los contactos previstos figura también un encuentro con Laura Vergara, nueva diputada de Sumar por Zaragoza, que ha sustituido en el escaño a Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista.

La plantilla confía en que tanto la presión política como el proceso judicial permitan esclarecer si la continuidad del servicio obliga a la nueva adjudicataria a asumir a los trabajadores del centro zaragozano y, en su caso, asumir el coste de los despidos. Mientras tanto, el colectivo sigue a la espera de una solución que resuelva su situación laboral tras el cierre de la plataforma de telemárketing, que estaba situada en complejo empresarial de la Expo en Zaragoza.