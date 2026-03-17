¿Quién está detrás de Prunus Nuts, la empresa sancionada por la DGA por los daños provocados en caminos y acequias de Pina de Ebro y las Cinco Villas?

El Gobierno de Aragón ha finalizado los dos procedimientos sancionadores que tenía abiertos contra la empresa Prunus Nuts por haber dañado caminos y acequias en el entorno de Pina de Ebro con la instalación de un regadío para una plantación ilegal de almendros. La sanción a la que se enfrenta asciende a 696.000 euros para esta compañía.

Prunus Nuts es una sociedad dependiente de capital británico que desembarcó en Ejea de los Caballeros en el año 2023 con una plantación de almendros. Su operativa dio inicio en Andalucía, donde tenía hasta hace dos años su mayor activo, el grupo Innoliva, uno de los mayores productores de aceite de oliva virgen extra ecológico del mundo, y que vendió al fondo canadiense Fiera Comox. Ahora, el fondo Cibus, a través de esta mercantil, ha puesto sus ojos en Aragón, pues cuentan ya con 600 hectáreas en cartera en las Cinco Villas, a las que se suma el proyecto de la Ribera Baja del Ebro, que se planteaba como una plantación de 700 hectáreas.

El despliegue de los fondos de inversión es una tendencia al alza en Aragón, que han encontrado en la abundancia de recursos hídricos que requieren las plantaciones de leñosos como los almendros, que han aportado una alta rentabilidad a sus promotores durante los últimos años.

El primero de los proyectos denunciados se encuentra en las Cinco Villas y afectaba a una superficie algo mayor de diez hectáreas en proceso de transformación de regadío y más de 100 hectáreas de modernización. De mayor calado es el caso de Pina de Ebro, denunciado por este diario a mediados del año pasado. Entre Pina y Osera, dentro del plan para el Bajo Aragón Pebea. La infracción es similar a la que se registró en Ejea de los Caballeros, pero la diferencia sustancial es que afecta a zonas de la Red Natura 2000 y a la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de Monegrillo y Pina.

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En junio de 2025, los técnicos de la Consejería de Agricultura ya habían registrado que la mercantil había desarrollado infraestructuras de riego en al menos 88 hectáreas más de las que estaban autorizadas en el Pebea y que no habían sometido al proyecto de evaluación ambiental que exige la legislación vigente en Aragón para la prevención y protección del medio natural.