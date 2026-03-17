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La historia se repite: la presidenta de las Cortes propondrá la investidura de Azcón sin concretar una fecha

En la segunda investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón, cuando se fraguó el cuatripartito, también se anunció el candidato sin fecha de pleno de investidura

María Navarro, el día que fue elegida presidenta de las Cortes de Aragón.

María Navarro, el día que fue elegida presidenta de las Cortes de Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El reglamento lo permite y no será esta la primera vez que un presidente de las Cortes de Aragón -en este caso, presidenta- anuncia un candidato a presidir el Gobierno de Aragón sin comunicar la fecha del pleno para su investidura. Es lo que pasará este miércoles, después de que la presidenta del Parlamento aragonés, María Navarro, reúna a la Mesa de las Cortes por primera vez y, una vez escuchada su opinión, traslade a la opinión pública que el líder del PP en Aragón y actual presidente en funciones, es el elegido para optar a la reelección.

Esta situación ya se vivió hace siete años, en otro momento delicado para la gobernabilidad de Aragón, en ese momento por la pluralidad de fuerzas presentes en el Parlamento autonómico y la ausencia de un partido con mayoría ni una coalición clara desde el inicio.

Entonces, Javier Lambán, secretario general del PSOE Aragón, se inventó un cuatripartito inédito en la historia de Aragón, sumando las voluntades (y los votos) del PAR de Arturo Aliaga, el Podemos de Maru Díaz y la CHA de José Luis Soro. El acuerdo de amplio espectro, "transversal", como defendía Lambán, fue una innovación política en la comunidad autónoma que logró dar cuatro años de estabilidad.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, junto a Ana Alós, secretaria general del PP, y Ana Marín, portavoz parlamentaria.

La presidenta de las Cortes, María Navarro, junto a Ana Alós, secretaria general del PP, y Ana Marín, portavoz parlamentaria. / CORTES DE ARAGÓN

Ahora, todas las miradas se dirigen al PP y a Vox, donde llevan semanas negociando pero todavía no han dado a conocer ningún pacto de gobierno o de gobernabilidad.

Juntos suman 40 diputados de los 67 que componen las Cortes de Aragón, una mayoría más que absoluta, y después de la experiencia de la primera coalición de derechas en 2023, nadie duda de que ese es el camino para elegir al nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Solo el PP trasladó a la presidenta de las Cortes su intención de presentar candidato, y el de Azcón será el nombre que propondrá María Navarro este miércoles, último día del plazo para hacerlo.

En la reunión de la Mesa de las Cortes de mañana también tendrá lugar la constitución formal de los grupos que forman el nuevo Parlamento, con PP, PSOE, Vox y CHA con grupo parlamentario propio, y Teruel Existe e IU-Sumar, como agrupaciones parlamentarias al no llegar al mínimo de tres diputados para formar grupo.

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Además, comenzará a correr el plazo de 30 días hábiles para elegir al senador autonómico que, en principio, corresponden al PP y PSOE.

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