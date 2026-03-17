La Fundación CAI abre una nueva etapa con una dirección renovada y el refuerzo de su proyección social en Aragón

La Fundación CAI quiere dejar atrás definitivamente los años de repliegue. La entidad heredera de la obra social de la antigua Caja Inmaculada presentó este lunes en Zaragoza a su nuevo equipo directivo, con Jorge Barrachina como director y Beatriz Oliván como subdirectora, en un acto con el que no solo escenificó un relevo interno, sino también una voluntad expresa de abrir una etapa de mayor visibilidad pública para una institución que reivindica 120 años de trayectoria en Aragón.

La puesta de largo del nuevo organigrama, en el Centro Joaquín Roncal, tuvo así un valor simbólico añadido. La Fundación CAI quiere tiener una presencia más reconocible en la vida pública de Aragón, con más interlocución con medios, entidades y administraciones. El mensaje lanzado por su presidente, José Ramón Auría Labayen, y por el propio Barrachina apunta a una fundación que pretende comunicar mejor lo que hace, reforzar alianzas y poner el foco en un impacto social más medible y más cercano al territorio.

Ese movimiento cobra especial significado a la luz de lo ocurrido en 2021, cuando la fundación llevo a cabo una reestructuración que supuso el cierre de tres equipamientos emblemáticos: la biblioteca Mariano de Pano, en Zaragoza, y sus centros de Huesca y Teruel. También se produjo un ajuste laboral, con diez salidas voluntarias, lo que redujo la plantilla a 24 personas.

Aquella reestructuración fue la expresión más visible de un proceso de transformación más profundo. Tras la desaparición de la antigua CAI como entidad financiera y la absorción por Ibercaja, la fundación tuvo que redefinir su papel, su estructura y su forma de sostener la obra social. En ese camino fue clave la fusión, culminada en 2019, entre Fundación CAI y Fundación CAI-ASC, una operación que reordenó la institución y consolidó su actual configuración como entidad centrada en los ámbitos social, cultural y formativo, sostenida en parte por su participación minoritaria en Ibercaja.

Renovación y continuidad

La llegada de Barrachina y Oliván pretende, precisamente, combinar renovación y continuidad. El nuevo director aporta una trayectoria vinculada a la gestión de entidades sociales y deportivas en Aragón, con experiencia en medición de impacto, trabajo con equipos y relaciones institucionales. A su lado, Oliván encarna la memoria interna de la casa. Lleva más de dos décadas ligada a la Fundación CAI y conoce desde dentro el funcionamiento de sus centros, inmuebles y redes de colaboración.

En su presentación, la fundación quiso subrayar además que esa nueva etapa no parte de cero. La entidad aseguró que mantiene una amplia red de convenios con organizaciones del tercer sector, cesión de espacios para proyectos vinculados a la salud mental, la discapacidad o la cooperación, y programas de formación y cultura con arraigo en Zaragoza y proyección sobre el conjunto de Aragón.

"Llevamos 120 años trabajando por la dignidad de las personas en Aragón, pero somos conscientes de que muchas veces ese trabajo no se conoce lo suficiente. Este encuentro es el primero de muchos. Queremos que los medios, las entidades sociales y la ciudadanía sepan qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos", explicó Barrachina.

El nuevo director compartió cifras y proyectos que ilustran el alcance de la fundación: más de dos millones de euros destinados a impacto social en 2025, 3.000 personas formadas, 50 convenios activos con el tercer sector y espacios cedidos a más de 15 entidades que trabajan en ámbitos como violencia, salud mental, discapacidad o cooperación internacional.

En los últimos meses, la propia Fundación CAI ha seguido exhibiendo actividad pública en ámbitos como la inclusión social, la formación y la colaboración con instituciones aragonesas, una línea que ahora quiere hacer más visible y reconocible para la ciudadanía.

La Fundación CAI --denominación popular de Fundación Caja Inmaculada-- es una fundación ordinaria independiente (desde 2014) con 120 años de historia al servicio de Aragón. Gestiona su participación accionarial en Ibercaja Banco (4,73%) para revertir íntegramente los beneficios en impacto social. En 2025 destinó más de 2 millones de euros a impacto social, desarrolló 34 proyectos y llegó a más de 3.000 personas. Opera desde el Centro Joaquín Roncal (c/ San Braulio 5-7, Zaragoza) y el Centro de Formación CAI Juan Pablo II (La Romareda).