El Juzgado de Instrucción de Teruel admite la personación del Gobierno de Aragón en el caso Forestalia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha admitido a trámite la personación del Gobierno de Aragón en la causa abierta por las presuntas irregularidades cometidas en los proyectos de renovables promovidos por la empresa Forestalia en la comunidad autónoma. Así lo ha notificado a través de una resolución remitida a los servicios jurídicos de la administración autonómica este mismo lunes, después de que la petición quedara registrada el pasado viernes.

Esta decisión supone un paso más en el propósito del Gobierno de Aragón de "defender los intereses de todos los aragoneses", tal y como anunció la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, en la comparecencia pública del pasado viernes, donde anunció la personación del Ejecutivo autonómico en un caso que centra parte de sus investigaciones en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), en distintas épocas de Gobierno y que por ahora no señalan al Ejecutivo presidido por Jorge Azcón desde mayo de 2023 y ahora en funciones.

Durante esa rueda de prensa, la vicepresidenta en funciones subrayó que esta personación ya ratificada "permitirá asumir la condición de acusación particular y ejercer las acciones que sean precisas para defender a nuestra comunidad, además de disponer de toda la documentación que se va a evaluar en las investigaciones y conocer el estado de las pesquisas".

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Además de esta personación en la causa, el Gobierno de Aragón no ha tomado una decisión al respecto sobre las peticiones de otros partidos de hacer una moratoria o una paralización de todos los proyectos de Forestalia en la comunidad.