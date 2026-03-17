Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán "lo antes posible"

Luz verde. El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido a Vitalia, la empresa que adquirió la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza, la licencia de obras para transformarla en un hospital especializado en tratamiento del ictus. El Consejo de Gerencia de Urbanismo ha aprobado este lunes el permiso y, según han indicado fuentes de Vitalia, las máquinas comenzarán a actuar "lo antes posible". La entidad encargada de ejecutar los trabajos de remodelación ya está contratada y también se cuenta con la financiación correspondiente.

Desde Vitalia han asegurado que, una vez esté toda la normativa en orden y las máquinas listas, empezarán los trabajos. Estiman que estos se alargarán en torno a un año, aunque subrayan que los plazos son muy variables porque se deben pasar numerosas inspecciones. Fuentes de la empresa celebran la concesión de la licencia de obras, que esperaban recibir en torno a septiembre del año pasado, pero que se ha retrasado hasta marzo por distintas razones.

De hecho, en septiembre comenzaron a realizarse los primeros movimientos en la antigua Clínica del Pilar, que dejó de funcionar hace dos años, para tener todo a punto para el siguiente paso, que eran las obras. La empresa hizo "catas geotécnicas" para evaluar si el terreno estaba en las condiciones adecuadas, un trabajo para el que el Ayuntamiento de Zaragoza ya les había concedido la correspondiente autorización. También retiraron "elementos móviles" que había en el interior del edificio y en el entorno.

Aquellas actuaciones ya llegaron algo más tarde de lo previsto porque la antigua Clínica del Pilar era un edifico protegido. Ello provocó que el grupo aragonés tuviera que ajustarse a condiciones concretas para garantizar la conservación del mismo. Tras cumplir con estos cambios, y según explicaron desde la empresa, presentaron el proyecto de reforma al Ayuntamiento de Zaragoza con los requisitos ya adaptados. Ello les hizo prever que la licencia de obras "llegaría pronto", pero distintos detalles la han retrasado hasta el momento actual.

Ahora todos los pasos están avanzados y la antigua Clínica del Pilar está cada vez más cerca de ser un hospital especializado en tratamiento del ictus. En él se atenderá a pacientes que hayan sufrido accidentes cerebro vasculares, infartos y hemorragias cerebrales, traumatismos cranoencefácilos, anoxias e hipoxias cerebrales, poscirugía cerebral, radiocirugía y procesos víricos o bacteriológicos con afectación cerebral. Además, también permitirá atender a afectados por accidentes de tráfico, laborales o deportivos, con traumatologías, daño cerebral de alta complejidad o lesiones medulares.

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El centro para el tratamiento del ictus tendrá 36 habitaciones, todas ellas individuales y con una cama para el acompañante, y una amplia oferta de servicios ambulatorios. Según las primeras previsiones, en ella trabajarán en torno a 50 profesionales especializados, que van desde neurólogos y logopedas hasta fisioterapeutas y trabajadores sociales, entre otros.